Đâm vào dải phân cách, 2 học sinh lớp 10 ở Quảng Ninh thương, vong

Thông tin từ UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 học sinh tử vong, 1 em bị thương nặng. Hai nạn nhân đều là học sinh lớp 10 của Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện.



Theo thông tin, vào khoảng 18 giờ 33 phút ngày 9/5/2024 tại đoạn đường Vân Đồn thuộc địa phận thôn 8, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, học sinh T.T.T, SN 2007 (trú tại thôn Khe Mai, xã Đoàn Kết) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 14S1 – 138.22 chở theo bạn học N.M.H, SN 2008 (trú tại thôn 11, xã Hạ Long) chạy theo hướng xã Hạ Long về thị trấn Cái Rồng. Trên đường đi, xe mô tô của T.T.T bất ngờ đâm vào dải phân cách cứng dẫn đến cả 2 gặp nạn.

Nam sinh điều khiển mô tô đâm vào dải phân cách bị chấn thương nặng, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, 2 học sinh được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn và chuyển lên tuyến trên. Do bị chấn thương vùng ngực nên trên đường đến Bệnh viện Đại học Y, em N.M.H đã tử vong

Về phần người điều khiển xe mô tô - học sinh T.T.T - sau tai nạn đã bị chấn thương sọ não, gãy 2 xương đùi và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Về vụ TNGT liên quan 2 học sinh bị thương, vong, UBND huyện Vân Đồn đã bố trí đoàn công tác đến bệnh viên thăm hỏi nạn nhân, động viên, hỗ trợ gia đình; đồng thời, chỉ đạo Công an huyện Vân Đồn vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện, xe mô tô trên 50cm3 khi tham gia giao thông trên địa bàn; yêu cầu các nhà trường khẩn trương rà ssot các trường hợp học sinh sử dụng xe máy điện, xe môtô trên 50cm3, báo cáo về huyện.

Ngay trong sáng ngày 10/5, huyện Vân Đồn cũng chỉ đạo các trường THCS, THPT trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, quán triệt học sinh nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Chiều ngày 10/5, ông Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn đã chủ trì họp Ban ATGT huyện chỉ đạo các nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện Vân Đồn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật An toàn giao thông đường thủy nội địa. Đặc biệt, thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong học sinh THCS, THPT trên địa bàn. Tổ chức rà soát việc sử dụng các phương tiện giao thông đối với học sinh THCS, THPH, ký cam kết với học sinh, phụ huynh học sinh việc chấp hành đảm bảo an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.