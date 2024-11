Chiêu trò giả danh công an lừa đảo định danh biển số xe

Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định: Từ ngày 15/8/2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh) giúp cơ quan Nhà nước thuận lợi trong công tác quản lý, giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian chi phí lưu trữ, góp phần thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng xấu đã giả danh cán bộ công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe tại Bộ phận một cửa Công an thành phố Vinh, Nghệ An.

Cụ thể, ngày 3/10, anh N.T.H. (SN 1985) nhận được cuộc gọi tự xưng là Hải – cán bộ công an giao thông yêu cầu anh H. đồng bộ thông tin biển số xe định danh. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đây đều là các cuộc gọi mạo danh, nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân của công dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ thực tế các vụ việc xảy ra thời gian qua cho thấy, các đối tượng xấu gọi điện giả danh là cán bộ công an làm nhiệm vụ đăng ký xe và yêu cầu công dân cung cấp các thông tin cá nhân và mang giấy tờ đến Phòng Cảnh sát giao thông để được làm thủ tục định danh biển số xe.

Sau đó, các đối tượng sẽ gợi ý có thể thực hiện định danh biển số xe trực tuyến và sẽ gửi những đường link chứa mã độc, yêu cầu người dân truy cập vào và làm theo hướng dẫn, từ đó đánh cắp thông tin của công dân và chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, hiện nay, ngoài việc có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện và Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe; công dân có thể thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Đối với xe đăng ký lần đầu, người dân có thể đăng ký trực tuyến toàn trình với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh VNeID. Các thủ tục đăng ký xe không thực hiện qua các cuộc gọi điện thoại.

Công an Nghệ An khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng nói chung và các đối tượng giả danh Công an để thực hiện hành vi lừa đảo liên quan đến định danh biển số xe nói riêng.

Không cung cấp thông tin hay làm theo yêu cầu của các đối tượng gọi điện thoại; mọi thắc mắc hãy liên hệ trực tiếp tới Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn và giải đáp.

Khi có dấu hiệu bất thường, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý; tuyệt đối không truy cập vào bất cứ đường link nào và làm theo hướng dẫn của các đối tượng.

