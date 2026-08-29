Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...'
GĐXH - Lê Phương đón tuổi 41 trong tình yêu thương của gia đình, sau bao sóng gió cô có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Lê Phương là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt, được yêu mến qua nhiều bộ phim như: Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng... Cô gây ấn tượng với lối diễn xuất giàu cảm xúc, đặc biệt ở những vai có số phận. Hiện Lê Phương có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên ông xã Trung Kiên kém tuổi và các con, đồng thời vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.