Đánh nạn nhân trọng thương để giải quyết mâu thuẫn hộ bạn

Khoảng 22h ngày 29/10, trong quá trình ăn uống tại đám cưới của gia đình anh Đoàn Văn Phú (trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) thì Trịnh Đức Minh Thành (SN 2007, ở thôn Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc) đi ra ngoài và gặp T.V.H. (SN 2003, trú tại thôn Tây Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc).

Do Thành có nghe bạn là N.Q.N. kể về việc trước đó khoảng một tháng N.Q.N. có xảy ra mâu thuẫn với T.V.H. nên Thành đã cầm một ghế Inox trong đám cưới đánh vào vùng đầu của T.V.H. và dùng tay đấm vào vùng lưng, bụng của H.

Đối tượng Trịnh Đức Minh Thành và Bùi Minh Tài.

Nghe thấy to tiếng, Bùi Minh Tài (SN 2005, trú tại thôn Song, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy) chạy ra xem thì thấy Thành và T.V.H. đang xô xát, Tài đã lấy một ấm pha chè bằng sứ ở bàn uống nước ném vào người T.V.H. Sau đó, người dân xung quanh can ngăn thì các đối tượng dừng đánh nhau và giải tán.

Hậu quả, T.V.H. bị thương tích ở vùng đầu được đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc để điều trị. Hiện nay, Công an huyện Vĩnh Lộc đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, người dân cần nâng cao ý thức trong việc sử dụng rượu bia, không sử dụng rượu bia quá mức sẽ dẫn đến say xỉn, bốc đồng, không kiểm soát được hành vi, nếu sự việc nghiêm trọng không giải quyết được thì liên hệ ngay với cơ quan công an hoặc Tổ hòa giải cơ sở để giải quyết theo quy định.

Tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn, xích mích trong cuộc sống. Mọi hành vi sử dụng bạo lực tấn công người khác như vụ việc kể trên đều có thể bị xem xét xử lý về tội Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng, thậm chí là Giết người với khung hình phạt rất cao.