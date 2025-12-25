Hà Nội: Ăn trộm vợt pickleball, thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 25/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa phối hợp với người dân và công an phường Nghĩa Đô sở tại xử lý một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Nghĩa Đô.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h10 ngày 23/12, thời điểm trên, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo từ người dân về việc tại số nhà 12 phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô), người dân đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm cắp tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã lập tức triển khai lực lượng, có mặt tại hiện trường và đưa người về trụ sở Công an phường Nghĩa Đô để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là N.Đ.D (sinh năm 2008, trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội).

Qua đấu tranh khai thác bước đầu, N.Đ.D khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Cơ quan công an xác định đối tượng đã lấy trộm 4 chiếc vợt pickleball.

Hiện Công an phường Nghĩa Đô đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng N.Đ.D theo quy định của pháp luật.