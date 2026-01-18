Đặt mua điện thoại Nokia, người đàn ông nhận hàng sau 16 năm
Đơn hàng điện thoại Nokia đời mới nhất được đặt 16 năm trước, gần đây mới đến tay người nhận do sự trắc trở của chiến tranh, dù kho hàng chỉ cách vài cây số.
Chủ một đại lý bán điện thoại tại Tripoli, Libya không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được lô hàng gồm các mẫu điện thoại Nokia cao cấp sau gần 16 năm kể từ ngày đặt. Nguyên nhân là Libya bị chiến tranh tàn phá trong 16 năm qua khiến ngay cả những dịch vụ cơ bản nhất cũng gián đoạn.
Năm 2010, người này đặt một lô điện thoại Nokia, sản phẩm rất được ưa chuộng lúc bấy giờ. Tuy nhiên sau đó, chiến tranh xảy ra nên mãi đến gần đây hàng mới được giao đến .
Video khui kiện hàng này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Lybia. Người nhận vừa mở những chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ ra khỏi túi nylon, vừa đặt câu hỏi đầy mỉa mai rằng: "Liệu đây là thiết bị liên lạc hay là những món cổ vật lịch sử?".
Đơn hàng của ông bao gồm những dòng máy cao cấp nhất vào năm 2010, như dòng Nokia Communicator huyền thoại và các mẫu điện thoại nắp trượt thời thượng. Tất nhiên, so với tiêu chuẩn công nghệ hiện nay, tất cả chúng đều đã lỗi thời.
Do chiến tranh, suốt nhiều năm qua, hệ thống vận tải và dịch vụ hải quan của Libya hoàn toàn đóng băng. Giống như hàng nghìn kiện hàng khác, lô điện thoại này nằm phủ bụi trong một kho bãi nào đó cho đến khi có người của bưu cục phát hiện ra và quyết định gửi đến đúng địa chỉ người nhận.
Điều trớ trêu là cả kho hàng và người nhận đều nằm ở Thủ đô Tripoli, chỉ cách nhau vài cây số, nhưng đơn hàng đã mất tới 16 năm để hoàn tất hành trình. Câu chuyện ngay lập tức gây bão mạng xã hội Lybia.
Đa số mọi người bày tỏ sự bàng hoàng về cách mà chiến tranh hủy hoại cuộc sống thường nhật và hoạt động kinh doanh một cách khủng khiếp đến thế.
Không chỉ hàng hóa, chiến tranh còn khiến đơn thư bị thất lạc. Điển hình là câu chuyện của Trung sĩ lục quân Mỹ John Gonsalves. Tháng 12/1945, khi mới 22 tuổi và đang đóng quân tại Đức sau khi Thế chiến II kết thúc, John viết một lá thư gửi về cho mẹ mình tại Woburn, bang Massachusetts, Mỹ
Lá thư ấy đã nằm im lìm hơn 75 năm trong một cơ sở phân loại của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ tại Pittsburgh, trước khi được tìm thấy vào năm 2021. Trong thư, người lính trẻ viết: "Mẹ kính yêu, hôm nay con lại nhận được thư mẹ và rất vui khi biết mọi việc ở nhà vẫn ổn. Con vẫn khỏe, nhưng đồ ăn ở đây thì hầu như lúc nào cũng tệ lắm. Gửi mẹ ngàn nụ hôn, con trai của mẹ - Johnny. Con hy vọng sẽ sớm được gặp mẹ".
Dù người mẹ và cả John đều đã qua đời, bưu điện vẫn nỗ lực tìm kiếm và trao tận tay bức thư này cho vợ của John là bà Angelina Gonsalves.
"Thuyền ma" 2.400 tuổi lưu giữ thứ không thể tin nổiChuyện đó đây - 3 giờ trước
Các nhà khoa học vừa có phát hiện gây sốc khi nghiên cứu "thuyền ma" Hjortspring nổi tiếng.
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 nămTiêu điểm - 9 giờ trước
GĐXH - "Cậu bé thành công" (Success Kid) là một trong những hiện tượng ảnh chế (meme) phổ biến nhất Internet cách đây 19 năm.
Nhờ ChatGPT soạn lời thề nguyện trong đám cưới, cặp đôi bị toà án hủy hônBốn phương - 11 giờ trước
Trí tuệ nhân tạo soạn ra những lời thề lãng mạn, thi vị nhưng lại "quên" mất phần cam kết pháp lý, khiến cặp đôi bị tòa án hủy hôn.
'Bà cụ siêu ngầu' U90 nổi tiếng nhờ lái drone bón phân và bán nông sản onlineBốn phương - 15 giờ trước
Ở tuổi 82, cụ bà Trung Quốc gây chú ý khi lái drone bón phân, bán gạo trực tuyến, vừa làm nông hiện đại vừa truyền cảm hứng sống tích cực.
Các nhà khoa học ‘bối rối’ trước hành tinh kỳ lạ hình quả chanhTiêu điểm - 17 giờ trước
Theo trang Dailymail, các nhà khoa học đã bị bối rối bởi một hành tinh kỳ lạ hình quả chanh mà "không thể giải thích".
NASA bắt được tín hiệu lạ cách Trái Đất 8 tỷ năm ánh sáng: Kéo dài 7 giờ, khiến giới khoa học lúng túngChuyện đó đây - 1 ngày trước
Theo các nhà thiên văn, đây là tín hiệu kỳ lạ nhất từng được con người ghi nhận, đến mức không phù hợp với bất kỳ mô hình lý thuyết nào hiện có.
Du học sinh học giỏi về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm: Bi kịch bắt nguồn từ sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Du học sinh từng là kỳ vọng của gia đình, nhà trường đã trượt dài sau nhiều biến cố, trở thành người vô gia cư hơn một thập kỷ.
Tìm thấy tàu ngầm Pháp mất tích bí ẩn trong Thế chiến IITiêu điểm - 1 ngày trước
Sau hơn 8 thập kỷ chìm trong bí ẩn, tàu ngầm Le Tonnant của Hải quân Pháp - mất tích từ tháng 11/1942 trong Chiến tranh thế giới II - đã được tìm thấy.
Phát minh phá vỡ truyền thống về "ma trận nhôm" có thể rung chuyển ngành công nghiệp ô tô toàn cầuChuyện đó đây - 2 ngày trước
Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ cũng có thể được hưởng lợi từ phát minh này.
Các nhà khoa học tin rằng nếu con người biến mất, tất cả các loài chó trên hành tinh sẽ biến thành "chó ta" chỉ sau 5 nămChuyện đó đây - 2 ngày trước
Các nhà khoa học cho rằng sự đa dạng của hơn 400 giống chó ngày nay tồn tại chủ yếu nhờ bàn tay con người. Nếu yếu tố can thiệp này biến mất, chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng xóa bỏ các giống nhân tạo, để lại một hình mẫu chó sinh tồn duy nhất trên toàn thế giới.
Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắmTiêu điểm
Làm thế nào mà từ 4.500 năm trước, con người có thể vận chuyển những khối đá khổng lồ băng qua sa mạc khô cằn?