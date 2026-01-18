Thực phẩm tốt cho người thận yếu mà bạn nên ăn

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Nước lọc

Nước là thành phần quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến áp suất dòng lọc tại thận do chiếm phần lớn trong máu. Bổ sung đủ nước giúp hoạt động thận trơn chu, giảm nguy cơ lắng cặn tạo sỏi và nhiễm khuẩn đường niệu.

Nước dù rẻ tiền và dễ kiếm nhưng không phải ai cũng đảm bảo duy trì được lượng nước tối thiểu cần tiêu thụ từ 1.5 đến 2 lít mỗi ngày. Bạn hãy tính toán lượng nước này dựa trên cân nặng của bạn theo công thức: Cân nặng (kg) x 0.03L và đừng quên duy trì thói quen uống đủ nước.

Các loại cá

Cá giàu axit béo không bão hòa là omega - 3, do có tính kháng viêm, điều hòa áp lực giúp bảo vệ mạch máu thận.

Tuy nhiên các axit béo nằm chủ yếu trong mỡ cá, phần thịt cá lại là loại thịt trắng nhiều đạm, nhiều axit béo bão hòa không tốt cho thận, cho người có bệnh nền tim mạch hay tiểu đường... Vì vậy nên ưu tiên ăn các loại cá béo điển hình là cá hồi, cá trích, cá thu, cá ngừ...

Các loại rau có màu xanh sẫm

Rau xanh sẫm cung cấp nhiều xơ hòa tan và không hòa tan. Đây là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát đường trong máu, giảm canxi vào thận ngăn tạo thành sỏi.

Lựa chọn các loại rau như cải bó xôi, cần tây, cải bắp... cho chế độ ăn vừa đảm bảo tính ngon miệng đồng thời chăm sóc tốt thận của bạn.

Khoai lang

Khoai lang là loại thực phẩm quen thuộc với người Việt, ngoài chứa xơ thì hàm lượng caroten và vitamin C dồi dào trong khoai lang cũng góp phần hiệu quả đẩy lùi các tổn thương oxy hóa cho thận.

Bên cạnh đó, khoai lang chứa ít kali, được khuyên dùng nhiều trong điều chỉnh chế độ ăn đặc biệt trên người bệnh thận.

Thịt gà không da

Nguồn đạm cho cơ thể chủ yếu đến từ các loại thịt, song những loại thịt giàu đạm thường đi kèm lượng phốt pho không ít. Thịt gà bỏ da là thịt trắng, ít phốt pho hơn, giảm gánh nặng lọc phốt pho khỏi máu cho thận.

Dù vậy không nên ăn nhiều hơn 85g mỗi bữa để tránh việc nạp quá nhiều đạm động vật - yếu tố liên quan đến việc hình thành sỏi thận. Nếu vẫn còn băn khoăn ăn gì tốt cho thận mà vẫn bổ sung đủ lượng đạm cần thiết thì đừng bỏ qua thịt gà bỏ da.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ cũng là món ăn nằm trong danh sách ăn gì tốt cho thận, được sử dụng nhiều trong chế biến, tăng tính bắt mắt cho món ăn.

Bên cạnh đó, flavonoid và nhóm các vitamin A, C, E trong ớt chuông đỏ rất hữu ích cho thận tránh tổn thương oxy hóa. Người có vấn đề về thận nên tiêu thụ món ăn này hàng ngày nhé.

Hoa quả mọng nước

Ngoài giảm nguy cơ tăng huyết áp ảnh hưởng đến chức năng thận, quả mọng chứa nhiều polyphenols là chất chống oxy hóa, giảm viêm, ngăn ngừa xơ cứng tiểu cầu thận. Một số loại quả mọng dễ tìm có thể kể đến như dâu tây, việt quất, nho,...

Quả dứa

Quả dứa có tính bình, giàu chất xơ và đặc biệt là citric acid ngăn chặn sỏi thận hình thành. Nếu bạn đang thắc mắc ăn gì tốt cho thận thì không nên bỏ qua thực phẩm này.

Tuy nhiên, không khuyến cáo ăn quá nhiều do có thể dẫn đến dị ứng, rát lưỡi, buồn nôn, tiêu chảy...

Nước chanh

Ngoài dứa thì nước chanh cũng nằm trong danh sách ăn gì tốt cho thận mà bạn cần quan tâm. Chất citric acid có nhiều trong nước chanh, lượng acid này phản ứng với ion canxi tạo canxi citrat thay vì canxi oxalate (sỏi thận).

Tuy nhiên, người bệnh cũng không nên quá lạm dụng, cần hỏi ý kiến bác sĩ về liều lượng trước khi dùng.

Dưa hấu

Nước chiếm trên 90% thành phần trong dưa hấu. Đây cũng là loại trái cây có giá thành rẻ và dễ kiếm, đơn giản để bổ sung vào khẩu phần ăn cho những người thận yếu.