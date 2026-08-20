Đặc biệt lưu ý 2 loại giấy tờ cần có, khi chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư năm 2026

Tỷ giá USD hôm nay 20/8: Đồng Đô la Mỹ suy yếu cả khối ngân hàng và 'chợ đen'Giá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 20/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.
Giá vàng hôm nay 20/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tăng gần 4 triệu, vượt 146 triệu/lượng.
Trải nghiệm xe máy điện giá 34 triệu đồng sở hữu động cơ hơn 3.000W, 2 pin đi tới 180kmGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện sở hữu động cơ tối đa 3.050W, tốc độ 68 km/h và có thể lắp hai pin để nâng quãng đường lên tới 180km.
Ngang tầm Honda Civic, sedan cỡ C Hyundai Elantra giá 442 triệu đồng trang bị đẳng cấp, rẻ như Grand i10 và Kia Morning khiến thị trường dậy sóngGiá cả thị trường -
GĐXH - Sedan cỡ C Hyundai Elantra có giá rất rẻ, chỉ tương đương phiên bản cao cấp của các mẫu xe cỡ A như Grand i10 hay Kia Morning.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 20 - 23/8/2026: Cuối tuần tháng 8 nhiều khu dân cư bị cúp điện cả ngày dàiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Cách kiểm soát 'chặn' hóa đơn tiền điện tăng trong mùa nắng nóng giúp nhiều gia đình giải tỏa nỗi lo ai cũng nên biếtSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Nhiều gia đình chỉ quan tâm đến lượng điện tiêu thụ khi nhận được hóa đơn. Đến thời điểm đó, nếu sản lượng điện tăng cao thì việc tìm nguyên nhân hoặc điều chỉnh thói quen sử dụng điện đã trở nên quá muộn.
Panasonic chăm sóc sức khỏe toàn diện với thế hệ máy giặt mớiSản phẩm - Dịch vụ -
Tiêu chuẩn của người dùng Việt với chất lượng sống nói chung và việc giặt quần áo nói riêng đang dần thay đổi.
Đừng đốt vàng mã tháng Vu Lan nữa, những điều 0 đồng này còn giá trị hơn nhiềuSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Mỗi dịp rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, không ít gia đình vẫn chi khoản tiền lớn mua vàng mã để đốt với niềm tin "trần sao âm vậy". Tuy nhiên, việc hoang phí tiền thật cho những tệp giấy tiền giả không mang lại giá trị tâm linh cốt lõi, trái lại còn gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 19/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 19/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Ngang cấp Subaru BRZ, ô tô Toyota giá 488 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị đẳng cấpGiá cả thị trường -
GĐXH - Ô tô Toyota GR86 2026 chính thức ra mắt bản nâng cấp với động cơ boxer 2.4L mạnh 232 mã lực và dẫn động cầu sau, giá chỉ tử 488 triệu đồng.