Doãn Hải My tuổi 25: Hậu phương của Văn Hậu sau hơn 2 năm cùng chồng vượt qua chấn thương

Tối 27/8, một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Doãn Hải My đăng tải tâm thư dành cho chồng trên trang cá nhân. Không chỉ là lời chúc mừng sau một giải đấu đáng nhớ, những dòng chia sẻ của người đẹp còn khiến nhiều khán giả xúc động khi nhắc lại quãng thời gian hơn 2 năm Đoàn Văn Hậu phải vật lộn với chấn thương. Phụ nữ Mới đưa tin.

Doãn Hải My nhớ lại ngày tiễn chồng sang Hàn Quốc phẫu thuật. Khi ấy, dù cố gắng động viên Văn Hậu, cô không thể giấu được những giọt nước mắt khi chiếc xe chở chồng rời đi.

"Vừa lo, vừa thương, vừa xót, nhưng tôi không bao giờ mất niềm tin ở chồng", Doãn Hải My chia sẻ.

Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, chấn thương kéo dài không chỉ là câu chuyện thể chất. Đó còn là khoảng thời gian đầy thử thách về tinh thần khi phải tạm rời xa sân cỏ, kiên trì điều trị và tập phục hồi trong thời gian dài.

Trong hơn 2 năm ấy, Doãn Hải My cùng chồng di chuyển qua nhiều nơi, từ Việt Nam đến Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc. Người đẹp chứng kiến những ngày Văn Hậu tập luyện, phục hồi và từng bước tìm lại cảm giác thi đấu.

Vì thế, khi chồng trở lại và cùng đội tuyển Việt Nam chạm tay vào chức vô địch ASEAN Cup 2026, với Doãn Hải My, đây không chỉ là một chiến thắng trên sân cỏ.

Cô gọi đó là cột mốc đánh dấu sự trở lại của một "chiến binh" sau hơn 2 năm bền bỉ chiến đấu với chấn thương.

Doãn Hải My dành nhiều lời khen cho sự chăm chỉ, đam mê và tính kỷ luật của chồng. Cô tin rằng tình yêu dành cho bóng đá sẽ tiếp tục là động lực để Văn Hậu theo đuổi sự nghiệp.

Tâm thư của người đẹp nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người không chỉ gửi lời chúc mừng tới Đoàn Văn Hậu mà còn dành sự đồng cảm cho Doãn Hải My, người đã âm thầm ở bên chồng trong một chặng đường không hề dễ dàng.

Thông tin trên VOV cho thấy Doãn Hải My sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải Người đẹp tài năng. Sau cuộc thi, người đẹp không hoạt động showbiz quá sôi nổi mà tập trung cho việc học và cuộc sống riêng.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu kết hôn năm 2023. Một năm sau, cặp đôi đón con đầu lòng.

Từ thời điểm lập gia đình, người đẹp dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm, chăm sóc con và đồng hành cùng chồng. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì một số hoạt động kinh doanh riêng.

Cuộc sống của Doãn Hải My hiện không quá ồn ào. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng gia đình, công việc và những chuyến đi.

Hình ảnh ấy khác khá nhiều so với vẻ đẹp nổi bật mà khán giả từng biết đến tại các cuộc thi sắc đẹp. Sau khi trở thành vợ và mẹ, Doãn Hải My dường như hướng đến một cuộc sống kín đáo, nhẹ nhàng hơn.

Ở tuổi 25, người đẹp vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung sau khi sinh con đầu lòng. Trong những hình ảnh đời thường, cô thường trang điểm nhẹ, để lộ làn da sáng cùng đường nét thanh tú.

Vẻ đẹp của Doãn Hải My không quá sắc sảo hay cầu kỳ mà thiên về sự trong trẻo, nữ tính. Đây cũng là phong cách cô theo đuổi trong thời trang.

Ở tuổi 25, Doãn Hải My đang có một cuộc sống khá khác so với hình dung về một người đẹp bước ra từ cuộc thi sắc đẹp. Cô có gia đình nhỏ, một cậu con trai, công việc riêng và một người chồng vừa trải qua hành trình dài để trở lại với đam mê.

Nhan sắc vẫn là một phần khiến cô được chú ý, nhưng hình ảnh một người vợ kiên trì đồng hành cùng chồng mới là dấu ấn rõ nét hơn trong cuộc sống hiện tại của Doãn Hải My.

Sau những tháng ngày chờ đợi, khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu trở lại và cùng đội tuyển Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch có lẽ cũng là món quà ý nghĩa với người luôn đứng phía sau anh.

Và trong câu chuyện ấy, Doãn Hải My không chỉ là bà xã của một cầu thủ nổi tiếng, mà còn là một người phụ nữ trẻ đang từng bước xây dựng cuộc sống riêng theo cách bình dị, kín đáo và đầy tình yêu dành cho gia đình.