Jennifer Phạm đi 'phượt' ở Ấn Độ
GĐXH - "Tôi chọn đi mô tô từ Leh đến Nubra, qua những cung đường cao giữa lòng Himalaya, nơi thiên nhiên rộng lớn đến mức mọi ồn ào trong lòng bỗng trở nên thật nhỏ bé", Jennifer Phạm chia sẻ.
Kết thúc hành trình 'phượt' bằng motor, Jennifer Phạm dừng chân ở tu viện Diskit ở thung lũng Nubra. Diskit có tuổi đời 350 năm, là tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất và lâu đời nhất tại thung lũng Nubra, thuộc vùng Ladakh, Ấn Độ. Ngoài ra, trong một tuần ở Ladakh, Jennifer Phạm còn ghé thăm nhiều tu viện nổi tiếng khác như Thiksey, Hemis và Namgyal Tsemo.
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