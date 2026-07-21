Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Miền Bắc vẫn còn tiếp diễn mưa dông, Thủ đô có mưa to?

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần tuy nhiên vẫn còn một số điểm mưa to. Trong khi đó thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa dông ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần. Nguyên nhân bởi vùng hội tụ gió trên mực 5000m vẫn đang hoạt động ở khu vực này. Tuy ít điểm mưa vừa mưa to nhưng trên nền đất đá đang bở nhão nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra trên sườn đồi dốc, mái ta luy.

Đến trưa chiều khu vực Bắc Bộ trời tạnh ráo đan xen có khoảng nắng, cảm giác oi nóng. Mức nhiệt cao nhất từ 32-35 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tại khu vực Trung Bộ, do chịu tác động của hiệu ứng gió phơn Tây Nam, thời tiết hôm nay có nắng nóng trên diện rộng. Từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến phường Phan Rang (Khánh Hòa) mức nhiệt phổ biến từ 35-38 độ. Riêng phường Hội An (TP Đà Nẵng) nắng nóng đặc biệt gay gắt 39 độ.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ chủ đạo là nắng, nhiệt độ cao nhất các phường từ 31-32 độ.

Nam Bộ đang trong thời kỳ giảm mưa, mưa chỉ xảy ra một vài nơi vào chiều tối. Ban ngày trời nắng, tại phường Bến Thành (TPHCM), phường Cao Lãnh (Đồng Tháp), phường Biên Hòa (Đồng Nai) trời nắng nóng 35 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Miền Bắc vẫn còn tiếp diễn mưa dông, Thủ đô có mưa to? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, Thủ đô ban ngày trời oi nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 21/7 đến ngày 22/7:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (riêng Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi nắng nóng).

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối 22/7 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/7 đến ngày 30/7:

- Bắc Bộ: Từ đêm 22 đến ngày 24/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, đêm và chiều tối). Từ khoảng ngày 25-26/7 mưa có xu hướng giảm dần.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam từ 23/7 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khoảng từ ngày 26-27/7 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Miền Bắc vẫn còn tiếp diễn mưa dông, Thủ đô có mưa to? - Ảnh 2.Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay mưa dông sẽ quay trở lại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Trước khi có mưa, thời tiết oi nóng mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Miền Bắc vẫn còn tiếp diễn mưa dông, Thủ đô có mưa to? - Ảnh 3.Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa về đêm và sáng sớm, ban ngày thời tiết oi nóng.

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