Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)
GĐXH - Không chỉ giúp Thương mang xe đến cửa hàng sửa chữa, Quân còn chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe cho cô.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 "Bước chân vào đời", sau cuộc gặp gỡ bất ngờ trong hoàn cảnh éo le ở tập trước, Quân (Huỳnh Anh) chủ động giúp Thương (Quỳnh Kool) mang xe đi sửa và gửi lại ở cửa hàng sửa xe. Quân đã đến sớm để trả trước phần lớn số tiền sửa xe cho Thương. Quân dặn thợ sửa xe khi Thương đến chỉ nói tiền sửa mất 200 nghìn đồng bởi Quân đã thanh toán trước 1,8 triệu đồng.
Khi Thương tới lấy xe, người thợ sửa xe lại nói lộ ra chuyện Quân đã dặn chỉ lấy 200 nghìn tiền sửa. Suýt chút nữa Thương phát hiện, may là Quân nhanh trí xử lý ngay. Quân cho biết chỉ tiện ghé qua trong giờ nghỉ trưa và khẳng định mình “hơn ở tấm lòng” và tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương.
Trong khi đó, em trai út của Thương là Minh (Sơn Tùng) thường bỏ học để đi chơi, nhưng lần này hoàn toàn khác, trong lần đi làm thêm lại gặp rắc rối khi làm việc tại một quán ăn. Cậu bị khách gây khó dễ khi liên tục phàn nàn về món ăn, chê nước mắm nguội và yêu cầu hâm lại. Không dừng lại ở đó, vị khách còn cố tình gây sự khi mang món ra, thậm chí có ý định hành hung Minh.
Tình huống căng thẳng được hóa giải khi Trang (Ngọc Thủy) kịp thời xuất hiện, chủ động đứng ra hòa giải và tìm cách xoa dịu mâu thuẫn giữa em trai và vị khách khó tính.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Trang tại môi trường công sở cũng đối mặt với áp lực riêng. Trang chê thẳng mặt kế hoạch của 2 đồng nghiệp để nâng kế hoạch của mình lên. Việc này khiến sếp Linh (Thu Hoài) không hài lòng và lập tức lên lớp Trang.
Sếp Linh cho rằng làm việc nhóm quan trọng là phải có tinh thần tập thể, thậm chí bị đánh giá là ích kỷ và phải họp lại với nhóm để thống nhất hướng triển khai. Linh đề nghị nhóm của Trang thống nhất kế hoạch cuối cùng trước khi trình lên cấp trên.
Tập 3 "Bước chân vào đời" được phát sóng lúc 20h ngày 25/2 trên kênh VTV3.
'Ông bầu' hoa hậu quyền lực nhất nhì Vbiz chuyển giao công việc cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu LinhXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - "Ông bầu" hoa hậu Phúc Nguyễn quyết định chuyển giao một cuộc thi nhan sắc dành cho người mẫu nam cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh. Đây là một động thái bước ngoặt gây chú ý trong làng nhan sắc dành cho nam giới.
Phim Việt rùng rợn nhất nhì đầu năm 2026 chính thức tung teaser trailerXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Phim "Bus: Chuyến xe một chiều" vừa tung teaser video, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ bầu không khí tâm linh rùng rợn cùng loạt hình ảnh gợi mở nhiều bí ẩn xoay quanh một câu chuyện đầy ám ảnh.
Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ 'chiêu' theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Quân với sự trợ giúp của nhân viên quán cà phê sách đã cùng lập kế hoạch gặp riêng cô giáo Thương.
Sóng gió ập đến khi người dân bị lừa tiền từ trang web giả mạo ngân hàngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Nhiều người dân đã bị trừ hết tiền trong tài khoản khi truy cập vào đường link nhận quà được cho là của ngân hàng gửi tới.
Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu giaXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Tập 2 "Bước chân vào đời" có sự xuất hiện của Mạnh Trường trong vai Trần Lâm - thiếu gia điển trai nhưng lạnh lùng.
Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam AnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tùng ủng hộ chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh vì muốn người đồng đội quên quá khứ buồn.
Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trưa 24/2, phim điện ảnh "Tài" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tung ra bộ poster thể hiện hình ảnh rõ nét nhất của các diễn viên nam góp mặt trong dự án.
Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiênXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Quân thường xuyên đến quán cà phê đọc sách để ngắm nhìn Thương, mà chưa một lần dám ngỏ lời.
Trung tá Minh Kiên bị khơi gợi lại vết đau trong quá khứXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi nhắc tới sự hy sinh của anh trai đã khiến Trung tá Minh Kiên rất buồn, đó là vết thương lòng của Kiên.
Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên gạo cội thực sự đang là điểm sáng và khiến khán giả chú ý bởi câu chuyện nhân văn.
Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiênXem - nghe - đọc
GĐXH - Quân thường xuyên đến quán cà phê đọc sách để ngắm nhìn Thương, mà chưa một lần dám ngỏ lời.