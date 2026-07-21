Hà Nội: Lợi dụng đợt cao điểm bổ sung hồ sơ BHXH để lừa đảo, người hưởng lương hưu tuyệt đối không làm 6 việc này
GĐXH - Trong thời gian Hà Nội triển khai đợt cao điểm (từ 10/7-25/7) nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) không bị gián đoạn và hỗ trợ người dân bổ sung hồ sơ theo quy định, nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo.
Ngày 21/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội thông tin, từ ngày 10/7 đến 25/7, đơn vị phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, UBND các xã, phường và Bưu điện Hà Nội triển khai đợt cao điểm theo Kế hoạch số 271/KH-UBND của UBND thành phố. Mục tiêu là bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH diễn ra liên tục, đúng quy định, không bị gián đoạn, đồng thời hỗ trợ người dân bổ sung văn bản ủy quyền theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đặc biệt là người cao tuổi, người yếu thế và những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại.
Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm nhiều người dân có nhu cầu hoàn thiện thủ tục, thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng tự xưng là cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội gọi điện yêu cầu người dân bổ sung thông tin bảo hiểm, tải ứng dụng để lấy số thứ tự trực tuyến hoặc hoàn thiện hồ sơ BHXH.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục yêu cầu người dân cung cấp số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác xác thực trên điện thoại để chiếm đoạt tài khoản và tài sản.
Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội khẳng định, người dân chỉ thực hiện lấy số thứ tự trực tuyến thông qua ứng dụng iHanoi. Trung tâm không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng, cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các thao tác xác thực qua điện thoại, tin nhắn hay đường dẫn do cá nhân tự xưng là cán bộ gửi tới.
Mọi hoạt động hỗ trợ trong đợt cao điểm đều được cán bộ, công chức của Trung tâm phối hợp với UBND các xã, phường và cơ quan BHXH thực hiện trực tiếp theo kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt.
Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội khuyến cáo người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và người dân tuyệt đối không thực hiện 6 việc sau:
- Không tải ứng dụng hoặc phần mềm lạ theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước;
- Không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc cuộc gọi;
- Không cung cấp số căn cước công dân và thông tin cá nhân khi chưa xác minh rõ người liên hệ;
- Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại.
- Không tiết lộ mã OTP, mật khẩu hoặc mã xác thực dưới bất kỳ hình thức nào;
- Không thực hiện các thao tác xác thực trên điện thoại theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ Trung tâm hoặc cơ quan chức năng.
Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, người dân nên liên hệ Tổng đài 024.1022 (nhánh 7) hoặc đến các Điểm hỗ trợ Dịch vụ công gần nhất để được hướng dẫn chính thức.
Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và gia đình chính sách, Trung tâm sẽ phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức hỗ trợ miễn phí tại nơi cư trú.
Trung tâm cũng lưu ý, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại nhà luôn phối hợp với chính quyền địa phương, mang theo giấy tờ công tác theo quy định và chỉ hướng dẫn người dân lập văn bản ủy quyền. Người dân không phải cài đặt ứng dụng, chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng để hoàn tất thủ tục.
Theo thống kê, trong chiến dịch 15 ngày cao điểm, các tổ công tác của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã hỗ trợ hơn 600 trường hợp mỗi ngày tại nơi cư trú.
Tính đến ngày 15/7/2026, toàn thành phố đã tiếp nhận và xử lý 86.679 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn thành 93,8%, trong đó có 9 đơn vị hoàn thành 100% hồ sơ.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu giả mạo hoặc nghi ngờ bị lừa đảo cần phản ánh ngay qua Tổng đài 024.1022 (nhánh 7) hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
Đồng thời, các địa phương, cơ quan báo chí và tổ chức đoàn thể cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.
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