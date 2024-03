Huy động 400 người truy bắt nghi phạm sát hại cô gái ở Lai Châu

Liên quan tới vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại ở huyện Tân Uyên, đại diện Công an tỉnh Lai Châu vừa cho biết, đơn vị đã huy động hơn 400 người gồm các cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân, an ninh thôn bản... lập các chốt chặn để truy bắt nghi phạm Lò Văn Xươm (SN 2001, ở huyện Sìn Hồ).

Lực lượng chức năng lập chốt chặn, tìm manh mối về nghi phạm. Ảnh: CACC

Sau khi nhận tin báo vụ án, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã tới hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng lên phương án truy tìm nghi phạm Xươm. Tuy nhiên, công tác truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn vì địa hình núi rừng rậm rạp.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm. Ảnh: CACC

Trước đó, vụ án mạng xảy ra lúc 19h15 ngày 5/3 tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên. Nạn nhân là chị Lò Thị L. (SN 2003, trú tại xã Nậm Cần).

Sau khi gây án, nghi phạm Lò Văn Xươm cầm theo hung khí là dao nhọn, bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên), nghi chạy sang huyện Sìn Hồ.

Truy tìm nghi phạm giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu Sau khi dùng dao nhọn sát hại chị L. (21 tuổi), nghi phạm Lò Văn Xươm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.