Đặt tivi sai vị trí: Tiền tài đội nón ra đi, gia chủ nhất định phải biết

Không kê tivi dưới xà ngang hoặc góc nhọn

Một trong những sai lầm phổ biến khi bố trí tivi là đặt dưới xà ngang hoặc góc nhọn. Đây là một trong những lỗi đặt tivi có thể gây hao tài mà nhiều người dễ mắc phải. Xà ngang và góc nhọn có thể gây ra áp lực lớn, tạo ra cảm giác nặng nề và căng thẳng cho các thành viên trong gia đình.

Áp lực từ xà ngang có thể dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý. Phong thủy cho thấy, không gian dưới xà ngang làm cho năng lượng không thể lưu thông tự nhiên, có thể dẫn đến sự trì trệ trong công việc và cuộc sống.

Tương tự, góc nhọn cũng có thể làm tăng thêm cảm giác bất an. Chúng tạo ra dòng năng lượng sắc bén, có thể khiến cho mọi người trong nhà dễ bị căng thẳng, lo lắng. Do đó, bạn nên chọn vị trí kê kệ tivi sao cho tránh xa khỏi những yếu tố này để tạo sự thoải mái và bình yên cho không gian sống.

Kiêng đặt tivi đối diện cửa chính hoặc cửa sổ

Một trong những điều quan trọng khác trong phong thủy là không nên đặt tivi đối diện với cửa chính hoặc cửa sổ.

Một trong những điều quan trọng khác trong phong thủy là không nên đặt tivi đối diện với cửa chính hoặc cửa sổ.

Cửa chính là nơi ra vào của năng lượng, nếu tivi được đặt ngay đối diện, nó có thể gây cản trở sự lưu thông của năng lượng tốt vào trong ngôi nhà. Điều này có thể dẫn đến cảm giác ngột ngạt, khó chịu cho các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, ánh sáng mạnh từ cửa sổ cũng có thể làm giảm chất lượng hình ảnh khi xem tivi, khiến cho trải nghiệm giải trí trở nên kém hiệu quả. Hơn nữa, việc đặt tivi ở vị trí này có thể làm cho không gian trở nên lộn xộn, thiếu sự thống nhất trong thiết kế nội thất.

Phong thủy khuyên rằng, nên lựa chọn các vị trí kín đáo hơn cho tivi, chẳng hạn như ở một góc phòng hoặc trong một tủ đóng kín. Điều này không chỉ giúp bảo vệ tivi khỏi ánh sáng mặt trời mà còn cải thiện sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình khi xem phim hay chương trình giải trí.

Tránh đặt tivi sát bếp hoặc nhà vệ sinh

Vị trí đặt tivi cũng cần lưu ý đến khoảng cách với các khu vực nhạy cảm như bếp hoặc nhà vệ sinh. Việc đặt tivi sát bếp có thể khiến cho không khí trong phòng khách bị ô nhiễm bởi mùi thức ăn, dầu mỡ. Bên cạnh đó, nhiệt độ từ bếp có thể làm hỏng các linh kiện điện tử trong tivi, ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh và âm thanh.

Vị trí đặt tivi cũng cần lưu ý đến khoảng cách với các khu vực nhạy cảm như bếp hoặc nhà vệ sinh.

Còn nếu tivi đặt gần nhà vệ sinh, điều này có thể mang lại cảm giác không thoải mái cho người xem. Nhà vệ sinh thường chứa nhiều vi khuẩn và bụi bẩn. Mà trong phong thủy thì việc đặt tivi gần những khu vực không sạch sẽ có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Đại kỵ khi đặt tivi tại cung Tài Lộc – "thiêu đốt" vượng khí

Cung Tài Lộc (thường là góc chéo 45 độ so với cửa chính) cần sự yên tĩnh để "tàng phong tụ khí" (nơi năng lượng tốt được lưu giữ ổn định). Tivi với năng lượng Hỏa mạnh và tính "động" có thể sẽ làm khí bị tán loạn và "thiêu đốt" toàn bộ tài khí trong nhà. Từ đó gậy kém sự may mắn và cơ hội nắm bắt về tài chính, công danh.

Do đó, bạn nên chuyển tivi ra khỏi vị trí này. Thay vào đó, hãy đặt ở cung Tài Lộc một chậu cây kim tiền, Tỳ Hưu, hoặc Thiềm Thừ.

Đặt tivi đối diện gương có thể sẽ tạo ra một trường năng lượng hỗn loạn, bất ổn. Gây ảnh hưởng tâm lý người trong nhà, có thể dễ bị thị phi và kém may mắn.

Kiêng kỵ khi đặt tivi đối diện gương

Trong phong thủy, gương có khả năng nhân đôi năng lượng. Đặt tivi đối diện gương có thể sẽ tạo ra một trường năng lượng hỗn loạn, bất ổn. Gây ảnh hưởng tâm lý người trong nhà, có thể dễ bị thị phi và kém may mắn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.