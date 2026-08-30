Jennifer Phạm đi 'phượt' ở Ấn Độ

"Ngồi giữa một khung cảnh hùng vĩ như thế, tôi chợt nghĩ… Cuộc sống cũng giống như một cung đường núi. Có những đoạn rất đẹp. Có những đoạn quanh co, gập ghềnh và chẳng biết phía trước sẽ là gì. Nhưng nếu cứ mãi chọn con đường dễ đi, có lẽ mình sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều chỉ có thể nhìn thấy khi dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình", nàng hậu bộc bạch.