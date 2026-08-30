Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung bị loại khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai

Tối 29/8, tập 9 đồng thời là vòng hai của công diễn 3 chính thức lên sóng. Sau tiết mục của Nhà Bềnh Bồng ở tập 8, Nhà Hợp Lực (Thủ lĩnh Thái VG, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình, Nguyễn Văn Chung, Tùng Mint) là Nhà tiếp theo bước vào vòng đấu truy kích. Các thành viên mang tới tiết mục mang phong cách retro và tươi vui.

Trong khi ở màn truy kích thứ 5, Nhà Rực Rỡ (Hoàng Dũng, Thỏ DALAB, Thanh Duy, Will) khai thác góc nhìn mới về chủ đề Vòng xoay ngựa gỗ. Là Nhà trình diễn cuối cùng trong vòng đấu này, Nhà Mỹ Mãn đưa khán giả vào thế giới cổ tích với những vị Thần gắn liền với tuổi thơ như Thần Mặt Trời với sự khải hoàng sau những biến cố, Thần Cupid với tình yêu đôi lứa, Aladin trong một thế giới đầy sự phiêu lưu, Thần Biển Cả với sự dũng mãnh và oai vệ hay Thần “nhiều tai mắt” trong các câu chuyện thần thoại.

Đại Nghĩa phải rời khỏi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Đến với vòng đấu thứ hai là Vòng Thi đấu kết hợp, 6 Nhà đã thành lập thành hai liên minh bao gồm: Liên Minh 1: Nguyên Tố, Bềnh Bồng và Rực Rỡ; Liên Minh 2: Quý Tử, Hợp Lực và Mỹ Mãn.Trong đó, mỗi Liên minh sẽ cử ra một đại diện đến từ các Nhà để cùng kết hợp với nhau trong tiết mục của vòng đấu thứ hai.

Kết quả công diễn 3 được công bố, Nhà Bềnh Bồng và Nhà Rực Rỡ cùng đứng đầu bảng xếp hạng sau công diễn. Bốn Nhà còn lại là Nguyên Tố, Quý Tử, Hợp Lực và Mỹ Mãn sẽ phải có một thành viên nói lời tạm biệt. Cuối cùng, Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa là những người phải nói lời tạm biệt với chương trình.

Trước khi chia tay đồng nghiệp và khán giả, Neko Lê bày tỏ: "Khi nhìn vào một cách khách quan, Mew và anh Tôn rất giỏi và xứng đáng được đi tiếp. Và tôi cũng đã đạt hết những gì còn dang dở ở mùa 2024. Vì vậy, tôi nghĩ việc dừng hành trình ở đây là một điều đẹp đẽ".

Neko Lê nói lời chia tay với show thực tế.

"Tôi cảm thấy không hề hối hận khi nhận lời tham gia chương trình này. Tôi được gặp các anh em lần đầu tiên, được trải nghiệm việc hát chung và học thêm các kỹ năng của mọi người. Việc học là một thứ rất quý giá đối với mình. Không chỉ hát, tôi còn được thử sức với rap, đu dây, múa phượng, thổi sáo... Và quan trọng nhất, tôi nhận được sự kết nối của các anh em. Đó là điều quý giá nhất đối với tôi", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.