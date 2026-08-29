Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...'

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Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Lê Phương đón tuổi 41 trong tình yêu thương của gia đình, sau bao sóng gió cô có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...' - Ảnh 1.Lê Phương về quê chồng, khoe khoảnh khắc bình dị

GĐXH - Lê Phương mới đây chia sẻ hình ảnh bình dị bên chồng trẻ. Đằng sau hình ảnh này là cuộc sống viên mãn của nữ diễn viên.

Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...' - Ảnh 1.

Đón chào tuổi 41, Lê Phương viết những lời ngọt ngào và ý nghĩa. Cô viết: "Chúc em một đời bình yên qua bao sóng gió vẫn nguyên nụ cười! Chúc em nồng nàn như hoa, đi qua năm tháng vẫn đẹp kiêu sa".

Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...' - Ảnh 2.

Lê Phương cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ vì đã sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ cô nên người. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn ông xã P- ca sĩ Trung Kiên vì đã mang đến cho cô một hiện tại vẹn tròn. 

Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...' - Ảnh 3.

Lê Phương cho biết gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất, vững chắc nhất, giúp cô có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc và đạt được những thành công như hiện tại. Cô đồng thời gửi lời chúc tới gia đình, mong mọi người luôn mạnh khỏe và mãi ở bên nhau.

Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...' - Ảnh 4.

Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, diễn viên Lê Phương đang có cuộc sống gia đình viên mãn bên ông xã Trung Kiên. Tổ ấm của nữ diễn viên không ồn ào, hào nhoáng nhưng luôn khiến nhiều người yêu mến bởi sự ấm áp và cách các thành viên dành cho nhau những điều giản dị.

Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...' - Ảnh 5.

Lê Phương từng trải qua một lần đổ vỡ trước khi tìm thấy bến đỗ mới bên ca sĩ Trung Kiên. Khoảng cách tuổi tác từng khiến chuyện tình của cả hai nhận về không ít lời bàn luận, nhưng thay vì giải thích, họ chọn cách vun vén cho gia đình bằng chính cuộc sống của mình.

Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...' - Ảnh 6.

Theo thời gian, ca sĩ Trung Kiên ngày càng cho thấy anh là người đồng hành quan trọng với vợ. Không chỉ chia sẻ việc nhà, chăm sóc các con, nam ca sĩ còn thường xuyên xuất hiện bên Lê Phương trong những khoảnh khắc đời thường. Với nữ diễn viên, cảm giác được thấu hiểu và có người cùng mình gánh vác những vui buồn của cuộc sống có lẽ quan trọng hơn những lời ngọt ngào.

Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...' - Ảnh 7.

Gia đình Lê Phương cũng trở nên đủ đầy hơn khi cô và Trung Kiên có thêm con gái. Nữ diễn viên từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc của các con trên mạng xã hội, từ những chuyến đi chơi, sinh hoạt gia đình đến những phút giây bình thường trong cuộc sống. Qua đó, người hâm mộ cảm nhận được một Lê Phương rất khác phía sau màn ảnh: giản dị, mềm mại và dành phần lớn sự quan tâm cho gia đình.

Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...' - Ảnh 8.

Điều khiến cuộc hôn nhân của Lê Phương được chú ý không nằm ở chuyện cô lấy chồng trẻ, mà ở cách cả hai đã cùng nhau bước qua những ồn ào thị phi ban đầu. Trung Kiên không cố gắng chứng minh bằng những điều lớn lao. Anh hiện diện trong cuộc sống của vợ bằng sự quan tâm đều đặn, còn Lê Phương cũng lựa chọn trân trọng người đàn ông đang cùng mình xây dựng mái ấm.

Lê Phương là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt, được yêu mến qua nhiều bộ phim như: Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng... Cô gây ấn tượng với lối diễn xuất giàu cảm xúc, đặc biệt ở những vai có số phận. Hiện Lê Phương có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên ông xã Trung Kiên kém tuổi và các con, đồng thời vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.

Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...' - Ảnh 10.Lê Phương phản ứng khi 'chồng màn ảnh' Lương Thế Thành có động thái 'nịnh' vợ bầu

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