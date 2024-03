Đàn ông độc hại thường có 6 biểu hiện ít ai ngờ tới, đôi khi nhận ra thì đã muộn

Đàn ông giao tiếp độc hại

Giao tiếp là chìa khoá, là nền tảng xây dựng cho mọi mối quan hệ. Do đó, nếu có các vấn đề xảy ra trong giao tiếp, thì có thể người đàn ông của bạn đang không hài lòng về mối quan hệ.

Ví dụ, anh ta liên tục ngắt lời hoặc nói lấn át bạn, thể hiện sự thiếu tôn trọng, cũng như thiếu thiện chí. Điều này khiến cho việc thấu hiểu và đồng cảm là không thể. Đồng nghĩa với việc không có nền tảng để xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.

Anh ta liên tục ngắt lời hoặc nói lấn át bạn đó là dấu hiệu của một mối quan hệ độc hại. Ảnh minh họa

Đàn ông thường xuyên đưa ra những tuyên bố thái quá, hạ thấp bản thân

Khiêm tốn là tốt nhưng liên tục tự hạ mình lại là chuyện khác. Nếu anh ấy thường xuyên nói những câu như "Anh không thể tin được em lại chịu hẹn hò với một người như anh" hoặc "Anh không mơ yêu được em" bạn nên cẩn trọng. Đây có thể là cơ chế tự bảo vệ mà đối phương tự cài đặt trước khi bất kỳ ai khác xúc phạm và khiến anh ta cảm thấy tồi tệ hơn.

Ngoài ra, nhà tâm lý học Amy Cuddy (Mỹ) nói rằng ngôn ngữ cơ thể giúp định hình một con người. Nếu ngôn ngữ cơ thể của anh ấy là so vai, rụt cổ, luôn tránh ánh mắt của người khác, nói lầm bầm điều đó cho thấy sự kém tự tin, mất an toàn. Ngôn ngữ cơ thể là dấu hiệu quan trọng để nhận ra một người bất an, tự tin, vui vẻ, hứng thú hoặc không hứng thú.

Đàn ông sĩ diện hão

Đàn ông luôn có tính sĩ diện cao. Nhưng sĩ diện hão, thích khoe khoang lại không phải là đức tính mà bạn cần cảm thông. Hãy tránh xa những kiểu người này. Biểu hiện nhìn thấy rõ nhất là anh ta thích khoe. Khoe mọi lúc mọi nơi, với bất kỳ ai. Bạn sẽ chẳng được nhờ nếu lấy kẻ như thế này làm chồng đâu.

Tình yêu của anh ấy dành cho bạn là có điều kiện

Bạn trai của bạn có thích sử dụng điều kiện với bạn không? Chẳng hạn, anh ấy có nói với bạn rằng anh ấy sẽ chỉ dừng ngắm những cô gái khác nếu bạn đạt được thân hình mảnh mai hơn không? Hay anh ấy dọa sẽ chia tay bạn nếu bạn không đáp ứng được nhu cầu tình dục của anh ấy?

Nếu đây là những điều thông thường của anh ấy thì tình yêu của anh ấy không chỉ có điều kiện mà còn dùng sức ép để kiểm soát bạn.

Đàn ông ghen tị và ghen tuông

Điều này nghe có vẻ không đúng trong một mối quan hệ yêu đương, nhưng thực tế, có nhiều người thường có tâm lí ghen tị với đối phương, nghĩa là họ muốn những gì bạn có.

Mặt khác, ghen tuông trong một mối quan hệ yêu đương là điều bình thường. Ghen tuông thường liên quan đến bên thứ ba, có thể là đồng nghiệp, bạn bè hoặc thậm chí là một người lạ,… của đối phương.

Mặc dù ghen tuông ở mức độ nhỏ có thể là bình thường và tự nhiên, nhưng ghen tuông thái quá hoặc vô căn cứ có thể báo hiệu sự độc hại trong mối quan hệ.

Những người đàn ông có dấu hiệu này thường khó kiểm soát được cảm xúc mỗi khi ghen tuông và có thể làm tổn thương bạn bất cứ lúc nào.

Ghen tuông thái quá hoặc vô căn cứ có thể báo hiệu sự độc hại trong mối quan hệ. Ảnh minh họa

Đàn ông không thừa nhận mình sai

Nếu anh ấy luôn đổ lỗi cho người khác, đó là một dấu hiệu đáng báo động. Một phần lòng tự trọng thấp của anh ấy chính là nỗi sợ sự thất bại. Sai lầm là một con quái vật khủng khiếp đối với một người đàn ông có lòng tự trọng thấp, chính điều này nuôi dưỡng sự tiêu cực của anh ta đối với bản thân.

Đàn ông luôn quyết định mọi chuyện trong mối quan hệ

Bạn trai của bạn luôn quyết định mọi thứ trong mối quan hệ của bạn? Bạn có để ý rằng anh ấy luôn chọn nơi hẹn hò và món ăn mà chẳng hỏi ý kiến bạn không? Hay là mối quan hệ của bạn luôn phụ thuộc vào kế hoạch của anh ấy? Nếu anh ấy làm tất cả những điều này, thì bạn đang trong một mối quan hệ thực sự độc hại.

Đàn ông quá cầu toàn

Nếu anh chàng bạn đang hẹn hò liên tục chỉ trích bạn từ ngoại hình đến tính cách, đó thực sự là một dấu hiệu xấu. Điều đó cho thấy anh ấy có thể đang phóng chiếu sự bất an của chính mình lên bạn. Điều này cho thấy anh ấy đang mong đợi sự hoàn hảo ở chính bản thân mình và những người xung quanh, trong khi điều đó là không thể.

Nếu đối phương luôn mong đợi mọi thứ mình có, từ căn nhà, chiếc xe tới bạn bè, người yêu phải hoàn hảo, điều đó cho thấy họ có vấn đề nghiêm trọng trong tư tưởng, khiến họ lấy vật chất như một phương thức để sửa chữa mọi thứ.

