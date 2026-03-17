Đại kỵ trong phong thủy trong nhà ở chia cắt tình cảm vợ chồng
GĐXH - Yếu tố phong thủy nhà ở không chỉ ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe mà còn có mối liên hệ mật thiết với đời sống hôn nhân, tình cảm vợ chồng. Nếu phạm phải những đại kị phong thủy nhà ở dưới đây, có thể gây bất hòa tình cảm vợ chồng.
Nhà khuyết góc hướng Tây Nam
Trong phong thủy, hướng Tây Nam đại diện cho giới nữ trong nhà, còn hướng Tây Bắc đại diện cho đàn ông.
Cả hai phương vị này tốt nhất đều không nên khuyết, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hôn nhân, vợ chồng thường xuyên cãi vã, tranh chấp liên miên. Ngoài ra, kị đặt đồ dơ bẩn, chứa xú uế ở hướng Tây Nam của ngôi nhà.
Nhà bếp dơ bẩn
Nhà bếp đại diện cho vận khí của người phụ nữ trong nhà. Bếp dơ bẩn, nguồn nước bị tắc nghẽn có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nữ giới trong nhà, cũng như gây trở ngại cho tình cảm vợ chồng. Đây là một trong những đại kị phong thủy nhà ở có thể khiến tình cảm, hôn nhân rạn nứt.
Phòng ngủ bừa bãi
Phòng ngủ được coi là nơi chứa đựng nhiều năng lượng của tình yêu nhất. Nơi này bừa bãi, lộn xộn với nhiều dây điện chằng chịt, tủ quần áo dơ bẩn… sẽ tạo ra nguồn sát khí, có thể dễ gây khẩu thiệt thị phi, vợ chồng hay xảy ra cãi vã.
Bài trí quá nhiều hoa tươi và hoa giả ở đào hoa vị
Trong phong thủy, đào hoa vị hay còn gọi là vị trí đào hoa, thông thường là hướng Chính Tây, Chính Đông, Chính Nam, Chính Bắc. Tại đây, nếu bày hoa tươi với số lượng hợp lý sẽ kích thích vận đào hoa hưng vượng, giúp nhân duyên tốt đẹp, tình cảm vợ chồng hài hòa, gắn bó.
Ngược lại, vị trí này rất kị bày hoa giả và quá nhiều hoa tươi. Bởi như vậy sẽ kích thích đào hoa sát, không tốt cho tình cảm vợ chồng.
Nhà có cây to trước cổng phía Bạch Hổ
Theo phong thủy, trước cổng nhà nếu có cây to trước nhà ở phía bên trái từ trong nhà nhìn ra, gọi là phía Thanh Long thì mang đến nhiều may mắn cho gia đình.
Tuy nhiên, nếu cây to ở phía Bạch Hổ, bên phải từ trong nhà nhìn vào được coi là tạo hung sát, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ chồng.
Bên cạnh đó, nếu cây cổ thụ nằm ở chính giữa cổng hay đối diện với cửa chính cũng cần chặt bỏ bởi theo phong thủy, trước nhà có cây như cản trở vô số những may mắn, tài lộc từ bên ngoài chảy vào nhà.
Treo tranh chủ đề bạo lực
Một trong những điều cần tránh khi chọn mua vật dụng trang trí cho căn phòng chính là tranh treo tường. Tranh treo có thể khiến bất kỳ căn phòng nào trở nên đẹp tinh tế hơn.
Tuy nhiên, với không gian dành cho vợ chồng trẻ, nếu treo tranh với chủ đề bạo lực như chim, thú đang săn mồi thì có thể dễ khiến tăng mâu thuẫn vợ chồng.
Phòng ngủ trang trí lòe loẹt
Những gam màu nóng như đỏ, tím, hồng… được sử dụng thành mảng lớn hoặc quá nhiều có thể sẽ tạo ra cảm giác chói mắt, nóng nực, ngủ không ngon giấc.
Phòng ngủ là nơi cần sự yên tĩnh, hòa hợp, do đó tốt nhất nên sử dụng các loại màu có gam trầm tạo cảm giác bình yên. Như vậy vừa kích thích ngủ ngon và sâu giấc hơn, lại có thể ổn định tinh thần, tình cảm vợ chồng ngày càng gắn bó khăng khít.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Công dụng hữu ích của gương treo tường không phải ai cũng biếtỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Gương treo tường không chỉ là một vật dụng đơn thuần để soi gương, mà còn có nhiều công dụng hữu ích khác cho ngôi nhà của bạn. Bài viết này sẽ chỉ ra công dụng hữu ích khi treo gương trên tường.
Đây là lý do vì sao phải che bàn thờ khi nhà có người mấtỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Việc che bàn thờ tổ tiên trong gia đình có người mất là một trong những việc làm tâm linh quan trọng. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu vì sao việc che bàn thờ là rất cần thiết trong các gia đình có người mất.
6 lỗi tưởng nhỏ trong nhà dễ khiến vợ chồng cãi vã: Điều số 4 rất nhiều gia đình đang mắcPhong thủy - 22 giờ trước
GĐXH - Một số chi tiết tưởng chừng nhỏ trong cách bố trí nhà cửa như đèn trang trí, vị trí giường ngủ hay thiết kế góc nhà lại có thể ảnh hưởng đến năng lượng trong không gian sống. Theo quan niệm phong thủy, đây là những yếu tố dễ khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nếu phạm phải.
Khám phá ý nghĩa số 44 trong phong thủy là phát tài hay xui rủi?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Các con số không chỉ được dùng để đo lường, tính toán hay xác định ngày tháng... mà còn có thể mang ý nghĩa tâm linh, phong thủy. Trong đó, số 44 thật sự là một con số đặc biệt khi được sử dụng phổ biến trên mạng xã hội.
Lời chúc mùng 1 đầu tháng giúp mang lại tươi vui, may mắn, bình an và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mùng 1 Âm lịch được xem là một ngày rất quan trọng trong tháng. Vì thế trong ngày này hãy gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình, bạn bè để mang lại những điều may mắn, bình an trong tháng mới.
Những sai lầm phong thủy khiến bạn nghèo kiết xácỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Có những sai lầm phổ biến trong việc áp dụng phong thủy có thể khiến bạn gặp khó khăn trong cuộc sống và tài chính. Hãy tìm hiểu những sai lầm phong thủy trong bài viết sau nên tránh để có một cuộc sống thịnh vượng và thành công.
Vị trí đặt chanh muối giúp thu hút tài lộc và may mắnPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Chanh và muối – hai vật phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại mang ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ. Dưới đây là những thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.
Vị trí đặt bàn ghế phòng khách chuẩn phong thủy thu hút tài lộc 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Việc lựa chọn và cách đặt bàn ghế phòng khách hợp lý không chỉ giúp không gian hài hòa mà còn mang ý nghĩa phong thủy. Khám phá cách đặt bàn ghế phòng khách chuẩn phong thủy để thu hút tài lộc và may mắn cho gia đình bạn trong năm 2026.
Vị trí treo gương trong nhà giúp gia chủ làm ăn phát đạt, tiền tài vào như nước, gia đình ấm êmỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết hôm nay, xin chia sẻ các vị trí phong thủy để gương trong nhà nhất định gia chủ nên nắm rõ để mang lại hiệu ứng tích cực, giúp nhân đôi tài lộc, công danh tốt đẹp và gia đình đầm ấm.
Những điều cấm kỵ khi nhà có tang mà gia chủ nên biếtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong thời gian nhà có tang, việc biết cách hành xử đúng cũng như tránh những điều không nên làm để người đã qua đời có thể yên bình là điều vô cùng quan trọng.
