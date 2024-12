Bị bắt vì ăn trộm bò

Truy tìm đối tượng nghi vấn là người nước ngoài trộm cắp tài sản GĐXH – Các đối tượng đến những điểm bán hàng hoặc các điểm dịch vụ đổi tiền có ít người quản lý, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền rồi tạo các tình huống khiến bị hại phân tâm, mất cảnh giác để lấy tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã bắt tạm giam đối tượng Kpă Phrang (SN 1987, trú tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an bắt tạm giam đối tượng Kpă Phrang (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai).

Trước đó, chị R.H’L (SN 2000,trú tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) trong lúc đi chăn thả bò tại khu vực cánh đồng thôn Plei Tăng A thì bị kẻ gian trộm mất một con bò (trị giá khoảng 2,6 triệu đồng) nên trình báo với cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp với Công an xã Ia Ake tiến hành điều tra, truy xét đối tượng trộm cắp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và xác định đối tượng Kpă Phrang là người thực hiện hành vi trộm cắp trên nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an đối tượng Kpă Phrang khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp con bò trên và dùng đá đập vào đầu khiến con bò chết rồi đem đi bán nhưng chưa có ai mua thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.