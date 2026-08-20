Đặc biệt lưu ý 2 loại giấy tờ cần có, khi chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư năm 2026

Năm 2026, đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ theo quy định mới nhất GĐXH - Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Theo quy định của Luật Đất đai 2024, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được tách sổ đỏ đất thổ cư.

Bắc Ninh: Đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026 GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quy định số 32/2024/QĐ – UBND tỉnh Bắc Ninh, đất thổ cư (đất ở) tại khu vực đô thị phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 40m2 và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 3,5m thì mới được cấp sổ đỏ.