Dàn cảnh giao dịch, nam thanh niên bị cướp 3 tỉ đồng tiền điện tử
GĐXH - Trong quá trình thực hiện giao dịch mua bán tiền điện tử, anh Đ. bị một nhóm đối tượng lạ mặt dàn cảnh cướp 3 tỉ đồng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên nhanh chóng điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng.
Đại diện Công an tỉnh Hơng Yên cho biết, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ 4 đối tượng thực hiện vụ cướp 3 tỉ đồng tiền điện tử (USDT) của một người dân đến từ TP Đà Nẵng.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đ (SN 1992, trú tại TP. Đà Nẵng) về việc bị một nhóm đối tượng lạ mặt dàn cảnh cướp giật số tiền 3 tỉ đồng thông qua việc mua bán tiền điện tử (đồng USDT có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng Đô la Mỹ).
Sự việc xảy ra vào sáng 5/9 khi anh Đ. đang thực hiện giao dịch mua bán tại khu vực xã Quang Hưng (tỉnh Hưng Yên).
Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động liều lĩnh và chuyên nghiệp, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được 4 đối tượng gây án. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này đã chia nhau bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành phố nhằm che giấu dấu vết.
Đến chiều 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng, đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng tại các địa điểm ở Hưng Yên, Hà Nội và Hải Phòng.
Các đối tượng bị bắt, gồm: Ngô Xuân Thảo (SN 1992, trú tại xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Xuân Tùng (SN 1987, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Mạnh Hoàn (SN 1990, trú tại TP. Hồ Chí Minh); Bùi Đình Danh (SN 2008, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên).
Quá trình tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1,8 tỉ đồng tiền mặt, 2 xe ô tô, 5 điện thoại di động; đồng thời phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền 1,19 tỉ đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng trên về tội "Cướp giật tài sản".
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
