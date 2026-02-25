Mới nhất
Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Thứ tư, 15:00 25/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Không chỉ giúp Thương mang xe đến cửa hàng sửa chữa, Quân còn chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe cho cô.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 "Bước chân vào đời", sau cuộc gặp gỡ bất ngờ trong hoàn cảnh éo le ở tập trước, Quân (Huỳnh Anh) chủ động giúp Thương (Quỳnh Kool) mang xe đi sửa và gửi lại ở cửa hàng sửa xe. Quân đã đến sớm để trả trước phần lớn số tiền sửa xe cho Thương. Quân dặn thợ sửa xe khi Thương đến chỉ nói tiền sửa mất 200 nghìn đồng bởi Quân đã thanh toán trước 1,8 triệu đồng. 

Khi Thương tới lấy xe, người thợ sửa xe lại nói lộ ra chuyện Quân đã dặn chỉ lấy 200 nghìn tiền sửa. Suýt chút nữa Thương phát hiện, may là Quân nhanh trí xử lý ngay. Quân cho biết chỉ tiện ghé qua trong giờ nghỉ trưa và khẳng định mình “hơn ở tấm lòng” và tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương.

&quot;Bước chân vào đời&quot; tập 3: Em trai Thương gặp sự cố, suýt bị hành hung - Ảnh 1.

Quân chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe của cô giáo Thương.

Trong khi đó, em trai út của Thương là Minh (Sơn Tùng) thường bỏ học để đi chơi, nhưng lần này hoàn toàn khác, trong lần đi làm thêm lại gặp rắc rối khi làm việc tại một quán ăn. Cậu bị khách gây khó dễ khi liên tục phàn nàn về món ăn, chê nước mắm nguội và yêu cầu hâm lại. Không dừng lại ở đó, vị khách còn cố tình gây sự khi mang món ra, thậm chí có ý định hành hung Minh. 

Tình huống căng thẳng được hóa giải khi Trang (Ngọc Thủy) kịp thời xuất hiện, chủ động đứng ra hòa giải và tìm cách xoa dịu mâu thuẫn giữa em trai và vị khách khó tính. 

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool) - Ảnh 2.

Minh đi làm thêm ở quán ăn và vướng rắc rối trước vị khách khó tính.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trang tại môi trường công sở cũng đối mặt với áp lực riêng. Trang chê thẳng mặt kế hoạch của 2 đồng nghiệp để nâng kế hoạch của mình lên. Việc này khiến sếp Linh (Thu Hoài) không hài lòng và lập tức lên lớp Trang.

Sếp Linh cho rằng làm việc nhóm quan trọng là phải có tinh thần tập thể, thậm chí bị đánh giá là ích kỷ và phải họp lại với nhóm để thống nhất hướng triển khai. Linh đề nghị nhóm của Trang thống nhất kế hoạch cuối cùng trước khi trình lên cấp trên. 

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool) - Ảnh 3.

Trang chê thẳng kế hoạch của 2 đồng nghiệp và bị sếp nhắc nhở.

Tập 3 "Bước chân vào đời" được phát sóng lúc 20h ngày 25/2 trên kênh VTV3.

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ "chiêu" theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ 'chiêu' theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

GĐXH - Quân với sự trợ giúp của nhân viên quán cà phê sách đã cùng lập kế hoạch gặp riêng cô giáo Thương.

Điện ảnh Việt tiếp tục "nóng" với đường đua phim ra rạp sau TếtĐiện ảnh Việt tiếp tục 'nóng' với đường đua phim ra rạp sau Tết

GĐXH - Trong khi mùa phim Tết vẫn còn đang sôi động thì khán giả đã lại thêm phần háo hức với thông tin từ loạt tác phẩm mới dự kiến ra rạp vào dịp nghỉ lễ sắp tới.


Tòa soạn Quảng cáo
Top