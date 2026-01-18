Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Người bị sỏi thận cần tránh những loại rau nào để không tái phát?

Chủ nhật, 19:00 18/01/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người bị sỏi thận (đặc biệt là sỏi canxi oxalat) nên hạn chế các loại rau có hàm lượng oxalat hoặc purin cao để tránh làm tăng kích thước sỏi hoặc hình thành sỏi mới. Dưới đây là danh sách các loại rau cần lưu ý.

Rau bina

Rau bina, hay còn gọi là cải bó xôi hay rau chân vịt, là loại rau thường được sử dụng trong ẩm thực, chứa nhiều oxalat.

Oxalat là một hợp chất có khả năng kết hợp với canxi trong nước tiểu để tạo thành các hạt sỏi thận. Do đó, việc tiêu thụ quá nhiều rau bina có thể tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Đối với người bị sỏi thận, nên hạn chế việc tiêu thụ rau bina trong chế độ ăn uống hàng ngày để giảm nguy cơ này.

Củ cải đường

Củ cải đường, một loại củ thường được sử dụng trong các món ăn và nước ép, cũng chứa nhiều oxalat. Sự hiện diện của oxalat trong củ cải đường có thể tăng khả năng hình thành sỏi thận.

Các loại rau người bị sỏi thận nên tránh ăn - Ảnh 1.

Củ cải đường, một loại củ thường được sử dụng trong các món ăn và nước ép, cũng chứa nhiều oxalat.

Việc hạn chế tiêu thụ củ cải đường có thể giúp ngăn ngừa việc tăng nguy cơ này và duy trì sức khỏe thận tốt hơn.

Cà tím

Cà tím là một loại rau phổ biến trong các món ăn, cũng chứa oxalat. Việc tiêu thụ cà tím có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành sỏi thận.

Để giảm nguy cơ này, người bị sỏi thận nên hạn chế việc tiêu thụ cà tím và tìm các thay thế khác cho chế độ ăn uống hàng ngày.

Rau sắn dây

Rau sắn dây là một loại rau thường được sử dụng trong ẩm thực, cũng chứa oxalat. Nguy cơ hình thành sỏi thận có thể tăng khi tiêu thụ quá nhiều rau sắn dây.

Các loại rau người bị sỏi thận nên tránh ăn - Ảnh 2.

Rau sắn dây là một loại rau thường được sử dụng trong ẩm thực, cũng chứa oxalat. Nguy cơ hình thành sỏi thận có thể tăng khi tiêu thụ quá nhiều rau sắn dây.

Để bảo vệ sức khỏe thận, người bị sỏi thận nên hạn chế việc tiêu thụ rau sắn dây và thay thế bằng các loại rau ít chứa oxalat.

Cải bắp

Cải bắp là một loại rau được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, chứa canxi oxit. Canxi oxit có khả năng tương tác với oxalat trong nước tiểu để hình thành sỏi thận.

Do đó, người bị sỏi thận nên hạn chế việc tiêu thụ cải bắp để giảm nguy cơ tăng hình thành sỏi thận.

Măng tây

Măng tây là một loại rau ăn sống thường được sử dụng trong các món ăn, cũng chứa nhiều oxalat. Oxalat trong măng tây có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành sỏi thận.

Các loại rau người bị sỏi thận nên tránh ăn - Ảnh 3.

Măng tây là một loại rau ăn sống thường được sử dụng trong các món ăn, cũng chứa nhiều oxalat.

Việc hạn chế tiêu thụ măng tây trong chế độ ăn uống hàng ngày là cách tốt để bảo vệ sức khỏe thận.

Cải xoăn

Cải xoăn là một loại rau xanh bổ dưỡng, cũng chứa nhiều oxalat. Nguy cơ hình thành sỏi thận có thể tăng khi tiêu thụ quá nhiều cải xoăn.

Để giảm nguy cơ này, người bị sỏi thận nên hạn chế tiêu thụ cải xoăn và tìm các loại rau ít chứa oxalat để thay thế.

Trong quá trình ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận, việc hạn chế tiêu thụ các loại rau chứa oxalat và canxi oxit là rất quan trọng.

Các loại rau người bị sỏi thận nên tránh ăn - Ảnh 4.

Để giảm nguy cơ này, người bị sỏi thận nên hạn chế tiêu thụ cải xoăn và tìm các loại rau ít chứa oxalat để thay thế.

Rau bina, củ cải đường, cà tím, rau sắn dây, cải bắp, măng tây và cải xoăn nên được hạn chế trong chế độ ăn uống hàng ngày để giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Các loại rau người bị sỏi thận nên tránh ăn - Ảnh 5.Thực đơn cho mâm cơm gia đình có người bị sỏi thận

GĐXH - Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh như ăn mặn, dung nạp nhiều món ăn chứa axit oxalic, thói quen ít uống nước tạo điều kiện cho độc tố tích tụ. Do đó, thực đơn cho người bị sỏi thận cần được xây dựng dựa trên các nguyên tắc dinh dưỡng sau.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thực đơn cho mâm cơm gia đình có người bị sỏi thận

Thực đơn cho mâm cơm gia đình có người bị sỏi thận

Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi ro

Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi ro

Các món ăn ngon kết hợp táo đỏ trị mất ngủ và giúp ngủ ngon cho mâm cơm gia đình

Các món ăn ngon kết hợp táo đỏ trị mất ngủ và giúp ngủ ngon cho mâm cơm gia đình

Thức ăn chứa tinh bột này dù có ăn nhiều cũng không lo bị tăng cân

Thức ăn chứa tinh bột này dù có ăn nhiều cũng không lo bị tăng cân

Những thực phẩm nên tránh ăn vào buổi tối, bất ngờ nhất là 2 thực phẩm cuối

Những thực phẩm nên tránh ăn vào buổi tối, bất ngờ nhất là 2 thực phẩm cuối

Cùng chuyên mục

Những món ăn 'giữ vía' cho trẻ nhỏ theo quan niệm dân gian: Kinh nghiệm truyền đời cực hiệu quả

Những món ăn 'giữ vía' cho trẻ nhỏ theo quan niệm dân gian: Kinh nghiệm truyền đời cực hiệu quả

Ăn - 7 giờ trước

Món này như một cách "dỗ vía" rất tự nhiên.

Thực phẩm tốt cho người thận yếu mà bạn nên ăn

Thực phẩm tốt cho người thận yếu mà bạn nên ăn

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Một số thực phẩm tốt cho thận gồm: Súp lơ xanh (giàu vitamin C, K, B), quả việt quất và nho đỏ, cá vược, lòng trắng trứng (protein dễ hấp thu), tỏi (kháng viêm), kiều mạch và dầu ô liu (tốt cho tim thận, ít natri).

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH - Trong dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Trấn Thành và Hari Won đã cùng nhau tận hưởng một bữa tối riêng tư, ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng.

Cách luộc gà cúng mùng 1 tháng Chạp vàng đẹp, da không nứt

Cách luộc gà cúng mùng 1 tháng Chạp vàng đẹp, da không nứt

Ăn - 15 giờ trước

Gà cúng mùng 1 tháng Chạp đẹp cần chọn gà chuẩn, mổ moi tạo dáng khéo và luộc đúng kỹ thuật để da vàng bóng, không nứt, thịt chín đều, thơm ngon.

Ăn thử sầu riêng Việt Nam, khách Nhật làm ngay động tác khiến dân mạng đòi giữ lại, không cho về nước

Ăn thử sầu riêng Việt Nam, khách Nhật làm ngay động tác khiến dân mạng đòi giữ lại, không cho về nước

Ăn - 17 giờ trước

Chỉ một động tác nhỏ của vị khách Nhật cũng đủ khiến cộng đồng mạng Việt Nam bật cười thích thú.

Loại thực phẩm khiến bạn mau đói

Loại thực phẩm khiến bạn mau đói

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chúng ta từng gặp tình trạng ăn nhiều mà vẫn thấy đói. Thực ra không phải tiêu thụ bất cứ loại thực phẩm nào cũng giúp bạn no lâu, mà có một số món sẽ khiến bạn ăn mau đói hơn.

Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong

Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong

Ăn - 1 ngày trước

Một món ốc bình dân của Việt Nam đã khiến vị khách nước ngoài phải thừa nhận rằng ăn quá mất công, nhưng lại không giấu nổi sự thích thú vì hương vị cuốn đến khó dừng.

Các món ăn dễ tiêu hóa, đủ chất cho người bụng yếu

Các món ăn dễ tiêu hóa, đủ chất cho người bụng yếu

Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước

GĐXH - Chế độ ăn uống cho người bụng yếu cũng rất đặc biệt, chủ yếu là lựa chọn những món ăn dễ tiêu hóa, dễ hấp thu để giúp đường ruột được có thời gian phục hồi. Bài viết sau gợi món ăn dễ tiêu hóa và đủ chất.

Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH – Không chỉ ít calo, tốt cho đường huyết, loại củ này còn được chế biến thành hàng loạt món ăn ngon miệng, thanh đạm và bổ dưỡng. Ít ai ngờ, loại củ phổ biến ấy với giá rẻ ở Việt Nam lại thành đặc sản ưa chuộng ở một số nước.

Vic đã ăn gì suốt 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng?

Vic đã ăn gì suốt 25 năm để kiểm soát đa nang buồng trứng?

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 25 năm, Victoria chỉ ăn cá, rau quả và tinh bột tốt, hạn chế đồ ngọt để làm giảm các triệu chứng của bệnh đa nang buồng trứng.

Xem nhiều

Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng

Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng

Ăn

GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.

Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

Mẹo nấu nướng
Các món ăn ngon kết hợp táo đỏ trị mất ngủ và giúp ngủ ngon cho mâm cơm gia đình

Các món ăn ngon kết hợp táo đỏ trị mất ngủ và giúp ngủ ngon cho mâm cơm gia đình

Ăn
Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong

Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong

Ăn
Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top