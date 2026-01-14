Các món ăn ngon kết hợp táo đỏ trị mất ngủ và giúp ngủ ngon cho mâm cơm gia đình

Ăn trực tiếp

Mỗi ngày bạn ăn từ 5 - 10 quả táo đỏ để bồi bổ sức khỏe, thư giãn tinh thần và cải thiện tình trạng mất ngủ. Bạn nên ăn táo khi bụng đói để hấp thụ tốt nhất dưỡng chất của táo và chia thành nhiều lần ăn trong ngày.

Trong Đông Y, táo đỏ có vị ngọt nhẹ, tính bình và không gây nóng khi sử dụng lâu dài. Nhưng sử dụng nhiều hơn liều lượng khuyến nghị có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

Hà thủ ô và táo đỏ chữa mất ngủ

Theo Đông y, hà thủ ô có tác dụng bổ máu, giúp da dẻ hồng hào và an thần. Hà thủ ô thường được dùng để bồi bổ sức khỏe, tăng cường miễn dịch và cải thiện tình trạng mất ngủ. Việc kết hợp món cháo táo đỏ và hà thủ ô mang hiệu quả cao trong chữa mất ngủ, suy nhược và sụt cân.

Món ăn này có tác dụng giải độc, thông tiện, cải thiện sức khỏe và an thần. Đặc biệt phù hợp với những người mắc phải tình trạng mất ngủ kéo dài và hay quên.

Trà lê táo đỏ trị mất ngủ

Theo y học cổ truyền, quả lê có tính mát, hơi chua nhẹ có tác dụng thanh nhuận phế, thanh nhiệt, tiêu đờm và giảm ho.

Quả lê và táo đỏ khi kết hợp với nhau sẽ cải thiện được chứng mất ngủ do huyết áp cao hoặc các bệnh lý liên quan đến phổi. Bạn dùng trà lê táo đỏ sẽ nâng cao sức đề kháng, phòng suy nhược cơ thể và cải thiện hệ miễn dịch.

Táo đỏ hoa cúc trị mất ngủ

Hoa cúc được biết đến với vị ngọt, cay, có tác dụng vào 3 kinh phế, can, thận. Kết hợp hoa cúc với táo đỏ tạo thành món trà giúp thanh nhiệt, giải độc, giảm căng thẳng, cải thiện mất ngủ và giấc ngủ chập chờn.

Đầu tiên bạn chuẩn bị 5 quả táo đỏ, 5 bông hoa cúc và một ít đường phèn. Ngâm táo đỏ cho mềm và cắt nhỏ. Cho táo đỏ và hoa cúc vào ấm, sau đó đổ vào 400ml nước sôi. Thêm đường phèn vào và khuấy đều sau khi đợi 15 - 20 phút. Uống trà 1 - 2 lần mỗi ngày vào buổi chiều hoặc tối trước khi đi ngủ.

Mật ong táo đỏ chữa mất ngủ

Đun 10 phút táo đỏ với nước, sau đó, bạn hòa một lượng mật ong vừa đủ có thể đổ vào hũ để sử dụng dần trong thời gian dài. Dùng mỗi ngày để có một chất lượng giấc ngủ tốt.

Trà táo đỏ trị mất ngủ

Uống trà táo đỏ là một phương pháp đơn giản và tự nhiên giúp cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng. Loại trà này chứa nhiều loại vitamin như vitamin C, vitamin B và các khoáng chất quan trọng giúp kích thích quá trình tạo máu và làm giảm suy nhược.

Đặc biệt, trà táo đỏ rất phù hợp cho những người phải làm việc với cường độ cao, thường xuyên gặp áp lực và căng thẳng. Việc sử dụng trà này đều đặn mỗi ngày có thể ngăn ngừa chứng mất ngủ và mang lại cuộc sống tràn đầy năng lượng.

Cách thực hiện: Chuẩn bị khoảng 5 trái táo đỏ khô, 2 lát gừng và một ít đường phèn. Cho táo đỏ đã cắt nhỏ và gừng cho vào ấm. Đổ nước sôi vào ấm và đậy kín trong khoảng 15 - 20 phút. Thêm đường phèn vào khuấy đều và uống nóng. Uống trước khi đi ngủ khoảng 1 - 2 tiếng.