Người bị sỏi thận cần tránh những loại rau nào để không tái phát?
GĐXH - Người bị sỏi thận (đặc biệt là sỏi canxi oxalat) nên hạn chế các loại rau có hàm lượng oxalat hoặc purin cao để tránh làm tăng kích thước sỏi hoặc hình thành sỏi mới. Dưới đây là danh sách các loại rau cần lưu ý.
Rau bina
Rau bina, hay còn gọi là cải bó xôi hay rau chân vịt, là loại rau thường được sử dụng trong ẩm thực, chứa nhiều oxalat.
Oxalat là một hợp chất có khả năng kết hợp với canxi trong nước tiểu để tạo thành các hạt sỏi thận. Do đó, việc tiêu thụ quá nhiều rau bina có thể tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.
Đối với người bị sỏi thận, nên hạn chế việc tiêu thụ rau bina trong chế độ ăn uống hàng ngày để giảm nguy cơ này.
Củ cải đường
Củ cải đường, một loại củ thường được sử dụng trong các món ăn và nước ép, cũng chứa nhiều oxalat. Sự hiện diện của oxalat trong củ cải đường có thể tăng khả năng hình thành sỏi thận.
Việc hạn chế tiêu thụ củ cải đường có thể giúp ngăn ngừa việc tăng nguy cơ này và duy trì sức khỏe thận tốt hơn.
Cà tím
Cà tím là một loại rau phổ biến trong các món ăn, cũng chứa oxalat. Việc tiêu thụ cà tím có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành sỏi thận.
Để giảm nguy cơ này, người bị sỏi thận nên hạn chế việc tiêu thụ cà tím và tìm các thay thế khác cho chế độ ăn uống hàng ngày.
Rau sắn dây
Rau sắn dây là một loại rau thường được sử dụng trong ẩm thực, cũng chứa oxalat. Nguy cơ hình thành sỏi thận có thể tăng khi tiêu thụ quá nhiều rau sắn dây.
Để bảo vệ sức khỏe thận, người bị sỏi thận nên hạn chế việc tiêu thụ rau sắn dây và thay thế bằng các loại rau ít chứa oxalat.
Cải bắp
Cải bắp là một loại rau được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, chứa canxi oxit. Canxi oxit có khả năng tương tác với oxalat trong nước tiểu để hình thành sỏi thận.
Do đó, người bị sỏi thận nên hạn chế việc tiêu thụ cải bắp để giảm nguy cơ tăng hình thành sỏi thận.
Măng tây
Măng tây là một loại rau ăn sống thường được sử dụng trong các món ăn, cũng chứa nhiều oxalat. Oxalat trong măng tây có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành sỏi thận.
Việc hạn chế tiêu thụ măng tây trong chế độ ăn uống hàng ngày là cách tốt để bảo vệ sức khỏe thận.
Cải xoăn
Cải xoăn là một loại rau xanh bổ dưỡng, cũng chứa nhiều oxalat. Nguy cơ hình thành sỏi thận có thể tăng khi tiêu thụ quá nhiều cải xoăn.
Để giảm nguy cơ này, người bị sỏi thận nên hạn chế tiêu thụ cải xoăn và tìm các loại rau ít chứa oxalat để thay thế.
Trong quá trình ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận, việc hạn chế tiêu thụ các loại rau chứa oxalat và canxi oxit là rất quan trọng.
Rau bina, củ cải đường, cà tím, rau sắn dây, cải bắp, măng tây và cải xoăn nên được hạn chế trong chế độ ăn uống hàng ngày để giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.
GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.