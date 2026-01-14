Các món ăn ngon kết hợp táo đỏ trị mất ngủ và giúp ngủ ngon cho mâm cơm gia đình
GĐXH - Quả táo đỏ là thực phẩm giàu các hợp chất như flavonoid, polysaccharides và axit triterpenic. Vì vậy nó có khả năng cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể, căng thẳng thần kinh giúp nâng cao sức khỏe.
Ăn trực tiếp
Mỗi ngày bạn ăn từ 5 - 10 quả táo đỏ để bồi bổ sức khỏe, thư giãn tinh thần và cải thiện tình trạng mất ngủ. Bạn nên ăn táo khi bụng đói để hấp thụ tốt nhất dưỡng chất của táo và chia thành nhiều lần ăn trong ngày.
Trong Đông Y, táo đỏ có vị ngọt nhẹ, tính bình và không gây nóng khi sử dụng lâu dài. Nhưng sử dụng nhiều hơn liều lượng khuyến nghị có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.
Hà thủ ô và táo đỏ chữa mất ngủ
Theo Đông y, hà thủ ô có tác dụng bổ máu, giúp da dẻ hồng hào và an thần. Hà thủ ô thường được dùng để bồi bổ sức khỏe, tăng cường miễn dịch và cải thiện tình trạng mất ngủ. Việc kết hợp món cháo táo đỏ và hà thủ ô mang hiệu quả cao trong chữa mất ngủ, suy nhược và sụt cân.
Món ăn này có tác dụng giải độc, thông tiện, cải thiện sức khỏe và an thần. Đặc biệt phù hợp với những người mắc phải tình trạng mất ngủ kéo dài và hay quên.
Trà lê táo đỏ trị mất ngủ
Theo y học cổ truyền, quả lê có tính mát, hơi chua nhẹ có tác dụng thanh nhuận phế, thanh nhiệt, tiêu đờm và giảm ho.
Quả lê và táo đỏ khi kết hợp với nhau sẽ cải thiện được chứng mất ngủ do huyết áp cao hoặc các bệnh lý liên quan đến phổi. Bạn dùng trà lê táo đỏ sẽ nâng cao sức đề kháng, phòng suy nhược cơ thể và cải thiện hệ miễn dịch.
Táo đỏ hoa cúc trị mất ngủ
Hoa cúc được biết đến với vị ngọt, cay, có tác dụng vào 3 kinh phế, can, thận. Kết hợp hoa cúc với táo đỏ tạo thành món trà giúp thanh nhiệt, giải độc, giảm căng thẳng, cải thiện mất ngủ và giấc ngủ chập chờn.
Đầu tiên bạn chuẩn bị 5 quả táo đỏ, 5 bông hoa cúc và một ít đường phèn. Ngâm táo đỏ cho mềm và cắt nhỏ. Cho táo đỏ và hoa cúc vào ấm, sau đó đổ vào 400ml nước sôi. Thêm đường phèn vào và khuấy đều sau khi đợi 15 - 20 phút. Uống trà 1 - 2 lần mỗi ngày vào buổi chiều hoặc tối trước khi đi ngủ.
Mật ong táo đỏ chữa mất ngủ
Đun 10 phút táo đỏ với nước, sau đó, bạn hòa một lượng mật ong vừa đủ có thể đổ vào hũ để sử dụng dần trong thời gian dài. Dùng mỗi ngày để có một chất lượng giấc ngủ tốt.
Trà táo đỏ trị mất ngủ
Uống trà táo đỏ là một phương pháp đơn giản và tự nhiên giúp cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng. Loại trà này chứa nhiều loại vitamin như vitamin C, vitamin B và các khoáng chất quan trọng giúp kích thích quá trình tạo máu và làm giảm suy nhược.
Đặc biệt, trà táo đỏ rất phù hợp cho những người phải làm việc với cường độ cao, thường xuyên gặp áp lực và căng thẳng. Việc sử dụng trà này đều đặn mỗi ngày có thể ngăn ngừa chứng mất ngủ và mang lại cuộc sống tràn đầy năng lượng.
Cách thực hiện: Chuẩn bị khoảng 5 trái táo đỏ khô, 2 lát gừng và một ít đường phèn. Cho táo đỏ đã cắt nhỏ và gừng cho vào ấm. Đổ nước sôi vào ấm và đậy kín trong khoảng 15 - 20 phút. Thêm đường phèn vào khuấy đều và uống nóng. Uống trước khi đi ngủ khoảng 1 - 2 tiếng.
Thực đơn cho mâm cơm gia đình có người bị sỏi thậnĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh như ăn mặn, dung nạp nhiều món ăn chứa axit oxalic, thói quen ít uống nước tạo điều kiện cho độc tố tích tụ. Do đó, thực đơn cho người bị sỏi thận cần được xây dựng dựa trên các nguyên tắc dinh dưỡng sau.
Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi roĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Để tận dụng được giá trị dinh dưỡng từ tim lợn mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người dùng cần chú ý đến cách lựa chọn, chế biến và tần suất sử dụng. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp ăn tim lợn đúng cách.
Đập trứng gà lòng đỏ đậm và nhạt khác nhau: Chuyên gia tiết lộ "3 nhớ 2 không" để chọn trứng tốt nhấtĂn - 6 giờ trước
Khi đập trứng gà ra sẽ thấy lòng đỏ trứng gà có quả vàng nhạt, có quả lại cam đậm, thậm chí đỏ tươi. Sự khác biệt này khiến nhiều người băn khoăn: trứng nào nhiều dinh dưỡng hơn?
Từ giờ đến cuối tháng 11 âm, ăn ngay món này để tăng vận tài lộcĂn - 1 ngày trước
Và có một món được nhiều người truyền tai nhau...
Loại rau quen thuộc giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, không chỉ dễ chế biến, loại rau này còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng dồi dào và nhiều lợi ích tích cực đối với sức khỏe.
Khi cơ thể có dấu hiệu này, không nên ăn món trứng vịt lộnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cứ yếu yếu, mệt mệt, tưởng là ăn trứng vịt lộn ngon bổ rẻ sẽ khỏe. Ai ngờ càng ăn càng mệt, đêm ngủ không yên, sáng dậy nặng người.
Thức ăn chứa tinh bột này dù có ăn nhiều cũng không lo bị tăng cânĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tinh bột không phải lúc nào cũng gây tăng cân. Nếu chọn loại có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và protein, tinh bột có thể giúp no lâu, kiểm soát cân nặng và vẫn cung cấp đủ năng lượng.
Hóa ra vì tôi hay ăn 3 món này mà da luôn hồng hào, khí huyết lưu thông tốt và tay chân không bao giờ bị lạnhĂn - 1 ngày trước
3 món ăn này đều sử dụng một nguyên liệu chung rất quen thuộc với chúng ta. Những món ăn này dễ nấu lại giúp bổ sung khí huyết, da dẻ hồng hào và làm ấm cơ thể!
Những thực phẩm nên tránh ăn vào buổi tối, bất ngờ nhất là 2 thực phẩm cuốiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Với sự đa dạng của lựa chọn thực phẩm và phong cách ăn uống, việc quyết định buổi tối phù hợp không chỉ liên quan đến khẩu vị cá nhân mà còn đến yếu tố dinh dưỡng và sức khỏe.
Rang hạt dẻ nhanh gọn với nồi chiên không dầuĂn - 2 ngày trước
Nên luộc qua hạt dẻ trước khi rang bằng nồi chiên không dầu sẽ giúp chín đều bên trong, không bị quá khô phần bên ngoài.
Từ vụ pate "Cột đèn Hải Phòng", mách bạn cách tự làm pate ngon, mịn mượt, không tanh và nhanh gọn tại nhà chuẩn như ngoài hàngĂn
GĐXH - Khám phá cách tự làm pate ngon tại nhà với công thức đơn giản và nguyên liệu an toàn. Đừng lo lắng về pate "Cột đèn Hải Phòng", hãy tự tay chế biến món ăn thơm béo, không tanh cho bữa sáng thêm hấp dẫn.