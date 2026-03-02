Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 2 - 8/3/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu vực để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 2 - 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 2 - 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 2 - 8/3/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: Một phần khóm 21, Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/03/2026 đến 11:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Kinh Lớn, Phường Long Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/03/2026 đến 11:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Công Thiện Hùng, Phường Long Đức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Kênh Phú Hòa; - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho Cơ sở Võ Hoàng Giang, Phường Long Đức - Một phần ấp Huệ Sanh, Sa Bình – Phường Long Đức (khu vực đường qua cầu Huyện Đệ) - Một phần ấp Sa Bình – Công Thiện Hùng – Phường Long Đức (khu vực vào đường dal cạnh cửa sắt Vĩnh Long); - Cơ sở Trần Văn Vũ.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/03/2026 đến 18:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 8/3/2026.
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Trạm Trà Điêu 2 thuộc một phần ấp Trà Điêu xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Đập Mỹ Văn thuộc một phần ấp Mỹ Văn xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/03/2026 đến 16:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Vàm Ông Râu thuộc một phần ấp Hòa An xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/03/2026 đến 09:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cây Gòn 2) thuộc Xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/03/2026 đến 08:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cây Gòn 3) thuộc Xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Vàm Ông Râu thuộc một phần ấp Hòa An xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cây Gòn 5) thuộc Xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Chương 2) thuộc Xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Cồn Non thuộc một phần ấp Tân Qui 2 xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Chương) thuộc Xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Kinh Xuôi 6 thuộc một phần ấp Kinh Xuôi xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 09:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xóm Giữa) thuộc Xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 08:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ô Phèn 1) thuộc Xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/03/2026 đến 10:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Trà Mẹt 2 thuộc một phần ấp Trà Mẹt xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Chông Nô 3-3 ) thuộc Xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Kinh Xuôi 3 thuộc một phần ấp Kinh Xuôi xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trung Tâm Nước Sạch Nông Thôn (trạm Cấp Nước Cồn Tân Qui) thuộc Xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện trạm Ấp Ô 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 08:45:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Ấp Ô 3
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/03/2026 đến 09:45:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Xóm Đồng 1
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 05/03/2026 đến 11:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Chông Bát 2
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chông Bát- xã Long Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/03/2026 đến 15:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trà Tro C- xã Hàm Giang.
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 8/3/2026.
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Hữu Tài
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 08:45:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Huỳnh Văn Quân 1
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/03/2026 đến 09:45:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Cao Hoàng Tuấn
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/03/2026 đến 10:45:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Thanh Hiếu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 13:45:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Có
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/03/2026 đến 15:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Ngô Hải Lăng 1
THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 03/03/2026 đến 16:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 11, ấp 12 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 14:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Cty Dũng Tiền 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 10:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Võ Minh Cuộc 2
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 04/03/2026 đến 11:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Lý Minh Chống
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 14:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 8/3/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp 2, ấp 3, ấp 5 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/03/2026 đến 15:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Mộ phần Ấp Mé Láng xã Ngũ Lạc,một phần xã Long Thành,toàn bộ xã Đông Hải tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 02:41:00 ngày 02/03/2026 đến 02:53:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Phân đoạn để xử lý sự cố trên lưới điện tài sản của ngành điện
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Văn Ninh 1 thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 09:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Thị Diễm Thúy thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Hồng Quân 1, Nguyễn Hồng Quân thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 14:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Văn Ninh 2 thuộc ấp Động Cao - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/03/2026 đến 16:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Cô Ngọc Anh thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/03/2026 đến 10:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Miền thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/03/2026 đến 12:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Thị Hường thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 14:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thanh Phương thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Mai Văn Dững thuộc ấp Đình Củ - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Phạm Trung Thu thuộc ấp Long Khánh - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/03/2026 đến 12:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Phạm Văn Đèo thuộc ấp Vĩnh Khánh - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Minh Hiếu 1 thuộc thuộc ấp Tân Thành - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Tuấn Kiệt thuộc ấp 4 - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Mai Văn Yên, Mai Văn Yên 1 thuộc ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
