Dấu hiệu ngộ độc khi ăn pate và cách xử lý khi gặp

Nguyên nhân bị ngộ độc pate

Nguyên liệu không đảm bảo chất lượng

Pate thường được làm từ gan động vật, thịt heo, thịt gà, trứng - những nguyên liệu dễ nhiễm vi khuẩn nếu không được kiểm soát kỹ.

Cụ thể: Gan hoặc thịt từ động vật bị bệnh, nhiễm Salmonella hoặc Listeria có thể truyền trực tiếp vi khuẩn vào sản phẩm. Trứng sống hoặc chưa được tiệt trùng cũng là nguồn lây nhiễm phổ biến.

Nếu việc lựa chọn nguyên liệu không tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, khả năng xuất hiện độc tố trong pate sẽ rất cao.

Bảo quản không đúng cách

Pate giàu protein và chất béo, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển nếu để ở nhiệt độ phòng hoặc trong tủ lạnh không đủ lạnh. Listeria monocytogenes có thể nhân lên ngay cả ở 4°C - nhiệt độ bảo quản phổ biến trong tủ lạnh.

Ngoài ra, pate tự làm hoặc lưu trữ lâu trong hộp kín cũng có thể tạo điều kiện cho Clostridium botulinum phát triển và sản sinh độc tố botulinum nguy hiểm, là nguyên nhân chính gây ngộ độc pate botulinum.

Pate đã quá hạn sử dụng

Khi pate hết hạn, các phản ứng oxy hóa và phân hủy protein, chất béo diễn ra mạnh, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh trưởng.

Dù không có mùi lạ, độc tố vẫn có thể hình thành ở mức nguy hiểm. Đặc biệt, độc tố botulinum có thể tồn tại mà không làm thay đổi mùi vị thực phẩm, khiến người dùng khó phát hiện.

Vệ sinh kém trong quá trình chế biến

Khu vực sản xuất pate không sạch sẽ hoặc dụng cụ chế biến bị nhiễm bẩn cũng là yếu tố nguy cơ. Bề mặt tiếp xúc không được khử trùng đúng cách có thể chứa vi khuẩn gây bệnh. Người chế biến không tuân thủ các biện pháp vệ sinh cá nhân (rửa tay, đeo găng tay, khẩu trang) sẽ dễ lây nhiễm vi sinh vật vào sản phẩm cuối cùng.

Dấu hiệu ngộ độc pate và cách xử lý khi gặp

Các dấu hiệu nhận biết ngộ độc pate

Ngộ độc pate thường xuất hiện từ vài giờ đến vài ngày sau khi ăn, tùy thuộc vào loại vi khuẩn hoặc độc tố có trong sản phẩm. Người bệnh cần theo dõi kỹ các dấu hiệu ban đầu để can thiệp sớm, hạn chế các biến chứng nghiêm trọng. Các triệu chứng phổ biến bao gồm: Buồn nôn và nôn liên tục. Tiêu chảy, đau bụng từng cơn hoặc co thắt vùng dạ dày.

Sốt, ớn lạnh, cơ thể mệt mỏi. Yếu cơ, chóng mặt, mất thăng bằng. Triệu chứng đặc trưng nghiêm trọng của ngộ độc botulinum: Nhìn mờ, khó nuốt, nói khó, khó thở.

Một số triệu chứng có thể từ nhẹ đến nặng, nhưng trong trường hợp ngộ độc botulinum, tình trạng tiến triển rất nhanh và có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Cách xử lý khi gặp các dấu hiệu ngộ độc pate

Nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc do ăn pate, đặc biệt là buồn nôn, nôn liên tục, tiêu chảy nặng hoặc khó thở, cần thực hiện các bước xử lý sau:

Hãy lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị khẩn cấp. Không tự ý dùng thuốc chống nôn hoặc thuốc cầm tiêu chảy khi chưa có chỉ định của bác sĩ, vì có thể làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Mang theo mẫu pate hoặc thông tin về sản phẩm đã sử dụng để bác sĩ có cơ sở xác định nguyên nhân và đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Ngộ độc thực phẩm, đặc biệt do vi khuẩn botulinum hoặc Salmonella, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm nếu không được can thiệp kịp thời, do đó tuyệt đối không trì hoãn việc đến bệnh viện.

