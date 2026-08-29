Tuổi 41 của Lê Phương trong rạng ngời hạnh phúc
GĐXH - Lê Phương vừa bước vào tuổi 41 với bộ ảnh tươi tắn và lời chúc tốt đẹp cho bản thân. Nữ diễn viên nhận được sự quan tâm từ khán giả và đồng nghiệp, thể hiện hành trình nghệ thuật bền bỉ của cô.
Tập cuối 'Lửa trắng': Cương nói yêu Mai dù rằng đã biết cô là cảnh sát chìmXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chuyên án "Lửa trắng" cũng đã khép lại với chiến thắng thuộc về chính nghĩa, Cương đã biết sự thật Mai là ai nhưng vẫn dành cho cô lời thổ lộ chân thành.
Đỗ Mỹ Linh năm 20 tuổiGiải trí -
GĐXH - "10 năm trước, ở tuổi 20, Linh ở trên sân khấu bỡ ngỡ nhận chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, Linh chỉ biết đó là một khoảnh khắc thật đẹp, nhưng chưa thể hình dung chiếc vương miện ấy sẽ mở ra một hành trình dài đến vậy...", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.
Một năm yêu kín tiếng của Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh trước khi công khai tin vuiGiải trí -
GĐXH - Sau khoảng một năm hẹn hò, Đức Phạm và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh mới chính thức công khai chuyện chuẩn bị đón con chung. Trước đó, cặp đôi nhiều lần xuất hiện bên nhau nhưng khá kín tiếng, chỉ hé lộ những khoảnh khắc tình cảm trong các chuyến đi và hoạt động đời thường.
Charlie Puth biểu diễn cùng Tóc Tiên, Chi Pu tại TP Hồ Chí MinhGiải trí -
GĐXH - Nam ca sĩ Charlie Puth trở lại Việt Nam vào tháng 9 trong đêm nhạc cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng showbiz Việt.
Ca sĩ MONO trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa HuếCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng (nghệ danh MONO) chính thức trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế
10 năm hôn nhân hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây: Học cách thấu hiểu và chấp nhậnGiải trí -
GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây - Olly Dowden - đã có 10 năm hôn nhân êm đềm và hạnh phúc. Để có được cuộc sống viên mãn ấy, nữ siêu mẫu có những bí quyết riêng mà không phải ai cũng làm được.
Chủ tịch Đỗ Vinh Quang gây chú ý như thế nào?Giải trí -
GĐXH - Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC chia sẻ niềm tự hào sau thành công ASEAN Cup 2026. Sự kiện xuất quân mùa giải 2026/27 với sự tham gia của nhiều cầu thủ tài năng.
'Ngọc nữ màn ảnh' bỏ hào quang làm giáo viên, U70 chọn cuộc sống bí ẩnThế giới showbiz -
Từng được đánh giá là "viên ngọc quý" của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng nữ diễn viên này lại quyết định rời xa hào quang để trở về cuộc sống bình thường.
Nữ NSƯT giữ chức Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM ở đời thực nuôi dạy con ra sao?Giải trí -
GĐXH - NSƯT Tuyết Thu từng nổi tiếng với phim "Blouse trắng", mới đây chị còn cùng với NSND Hồng Vân, Hồng Đào vào phim "Lên hương". Dù công việc có bận rộn nhưng ở đời thực, chị vẫn luôn dành thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái.
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng xuất hiện tại chùa Thanh Sơn sau chấn thương vỡ xương mắt cá chânGiải trí -
GĐXH - Dù đang trong quá trình hồi phục sau tai nạn thể thao, ca sĩ Mạnh Quỳnh vẫn khiến khán giả xúc động khi chống nạng tham dự chương trình Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Thanh Sơn (Hóc Môn, TP.HCM).