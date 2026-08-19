Chuyện vui của MC Đan Lê

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40: 'Cơ địa sợ thất nghiệp nên cái gì cũng muốn học' GĐXH - Đan Lê là MC nổi tiếng trên truyền hình hay nhiều sự kiện lớn, nhỏ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công việc của cô có nhiều thay đổi nên cô luôn tự nhắc nhở bản thân phải học hỏi thêm nhiều điều vì "cơ địa sợ thất nghiệp".

Trên trang cá nhân, MC Đan Lê hạnh phúc khoe kịch bản của phim mới với lời viết đơn giản: "Chào Yến". Theo hình ảnh mà nữ MC chia sẻ, cô sẽ vào vai nhân vật Yến trong phim "Đội bóng nữ làng Xuân" do đạo diễn Trần Trọng Khôi phụ trách. MC Đan Lê nhận được nhiều lời chúc mừng và động viên từ đồng nghiệp cùng người hâm mộ.

MC Đan Lê chia sẻ phim mới của mình.

Thời gian qua, MC Đan Lê đã dừng công việc MC. MC Đan Lê cho biết từ 10 năm trước đã sắp xếp cho tình huống khi "bản thân hết thời". Và từ thời điểm ấy, nữ MC đã bắt đầu học thêm nhiều thứ, học cách viết nhiều hơn và tự mở rộng các mối quan hệ, kết nối nhiều hơn. Đến hiện tại, MC Đan Lê vẫn làm công việc yêu thích là dẫn chương trình và cô tự chủ trong công việc.







MC Đan Lê rời Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và thích nghi nhanh với cuộc sống.

MC Đan Lê còn học thêm về công nghệ làm phim hiện đại, như đạo diễn Khải Anh trải lòng, vợ anh là người ham tìm tòi và sáng tạo. Cô luôn chủ động trong cuộc sống và độc lập trong công việc. Chính điều đó đã giúp MC Đan Lê đứng vững trước biến cố phải rời Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

MC Đan Lê tâm sự: "Khi danh xưng rời đi, thứ còn lại mới là con người thật của bạn. Một năm sau khi rời đài truyền hình, mình càng hiểu điều đó hơn bao giờ hết".

Ngoài công việc, MC Đan Lê còn là một người phụ nữ đảm đang, khéo léo trong gia đình. Với những người hâm mộ thường xuyên theo dõi cô sẽ thấy nữ MC luôn tất bật với việc nhà. Cô chăm chỉ dọn dẹp tổ ấm, nấu những bữa ăn ngon đủ món cho chồng và 2 con. Thậm chí, khi làm việc nhà, nấu ăn, người đẹp còn kết hợp sáng tạo nội dung số kết hợp với các nhãn hàng.

Tổ ấm bình yên của MC Đan Lê.

Là người của công chúng, sở hữu những tài khoản cá nhân có lượng tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội đã giúp MC Đan Lê thuận lợi hơn sau khi "thất nghiệp". Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là sự chủ động thích nghi với những biến cố có thể xảy ra trong cuộc sống đã giúp Đan Lê đứng vững. Từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường, cô đã chủ động trau dồi kiến thức trước cả những vấn đề tiền bạc. Đây là nền tảng tư duy giúp nữ MC xinh đẹp có được cuộc sống tốt như hiện tại.

Đan Lê là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, cô được yêu mến khi dẫn chương trình Dự báo thời tiết trên VTV. Với ngoại hình sáng, giọng nói truyền cảm và phong cách dẫn tự nhiên, cô nhanh chóng trở thành một trong những MC được khán giả yêu thích. Không dừng lại ở lĩnh vực truyền hình, Đan Lê còn lấn sân sang diễn xuất. Cô tham gia nhiều bộ phim như: Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới một đời chồng, Người phán xử và một số dự án truyền hình khác.

Con trai cả nhà Khải Anh - Đan Lê tròn 15 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ GĐXH - Khải Minh, con trai của Khải Anh và Đan Lê, ở tuổi 15 đã ra dáng một thiếu niên với phong thái tự tin, cuốn hút và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.



