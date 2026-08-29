Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...'

Gia đình Lê Phương cũng trở nên đủ đầy hơn khi cô và Trung Kiên có thêm con gái. Nữ diễn viên từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc của các con trên mạng xã hội, từ những chuyến đi chơi, sinh hoạt gia đình đến những phút giây bình thường trong cuộc sống. Qua đó, người hâm mộ cảm nhận được một Lê Phương rất khác phía sau màn ảnh: giản dị, mềm mại và dành phần lớn sự quan tâm cho gia đình.