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Cách giặt thảm lông bằng máy giặt đảm bảo không bị rụng lông, vón cục

Thứ năm, 15:01 18/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Thảm là một trong những vật dụng khó làm sạch, việc vệ sinh rất vất vả và mất thời gian. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước giặt thảm bằng máy giặt đơn giản, ít tốn sức và chi phí thấp.

Có nên giặt thảm bằng máy giặt không?

Ưu điểm lớn nhất có thể thấy khi giặt thảm bằng máy giặt chính là tiết kiệm được quỹ thời gian và công sức dọn dẹp. Trong khoảng thời gian đó, bạn có thể vừa nghỉ ngơi hoặc làm các công việc đang dang dở khác.

Thế nhưng không phải loại thảm nào cũng giặt bằng máy giặt. Với những thảm trang trí có kích thước to, hay thảm bằng lông cừu, len, nỉ thì không nên vệ sinh bằng máy. Do đó, bạn cần xem nhãn mác của thảm để biết rõ chất liệu thảm và cách giặt phù hợp.

Lưu ý trước khi giặt thảm bằng máy giặt

Máy giặt phù hợp với thảm có kích thước nhỏ và khối lượng phù hợp với khoảng không mà máy giặt cho phép, hạn chế tình trạng quá tải.

Cách giặt thảm lông bằng máy giặt đảm bảo không bị rụng lông, vón cục - Ảnh 1.

Với ưu điểm lớn nhất có thể thấy khi giặt thảm bằng máy giặt chính là tiết kiệm được quỹ thời gian và công sức dọn dẹp.

Đối với những thảm lông cừu, len không nên sử dụng máy giặt để làm sạch, vì có thể làm nó nhanh hỏng và bị xù. Chất tẩy rửa mạnh sẽ làm thảm phai màu cũng như họa tiết, nên hạn chế sử dụng nó.

Những loại thảm được làm từ chất liệu mềm hoặc có độ đàn hồi cao sẽ phù hợp cho việc giặt bằng máy. Hãy đọc kỹ nhãn mác của thảm để biết rõ chất liệu thảm và cách giặt phù hợp.

Có thể sử dụng chế độ giặt nước nóng, hơi nước khi giặt thảm để vừa đánh bay các vết bẩn, diệt khuẩn hiệu quả hơn.

Bạn không nên giặt thảm chung với quần áo, vì nhiều bụi bẩn, vi khuẩn từ thảm có thể bám vào quần áo nếu giặt chung. Ngoài ra, bạn cũng nên ưu tiên giặt loại thảm rẻ tiền và có màu sáng hoặc trung tính.

Các bước giặt thảm bằng máy giặt

Loại bỏ bụi bẩn trên thảm bằng máy hút bụi

Đầu tiên, bạn dùng tay giũ mạnh thảm để cho bụi bẩn, các vật nhỏ rơi bớt một phần ra ngoài. Tiếp theo, hút bụi toàn bộ bề mặt thảm từ trước về sau, sau đó lặp lại quy trình từ trái qua phải để loại bỏ các hạt bụi, tóc và lông động vật…

Cách giặt thảm lông bằng máy giặt đảm bảo không bị rụng lông, vón cục - Ảnh 2.

Những loại thảm được làm từ chất liệu mềm hoặc có độ đàn hồi cao sẽ phù hợp cho việc giặt bằng máy. Hãy đọc kỹ nhãn mác của thảm để biết rõ chất liệu thảm và cách giặt phù hợp.

Sợi vải thảm trải sàn thường dễ xoắn nên bằng cách hút bụi ngang lẫn dọc, bạn có thể đảm bảo hút bụi ở mọi phần của mặt thảm. Bước này sẽ giúp loại bỏ các bụi bẩn bám vào thảm.

Giặt thảm xơ qua xà phòng

Để xử lý các vết bẩn cứng đầu, bạn lấy một thau nước có hòa tan một ít bột giặt, rối lấy bàn chải chà lên chỗ vết bẩn này. Sau đó, xả qua với nước sạch một lần nữa để loại bỏ bụi bẩn và lông thú cưng còn sót lại. Trước khi bỏ thảm vào lồng giặt, bạn vò sơ và vắt bớt nước.

Bỏ vào máy giặt

Bạn cho thảm vào lồng giặt, rồi cho nước giặt vào hợp đứng chất giặt tẩy, chọn chương trình giặt len – sợi.

Sau khi máy giặt đã hoàn thành xong chu trình giặt, bạn lấy thảm ra và mang đi phơi. Bạn nhớ phơi thảm ở nơi có nắng và gió để quá trình khô nhanh hơn và không có mùi hôi khó chịu.

Cách giặt thảm lông bằng máy giặt đảm bảo không bị rụng lông, vón cục - Ảnh 3.

Nên hút bụi thảm thường xuyên, 1 lần/tuần. Nên giặt thảm 3-4 tháng một lần để dảm bảo sự an toàn về sức khỏe cho gia đình bạn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thêm nước xả để làm cho tấm thảm nhà bạn thơm tho hơn, giảm thiểu mùi hôi khó chịu.

Một số lưu ý để việc vệ sinh thảm trở nên dễ dàng và ít tốn công

Nên xử lý ngay khi có thể để tránh vết bẩn khô lại, sẽ rất khó làm sạch. Khi lau chùi vết bẩn nên thao tác theo chiều từ bên ngoài vào để tránh làm vết bẩn bị loang ra nhiều hơn.

Nên hút bụi thảm thường xuyên, 1 lần/tuần. Nên giặt thảm 3-4 tháng một lần để dảm bảo sự an toàn về sức khỏe cho gia đình bạn.

Nên xoay thảm 180 độ sau mỗi 6 tháng để đảm bảo thảm đều màu và độ dày thảm được cân bằng hơn. Thảm trải sàn cũng là một sản phẩm "khó chiều", nên pha loãng hỗn hợp tẩy rửa với nước ấm rồi chà lên vết bẩn, tránh dùng chất tẩy rửa mạnh.

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