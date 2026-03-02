Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 2 - 8/3/2026): Khu vực dân cư bị cúp điện tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 2 - 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 2 - 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 2 - 8/3/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Hiền, KDC 91B từ đầu B8 đi đến đường Trần Hoàng Na rẽ trái đến đầu đường Nam Cao, đường B11, B13, B10, B9, B8.- P Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 14:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Tầm Vu từ đầu hẻm 114 đi đến đầu hẻm 160, một phần đường Trần Hoàng Na từ đầu hẻm 50 đi đến hẻm 60 và đến chân cầu Trần Hoàng Na- P Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trãi từ đầu đường Nguyễn Đình Chiểu bên trái đi đến hẻm 73 và đến quán phở Văn. - P Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/03/2026 đến 09:30:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ đầu đường Nguyễn Trãi vào đến đường Ung Văn Khiêm - P Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 08/03/2026 đến 11:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Quang Trung từ đường 30/4 vào đến chân cầu Quang Trung - P Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/03/2026 đến 14:30:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai từ hẻm 2 đi đến đường Phan Đình Phùng và đến hẻm 133 và một phần đường Hai Bà Trưng đi đến đầu đường Ngô Đức Kế.- P Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 08/03/2026 đến 16:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/03/2026 đến 15:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV 1 đến Cầu Hưng Lợi (P. Hưng Thạnh cũ) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV 1 - (P. Hưng Thạnh cũ) P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Quốc lộ 1A (đường Phạm Hùng), một phần KV 1, 2, một phần KV Yên Hạ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/03/2026 đến 10:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Quốc lộ 1A (đường Phạm Hùng) đoạn từ cầu Cái Răng đến bệnh viện Số 10, chợ Cái Chanh - một phần P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 07/03/2026 đến 10:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường dẫn dọc Quốc lộ 1A (đường song hành), Khu dân cư Hồng Loan lô 6A, Công ty TNHH MTV Bệnh viện đa khoa Nam Cần Thơ. Đường Trương Vĩnh Nguyên, Nguyễn Văn Qui, Chí Sinh, rạch Ngã Bát, Xẻo Lá, Đường Gỗ, Mật Cật, Bến Bạ - một phần P. Cái Răng, Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 07/03/2026 đến 11:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu công nghiệp Hưng Phú 2B - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/03/2026 đến 07:45:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần khu công nghiệp Hưng Phú 2B, một phần Khu tái định cư và nhà ở công nhân phường Tân Phú cũ, Chi cục Hải quan khu vực XIX. - Từ ngã ba Võ Nguyên Giáp - Chí Sinh đến cầu Cái Cui - một phần P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/03/2026 đến 11:30:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu công nghiệp Hưng Phú 2B - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 08/03/2026 đến 11:30:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Khu vực Thới Hòa C, P Thới Long, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 09:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 06/03/2026 đến 15:20:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Bình Hòa B, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 14:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: DNTN Tấn Thành, KV Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt,TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty CP Nông sản ViNaCam, KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt,TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: NM Gạo Hoa Sen, KV Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt,TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở SX lúa giống Đông Nam, KV Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 09:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: NM Vĩnh Phát, KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 09:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở sấy lúa Bá Khem, KV Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/03/2026 đến 10:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở NTTS Võ Văn Thuận, KV Thới An 4, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/03/2026 đến 10:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở NTTS Nguyễn Thị Huệ, KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở NTTS Lê Minh Nhựt, KV Thới An 4, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở NTTS Nguyễn Thị Huệ 2, KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/03/2026 đến 15:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở NTTS Lê Văn Phước, KV Thới An 4, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/03/2026 đến 15:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Phan Hộ, P Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/03/2026 đến 09:30:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Văn Linh, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/03/2026 đến 09:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Văn Linh, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/03/2026 đến 16:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Văn Linh, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Rạch Cam, P Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Phụng_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/03/2026 đến 10:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Phụng, ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 03/03/2026 đến 11:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Phụng, ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 14:10:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần , ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 03/03/2026 đến 15:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng LSL Phan Thành Được, ấp Hòa Tây B_xã Phú Hòa_Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/03/2026 đến 09:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Trần Văn Hộ, ấp Vĩnh Thành_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Cty TNHH Lương Thực Huỳnh Ngọc Thúy., ấp Vĩnh Lân_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/03/2026 đến 14:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F1_xã Thạnh Quới_TP>Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng NTTS Hồ Văn Nghĩa., ấp Qui Long_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/03/2026 đến 09:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng DNTN Đồng Tâm AGI., ấp Qui Long_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng Phạm Mic Sin, ấp Qui Long_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 14:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Thới Lai
KHU VỰC: Một phần Ấp Đông Hòa A, Xã Đông Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Ninh, Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 09:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Ninh, Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Thuận, Trường Thuận A, Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 04/03/2026 đến 15:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Lộc, Thới Hiệp B, Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
