Jennifer Phạm đi 'phượt' ở Ấn Độ

Chủ nhật, 09:16 30/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - "Tôi chọn đi mô tô từ Leh đến Nubra, qua những cung đường cao giữa lòng Himalaya, nơi thiên nhiên rộng lớn đến mức mọi ồn ào trong lòng bỗng trở nên thật nhỏ bé", Jennifer Phạm chia sẻ.

Jennifer Phạm khám phá vẻ đẹp Himalaya: Hành trình ' phượt ' ấn tượng ở Ấn Độ - Ảnh 1.Jennifer Phạm ở tuổi 41: 'Cần buông bớt những điều không còn cần thiết'

GĐXH - Jennifer Phạm đang ở Tây Tạng và có những chiêm nghiệm tại vùng đất linh thiêng. Theo cô khi đi nhiều mới nhận ra "con người không cần sở hữu nhiều hơn để hạnh phúc, mà cần buông bớt những điều không còn cần thiết".

Jennifer Phạm khám phá vẻ đẹp Himalaya: Hành trình ' phượt ' ấn tượng ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Mới đây, Hoa hậu Jennifer Phạm gây chú ý khi chia sẻ trải nghiệm cảm giác mạnh khi 'phượt' bằng motor hơn 100 km đường đèo quanh co tại Ladakh, vùng đất được ví như 'tiểu Tây Tạng' của Ấn Độ. "Tôi chọn đi mô tô từ Leh đến Nubra, qua những cung đường cao giữa lòng Himalaya, nơi thiên nhiên rộng lớn đến mức mọi ồn ào trong lòng bỗng trở nên thật nhỏ bé", cô cho biết.

Jennifer Phạm khám phá vẻ đẹp Himalaya: Hành trình ' phượt ' ấn tượng ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Theo người đẹp họ Phạm, có những hành trình, điều đáng nhớ nhất không phải là mình đã đến đâu… mà là mình đã đi qua nó như thế nào.

Jennifer Phạm khám phá vẻ đẹp Himalaya: Hành trình ' phượt ' ấn tượng ở Ấn Độ - Ảnh 4.

Từ thị trấn Leh, qua đèo Khardung La đến thung lũng Nubra bằng motor, đoạn đường khoảng 120 km với địa hình hiểm trở, đèo dốc khiến Jennifer có cảm giác như đang đi phượt.

Jennifer Phạm khám phá vẻ đẹp Himalaya: Hành trình ' phượt ' ấn tượng ở Ấn Độ - Ảnh 5.

"Ngồi giữa một khung cảnh hùng vĩ như thế, tôi chợt nghĩ… Cuộc sống cũng giống như một cung đường núi. Có những đoạn rất đẹp. Có những đoạn quanh co, gập ghềnh và chẳng biết phía trước sẽ là gì. Nhưng nếu cứ mãi chọn con đường dễ đi, có lẽ mình sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều chỉ có thể nhìn thấy khi dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình", nàng hậu bộc bạch.

Jennifer Phạm khám phá vẻ đẹp Himalaya: Hành trình ' phượt ' ấn tượng ở Ấn Độ - Ảnh 6.

Khardung La là một trong những đèo có đường xe cơ giới cao nhất thế giới với độ cao 5.359 m và cảnh núi non hùng vĩ, làm Jennifer Phạm say đắm.

Jennifer Phạm khám phá vẻ đẹp Himalaya: Hành trình ' phượt ' ấn tượng ở Ấn Độ - Ảnh 7.

Người đẹp cho biết, cô chỉ cầm lái một vài đoạn ngắn, phần lớn quãng đường do một bạn biker chuyên nghiệp đảm nhận. "Đôi khi, mình không cần biết chính xác đích đến sẽ như thế nào. Chỉ cần đủ can đảm để mở lòng và đi tiếp", cô cho biết thêm.

Jennifer Phạm khám phá vẻ đẹp Himalaya: Hành trình ' phượt ' ấn tượng ở Ấn Độ - Ảnh 8.

Chuyến đi giúp Jennifer nhận ra thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những giới hạn cô từng tự đặt ra cho chính mình và có thêm động lực để khám phá và sống cuộc đời khiến mình không phải nuối tiếc. 

Jennifer Phạm khám phá vẻ đẹp Himalaya: Hành trình ' phượt ' ấn tượng ở Ấn Độ - Ảnh 9.

"Và rồi giữa những dãy Himalaya hùng vĩ, tôi nhận ra một điều rất giản dị: Thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những giới hạn mà mình từng tự đặt ra cho chính mình. Cứ đi. Cứ khám phá. Cứ sống một cuộc đời khiến mình khi nhìn lại, có thể mỉm cười và nói: “Mình đã thật sự sống!", Jennifer tâm sự.

Jennifer Phạm khám phá vẻ đẹp Himalaya: Hành trình ' phượt ' ấn tượng ở Ấn Độ - Ảnh 10.

Jennifer Phạm khám phá vẻ đẹp Himalaya: Hành trình ' phượt ' ấn tượng ở Ấn Độ - Ảnh 11.
Jennifer Phạm khám phá vẻ đẹp Himalaya: Hành trình ' phượt ' ấn tượng ở Ấn Độ - Ảnh 12.

Kết thúc hành trình 'phượt' bằng motor, Jennifer Phạm dừng chân ở tu viện Diskit ở thung lũng Nubra. Diskit có tuổi đời 350 năm, là tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất và lâu đời nhất tại thung lũng Nubra, thuộc vùng Ladakh, Ấn Độ. Ngoài ra, trong một tuần ở Ladakh, Jennifer Phạm còn ghé thăm nhiều tu viện nổi tiếng khác như Thiksey, Hemis và Namgyal Tsemo.

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