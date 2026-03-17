Đại kỵ trong phong thủy trong nhà ở chia cắt tình cảm vợ chồng

Nhà khuyết góc hướng Tây Nam

Trong phong thủy, hướng Tây Nam đại diện cho giới nữ trong nhà, còn hướng Tây Bắc đại diện cho đàn ông.

Cả hai phương vị này tốt nhất đều không nên khuyết, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hôn nhân, vợ chồng thường xuyên cãi vã, tranh chấp liên miên. Ngoài ra, kị đặt đồ dơ bẩn, chứa xú uế ở hướng Tây Nam của ngôi nhà.

Nhà bếp dơ bẩn

Nhà bếp đại diện cho vận khí của người phụ nữ trong nhà. Bếp dơ bẩn, nguồn nước bị tắc nghẽn có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nữ giới trong nhà, cũng như gây trở ngại cho tình cảm vợ chồng. Đây là một trong những đại kị phong thủy nhà ở có thể khiến tình cảm, hôn nhân rạn nứt.

Phòng ngủ bừa bãi

Phòng ngủ được coi là nơi chứa đựng nhiều năng lượng của tình yêu nhất. Nơi này bừa bãi, lộn xộn với nhiều dây điện chằng chịt, tủ quần áo dơ bẩn… sẽ tạo ra nguồn sát khí, có thể dễ gây khẩu thiệt thị phi, vợ chồng hay xảy ra cãi vã.

Bài trí quá nhiều hoa tươi và hoa giả ở đào hoa vị

Trong phong thủy, đào hoa vị hay còn gọi là vị trí đào hoa, thông thường là hướng Chính Tây, Chính Đông, Chính Nam, Chính Bắc. Tại đây, nếu bày hoa tươi với số lượng hợp lý sẽ kích thích vận đào hoa hưng vượng, giúp nhân duyên tốt đẹp, tình cảm vợ chồng hài hòa, gắn bó.

Ngược lại, vị trí này rất kị bày hoa giả và quá nhiều hoa tươi. Bởi như vậy sẽ kích thích đào hoa sát, không tốt cho tình cảm vợ chồng.

Nhà có cây to trước cổng phía Bạch Hổ

Theo phong thủy, trước cổng nhà nếu có cây to trước nhà ở phía bên trái từ trong nhà nhìn ra, gọi là phía Thanh Long thì mang đến nhiều may mắn cho gia đình.

Theo phong thủy, trước cổng nhà nếu có cây to đối diện cửa chính thì có thể gây cản trở tài lộc.

Tuy nhiên, nếu cây to ở phía Bạch Hổ, bên phải từ trong nhà nhìn vào được coi là tạo hung sát, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ chồng.

Bên cạnh đó, nếu cây cổ thụ nằm ở chính giữa cổng hay đối diện với cửa chính cũng cần chặt bỏ bởi theo phong thủy, trước nhà có cây như cản trở vô số những may mắn, tài lộc từ bên ngoài chảy vào nhà.

Treo tranh chủ đề bạo lực

Một trong những điều cần tránh khi chọn mua vật dụng trang trí cho căn phòng chính là tranh treo tường. Tranh treo có thể khiến bất kỳ căn phòng nào trở nên đẹp tinh tế hơn.

Tuy nhiên, với không gian dành cho vợ chồng trẻ, nếu treo tranh với chủ đề bạo lực như chim, thú đang săn mồi thì có thể dễ khiến tăng mâu thuẫn vợ chồng.

Phòng ngủ trang trí lòe loẹt

Những gam màu nóng như đỏ, tím, hồng… được sử dụng thành mảng lớn hoặc quá nhiều có thể sẽ tạo ra cảm giác chói mắt, nóng nực, ngủ không ngon giấc.

Phòng ngủ là nơi cần sự yên tĩnh, hòa hợp, do đó tốt nhất nên sử dụng các loại màu có gam trầm tạo cảm giác bình yên. Như vậy vừa kích thích ngủ ngon và sâu giấc hơn, lại có thể ổn định tinh thần, tình cảm vợ chồng ngày càng gắn bó khăng khít.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.