Tuổi 41 của Lê Phương trong rạng ngời hạnh phúc

Thứ bảy, 15:00 29/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Lê Phương vừa bước vào tuổi 41 với bộ ảnh tươi tắn và lời chúc tốt đẹp cho bản thân. Nữ diễn viên nhận được sự quan tâm từ khán giả và đồng nghiệp, thể hiện hành trình nghệ thuật bền bỉ của cô.

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Lê Phương đón sinh nhật tuổi 41 rạng rỡ và những lời chúc ý nghĩa từ đồng nghiệp - Ảnh 1.

Mới đây, Lê Phương đăng tải bộ ảnh khoe vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn đón sinh nhật tuổi 41. Kèm theo đó, cô dành lời chúc cho bản thân: “Chúc em một đời bình yên qua bao sóng gió vẫn nguyên nụ cười! Chúc em nồng nàn như hoa, đi qua năm tháng vẫn đẹp kiêu sa”.

Lê Phương đón sinh nhật tuổi 41 rạng rỡ và những lời chúc ý nghĩa từ đồng nghiệp - Ảnh 2.

Lời tự nhắn mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng cũng cho thấy tâm thế của Lê Phương ở hiện tại. Sau những năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên lựa chọn đón tuổi mới bằng mong muốn giản dị, được bình yên, giữ được nụ cười và vẻ đẹp riêng qua thời gian. 

Lê Phương đón sinh nhật tuổi 41 rạng rỡ và những lời chúc ý nghĩa từ đồng nghiệp - Ảnh 3.

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, đông đảo khán giả đã để lại bình luận chúc mừng sinh nhật Lê Phương. Bên cạnh những lời chúc tuổi mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, nữ diễn viên còn nhận được sự quan tâm từ nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp.

Lê Phương đón sinh nhật tuổi 41 rạng rỡ và những lời chúc ý nghĩa từ đồng nghiệp - Ảnh 4.

Đáng chú ý, NSND Việt Anh, Vân Trang, Hữu Châu, Võ Điền Gia Huy,... đều gửi lời chúc đến Lê Phương trong dịp đặc biệt này. Không chỉ thế, "người chồng màn ảnh" Lương Thế Thành cũng để lại bình luận thân tình: "Chúc mợ sinh nhật vui vẻ,hạnh phúc và gặp nhiều mai mắn nha!".

Lê Phương đón sinh nhật tuổi 41 rạng rỡ và những lời chúc ý nghĩa từ đồng nghiệp - Ảnh 5.

Lê Phương là một trong những nữ diễn viên có hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ của màn ảnh Việt. Cô thường ghi dấu với những nhân vật có nội tâm phức tạp, đặc biệt là hình tượng người phụ nữ trải qua nhiều tổn thương nhưng vẫn mạnh mẽ trước nghịch cảnh. Lối diễn giàu cảm xúc giúp nữ diễn viên tạo được sự đồng cảm với khán giả, đồng thời từng bước xây dựng vị trí riêng sau nhiều năm theo nghề.

Lê Phương đón sinh nhật tuổi 41 rạng rỡ và những lời chúc ý nghĩa từ đồng nghiệp - Ảnh 6.

Gia tài thành tích của Lê Phương còn được thể hiện qua nhiều lần góp mặt trong các danh sách đề cử. Cô từng được đề cử Giải Mai Vàng ở lĩnh vực phim truyền hình với "Khúc tương tư", "Gạo nếp gạo tẻ"; lĩnh vực sân khấu với vai Kiều Nguyệt Nga trong "Tiên Nga". Nữ diễn viên cũng từng nhận đề cử tại Ngôi Sao Xanh và nhiều lần góp mặt trong nhóm những nữ diễn viên được yêu thích tại HTV Awards.

Lê Phương đón sinh nhật tuổi 41 rạng rỡ và những lời chúc ý nghĩa từ đồng nghiệp - Ảnh 7.

Nếu trên màn ảnh Lê Phương thường gắn với những người phụ nữ nhiều nước mắt, cuộc sống hiện tại của cô lại hướng nhiều hơn về sự cân bằng. Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên hiện có cuộc hôn nhân với Phạm Trung Kiên và dành thời gian chăm sóc gia đình, đồng hành cùng các con.

Lê Phương đón sinh nhật tuổi 41 rạng rỡ và những lời chúc ý nghĩa từ đồng nghiệp - Ảnh 8.

Hình ảnh đời thường của Lê Phương vì thế có phần khác với những nhân vật đầy bi kịch mà cô từng thể hiện. Ở đó, cô là một người mẹ, người vợ và một nghệ sĩ tiếp tục tìm cách cân bằng giữa công việc với những giá trị riêng trong cuộc sống.

 

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