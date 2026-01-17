Loại thực phẩm khiến bạn mau đói

Sữa chua ít chất béo

Loại thực phẩm nào khiến bạn phải nhai càng nhiều thì càng giúp bạn no lâu. Vì vậy, sữa chua tan ngay trong miệng không được đánh cao về mặt này. Hơn nữa, sữa chua ít chất béo thường chứa chất làm ngọt, khiến lượng đường trong máu tăng cao; nhưng lại không có chất béo từ sữa giúp bạn cảm thấy no.

Nếu không muốn ăn mau đói, hãy thử sữa chua nguyên chất béo ngậy phủ với granola, quả mọng tươi và các loại hạt. Sự kết hợp này có nhiều chất xơ hơn, khiến bạn phải nhai nhiều hơn và nhờ đó cảm thấy thỏa mãn chiếc bụng đói.

Bánh nướng xốp Muffin

Bánh nướng xốp Muffin không có nhiều dinh dưỡng. Chúng chứa đầy bột trắng tinh luyện, đường và chất béo - những thành phần nạp vào cơ thể một lượng calo đáng kể mà không làm bạn thỏa mãn cơn đói. Vì thế loại bánh này sẽ không phải lựa chọn thích hợp cho buổi sáng.

Gạo trắng

Gạo trắng thông thường có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu của bạn, và sau đó giảm đường huyết khiến bạn đói trở lại.

Nếu không muốn ăn nhiều mà vẫn thấy đói, hãy chọn gạo lứt - loại không gây ra phản ứng tăng giảm đường huyết đột ngột và lưu ý đừng nấu quá kỹ.

Lòng trắng trứng

Nếu bạn bỏ đi lòng đỏ trứng để giảm calo, thì bạn sẽ không thể cảm thấy no lâu. Lòng đỏ trứng được xem như "protein hoàn chỉnh" trong tự nhiên, nhờ chứa các axit amin mà cơ thể bạn sử dụng để xây dựng tế bào.

Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng lượng chất béo bão hòa và cholesterol trong cả quả trứng không có khả năng gây hại cho bạn. Vì thế bạn có thể yên tâm thưởng thức một quả trứng trọn vẹn để no lâu hơn.

Ngũ cốc với chất làm ngọt nhân tạo

Chất làm ngọt nhân tạo "ẩn náu" trong một số loại ngũ cốc - đặc biệt là những loại có dán nhãn "giảm đường". Thực phẩm ngọt nhân tạo có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn và thực sự khiến bạn ăn nhiều mà vẫn thấy đói.

Nguyên nhân có thể là do khi bạn thưởng thức hương vị ngọt ngào được quảng cáo là 0 calo, cơ thể sẽ không thỏa mãn và vẫn tiếp tục tìm kiếm những calo vốn có, dẫn đến cảm giác đói.

Nước hoa quả

Chất xơ từ trái cây khiến bạn cảm thấy no và làm chậm quá trình lưu thông đường vào máu. Nếu không có chất xơ do bạn chỉ ép hoa quả lấy nước uống, lượng đường trong máu có thể nhanh chóng tăng vọt và sau đó giảm xuống, kết quả là bạn sẽ nhanh đói.

Bánh mì trắng

Bánh mì trắng không có chất xơ hoặc chất dinh dưỡng của ngũ cốc nguyên hạt - những thứ giúp bạn cảm thấy no.

Vì vậy giải pháp tốt là ăn bánh mì nguyên hạt. Bạn có rất nhiều loại để lựa chọn - lúa mì nguyên cám, lúa mạch đen và thậm chí kết hợp nhiều loại ngũ cốc. Hãy thử một vài loại để khám phá sở thích ăn uống lành mạnh của mình.

Khoai tây chiên

Nướng hoặc luộc khoai tây sẽ giúp bạn thỏa mãn cơn đói tốt hơn hầu hết các loại thực phẩm khác trên hành tinh. Nhưng chiên khoai tây trong dầu và phủ muối sẽ có tác dụng ngược lại.

Hơn nữa, khoai tây chiên thường có nhiều chất béo và muối hơn so với khoai tây thông thường, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.