Dàn máy bay, ô tô, vũ khí chiến đấu hoành tráng tại triển lãm thành tựu đất nước

Sau hơn 2 tuần tổ chức, triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã thu hút gần 7 triệu lượt khách tham quan. Ngày cao điểm, lượng khách tới đây lên đến 1,2 triệu người.

Tổng diện tích khu đất triển lãm khoảng 900.000m², trong đó, riêng không gian triển lãm trong nhà đã lên tới 304.000m².

Một trong những điểm nổi bật ở triển lãm là dàn xe điện được phủ màu sắc và họa tiết sặc sỡ, độc đáo, do VinFast hợp tác với các nghệ sĩ, nhà sáng tạo như Fabo Nguyễn, Việt Max, Thái Linh và Khoa Xian thực hiện.

Phân khu “Khát vọng bầu trời” có diện tích khoảng 10.000m². Tại đây trưng bày máy bay IL-14 VN-C482 - 1 trong 5 chiếc máy bay do Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào đầu năm 1957 và được đưa vào khai thác từ năm 1958. Máy bay được Liên Xô tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, sử dụng làm chuyên cơ để chở Bác và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.

Tại triển lãm có 2 mẫu động cơ máy bay nổi bật được trưng bày, gồm động cơ D-30 (gắn với máy bay Tupolev) - đại diện cho giai đoạn đầu phát triển của hàng không Việt Nam, và động cơ Trent XWB dùng trên máy bay Airbus A350 - một trong những dòng động cơ hiện đại nhất thế giới (trong ảnh).

Trent XWB là động cơ turbofan do Rolls-Royce sản xuất, được chạy thử lần đầu vào ngày 14/6/2010 và bay thử với A380 vào ngày 18/2/2012; được cấp chứng nhận vào đầu năm 2013; bay thương mại từ năm 2015.

Tại đây còn có chiếc trực thăng số hiệu VN-8621 (là loại Eurocopter EC-155 B1), thuộc Công ty Trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng. Chiếc máy bay này từng được điều động để vận chuyển hàng hóa cứu trợ tới các vùng bị ảnh hưởng mưa lũ như huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Bên cạnh đó còn có chiếc Tucano-R do công ty Flying Legend Vietnam trưng bày. Đây là loại máy bay thể thao dân dụng lấy cảm hứng từ kiểu thiết kế của dòng máy bay huấn luyện chiến đấu Tucano. Máy bay được chế tạo từ hợp kim nhôm hàng không, siêu bền, nhẹ và đảm bảo an toàn.

Tucano-R được trang bị động cơ Rotax 915 iS công suất khoảng 150 mã lực, vừa đủ để bay biểu diễn lẫn huấn luyện thể thao, tầm bay lên đến 1.200km với điều kiện tối ưu, trần bay khoảng 7.000m. Buồng lái được trang bị hệ thống điện tử Dynon SkyView HDX hỗ trợ các thao tác bay nhào lộn cơ bản, khá hiện đại.

Tại khu vực ngoài trời, trong không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng, Viettel đem đến các công nghệ quân sự “Make in Vietnam, Made by Viettel” như: pháo tự hành mặt đất hạng nặng, pháo phòng không, các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển, phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại, hệ thống liên lạc bảo mật, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn.

Pháo tự hành bánh lốp 152mm do Viettel phát triển được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, bao gồm khả năng chống đạn và súng máy phòng không. Đây là dòng pháo hạng nặng, được trang bị pháo cỡ nòng 152mm có hỏa lực mạnh, tính cơ động cao, đặt trên khung gầm xe quân sự 8x8 (8 bánh chủ động), trọng lượng chiến đấu trên dưới 34 tấn. Xe có thể di chuyển với vận tốc tối đa 70km/h trên đường nhựa.

Tổ hợp pháo phòng không tự hành nâng cấp ZSU-23-4HL01 là bản nâng cấp trong nước (dựa trên ZSU-23-4 “Shilka” Liên Xô) có giữ lại dàn 4 pháo 23mm nhưng được số hóa, hiện đại hoá hệ thống ngắm - bắn và bổ sung tên lửa phòng không nhỏ nhằm kéo dài tầm tác chiến, tăng khả năng tiêu diệt máy bay trực thăng/UAV ở cự ly thấp.

Lựu pháo D-30 cỡ nòng 122mm là một trong những vũ khí chủ lực của Pháo binh Việt Nam. Đây được xem là một trong những dòng lựu pháo thành công nhất của Liên Xô khi có hơn 60 nước trên thế giới sử dụng. Một trong những điểm đặc biệt nhất của D-30 là dùng bệ pháo 3 chân, cho phép pháo thủ nhanh chóng quay pháo 360 độ.

Trọng lượng chiến đấu của D-30 nặng 3,21 tấn, dài 5,4m, rộng 1,9m, kíp pháo thủ 8 người. Pháo có thể đạt tầm bắn hiệu quả 15,4km hoặc 21,9km với đạn tăng tầm, tốc độ bắn cao nhất 10-12 phát/phút hoặc trung bình 5-6 phát/phút.

Đầu máy mô phỏng tàu đường sắt Việt Nam được sử dụng làm khu vực ăn uống, trưng bày ẩm thực 3 miền. Đây là màu sơn mới được áp dụng từ khoảng năm 2015 để thay thế dần màu xanh lá truyền thống. Thân toa màu xanh dương đậm, có dải đỏ - trắng chạy ngang, tạo phong cách hiện đại hơn, được sử dụng trên các đoàn tàu SE và một số tuyến du lịch, tàu nhanh khu vực.

Toa xe VIP của tàu Hoa Phượng đỏ có phong cách thiết kế Đông Dương (Indochine) kết hợp nét cổ điển Á Đông với đường nét hiện đại cũng được đưa tới triển lãm. Đây là tàu hạng sang, khai thác tuyến Hà Nội - Hải Phòng, được vận hành từ ngày 10/5 vừa qua.