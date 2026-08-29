Tuổi 41 của Lê Phương trong rạng ngời hạnh phúc

Lê Phương là một trong những nữ diễn viên có hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ của màn ảnh Việt. Cô thường ghi dấu với những nhân vật có nội tâm phức tạp, đặc biệt là hình tượng người phụ nữ trải qua nhiều tổn thương nhưng vẫn mạnh mẽ trước nghịch cảnh. Lối diễn giàu cảm xúc giúp nữ diễn viên tạo được sự đồng cảm với khán giả, đồng thời từng bước xây dựng vị trí riêng sau nhiều năm theo nghề.