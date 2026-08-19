Đừng đốt vàng mã tháng Vu Lan nữa, những điều 0 đồng này còn giá trị hơn nhiều

Không ít gia đình vẫn chi khoản tiền lớn mua vàng mã để đốt dịp tháng 7 âm lịch

Tục lệ đốt vàng mã xuất phát từ quan niệm dân gian về việc gửi gắm đồ dùng, tiền bạc cho người đã khuất. Dần dà, hủ tục này bị biến tướng thành cuộc đua mua sắm từ tiền âm phủ, xe hơi, nhà tầng đến đồ công nghệ bằng giấy với chi phí lên tới hàng triệu đồng.

Hành vi này không chỉ tiêu tốn nguồn tài chính thiết thực của từng gia đình mà còn gây áp lực lớn lên môi trường. Hàng nghìn tấn tro than, khói độc xả ra không khí trong những ngày cao điểm Vu Lan khiến không gian sống trở nên oi nồng, ngột ngạt. Nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại các khu dân cư cũng bắt nguồn từ những lò hóa vàng không đảm bảo an toàn.

Tại nhiều cơ sở thờ tự, chính quyền và giáo hội Phật giáo đã liên tục khuyến cáo người dân hạn chế hoặc dừng hẳn việc đốt vàng mã. Nhiều ngôi chùa tại Hà Nội đã chủ động gỡ bỏ lò hóa vàng, đưa quy định cấm đốt đồ mã vào nội quy để giữ gìn sự thanh tịnh nơi chốn thiêng.

Nhớ về người quá cố không nằm ở số lượng vàng mã cháy thành tro. Sự báo hiếu thực sự phải bắt nguồn từ tấm lòng, sự thức tỉnh và những hành động mang lại lợi ích thiết thực cho người sống lẫn cộng đồng.

Thầy Thích Tịnh Giác, chùa Phúc Sơn, xã Phú Sơn, Hà Nội quyết định không xây lò đốt vàng mã trong khuôn viên chùa.

Thay vì mua vàng mã đốt hãy làm việc thiện 0 đồng và tâm hiếu hạnh

Nhiều chuyên gia tâm linh và các bậc chư tăng khẳng định, giáo lý Phật giáo không cổ xúy việc đốt vàng mã. Thay vì ném tiền qua cửa sổ vào những đồ mã vô giá trị, người dân hoàn toàn có thể chọn những cách tưởng nhớ văn minh, ý nghĩa và không tốn kém.

Thầy Thích Tịnh Giác, chùa Phúc Sơn, xã Phú Sơn, Hà Nội (tức xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội cũ) chia sẻ: "Đạo Phật là tinh thần tỉnh thức, giác ngộ và hiểu biết. Việc đốt vàng mã chỉ là đối phó hủ tục, người dưới cõi âm hoàn toàn không sử dụng được. Những thứ đó không đem lại lợi ích cho xã hội hay công ích cho đất nước. Tri ân, báo hiếu là phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống bằng sự chăm sóc chân thành, làm việc thiện đúng quy luật để báo ân cho đất nước. Cái tâm hiếu hạnh, bao dung, biết thương yêu hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống chính là sự cúng dưỡng cao nhất".

Nhờ sự hướng dẫn sâu sắc từ các nhà sư, nhận thức của đại bộ phận Phật tử và nhân dân đã có chuyển biến rõ rệt. Bà Hoàng Thị Lương (xã Phú Sơn, Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình: "Mua vàng mã chỉ làm giàu cho người làm giả dối chứ cha mẹ quá cố không dùng được, lại còn gây hại sức khỏe và nguy cơ hỏa hoạn. Đầu tháng ra chùa tụng kinh niệm Phật, lắng nghe kinh kệ giúp tâm hồn siêu thoát, hoan hỉ hơn nhiều".

Nhờ không đốt vàng mã mà không gian chùa Phúc Sơn lúc nào cũng thanh tịnh, an lành.



Cùng chung quan điểm, bà Bùi Thị Xiêm (xã Phú Sơn) cho biết, việc đến chùa nghe giảng pháp dịp Vu Lan giúp bà hiểu rõ hơn đạo lý làm người, từ đó giáo dục con cháu biết ơn ông bà, cha mẹ bằng những việc làm tử tế hàng ngày.

Tại chùa Tiêu Dao (Hà Nội), không khí mùa Vu Lan luôn giữ được sự thanh tịnh, không còn mùi khói khét hay cảnh ngổn ngang vàng mã. Bà Nguyễn Thị Thu (TP Hà Nội) cảm nhận: "Chùa phong nhã, thanh thản, không có khói hương nghi ngút hay tạp hóa vàng mã gây khó chịu. Chúng tôi đến lễ Phật bằng chính tấm lòng thành, không cần vàng mã nhiều".

Bà Nguyễn Thị Xuyến (thôn Giang Cao, Hà Nội) cũng cho biết, từ khi được nhà chùa giải thích, người dân trong thôn đã tự động cắt giảm, không còn sắm sửa mã mũ đắt đỏ mang lên chùa như trước.

Số tiền tiết kiệm từ việc không mua vàng mã hoàn toàn có thể chuyển hóa thành những suất ăn miễn phí, những phần quà hỗ trợ người nghèo, hoặc đóng góp vào các quỹ từ thiện, xây cầu, làm đường. Những việc làm "0 đồng" như dành thời gian chăm sóc cha mẹ, sống tử tế với xung quanh, giữ gìn môi trường xanh sạch chính là cách tích tụ phúc đức trọn vẹn nhất để tưởng nhớ tổ tiên trong mùa Vu Lan báo hiếu.

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