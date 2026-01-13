Mới nhất
Tam xung trước cửa nhà và cách hóa giải để tránh tán gia bại sản

GĐXH – Liên quan tới phong thủy ngôi nhà, người xưa vẫn lưu truyền “Trước cửa nhà có tam xung thì mất người, mất cả tiền bạc” để dùng cách nói mạnh nhắc nhở mọi người đặc biệt chú ý tới không gian trước cửa nhà. Mọi người cần tránh tam xung trước cửa nhà này để tránh tán gia bại sản, mang lại may mắn.

Tam xung trước cửa nhà và cách hóa giải để tránh mất người , mất tiền bạc - Ảnh 1.Nhà nào cũng đặt đèn và nến trên bàn thờ, nhưng không phải ai cũng biết cách sắp xếp để mang đại cái đại lợi, nhất là vào dịp Tết

GĐXH – Nến và đèn là hai vật phẩm quen thuộc được nhiều gia đình đặt trên bàn thờ, nhưng nếu sắp xếp không đúng vị trí có thể mang lại những điều bất lợi. Để bàn thờ những ngày cuối năm thêm trang trọng, ấm cúng và đúng phong thủy, việc bố trí đèn, nến cần lưu ý kỹ lưỡng.

"Tam xung" trước cửa nhà là gì và vì sao cần tránh?

Chuyên gia phong thủy cho rằng, tam xung là cách gọi dân gian để chỉ ba yếu tố xung đối, bất lợi cùng lúc xuất hiện trước cửa nhà, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống.

Khi các yếu tố này hội tụ, không gian trước cửa dễ trở nên nguy hiểm, bí bách, ô nhiễm hoặc bất ổn về tâm lý. Vì vậy, ông bà xưa dùng cách nói mạnh "mất người, mất tiền" để cảnh báo, nhắc nhở con cháu không được xem nhẹ.

Cách nói này mang tính ẩn dụ, không nên hiểu theo nghĩa tuyệt đối. "Mất người" là nói đến sức khỏe giảm sút, tinh thần bất an, sinh hoạt không yên ổn. "Mất tiền" chính là những chi phí phát sinh, công việc trục trặc, khó tích lũy tài sản.

Ở góc nhìn hiện đại, tam xung có thể hiểu là môi trường sống thiếu an toàn, không gian trước nhà kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến chất lượng sống và tâm lý của các thành viên trong gia đình.

"Tam xung" thường gặp trước cửa nhà

Tam xung thứ nhất - Đường đâm thẳng vào cửa chính

Đường đâm thẳng vào cửa chính là dạng tam xung thứ nhất gặp nhiều trong phong thủy. Tam xung này có đặc điểm là con đường, lối đi, ngõ nhỏ đâm thẳng trực diện vào cửa chính tạo cảm giác như luồng xe cộ, người qua lại lao thẳng vào nhà.

Theo phong thủy cổ, cửa chính là nơi đón sinh khí, thu hút tài lộc vào cho ngôi nhà. Khi bị xung thẳng, luồng khí vào nhà quá mạnh và hỗn loạn dễ gây bất an, căng thẳng cho các thành viên trong nhà. Ở góc độ hiện đại, nhà nằm ở vị trí này thường không gian sống thiếu đi sự yên tĩnh. Nhà chịu ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, nguy cơ tai nạn giao thông cao, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và tâm lý các thành viên.

Tam xung trước cửa nhà và cách hóa giải để tránh mất người , mất tiền bạc - Ảnh 2.

Đường đâm thẳng vào cửa nhà là điều kiêng kỵ trong phong thủy (Nguồn: Liugems)

Luồng khí hỗn loạn cũng cuốn theo của cải ở trong nhà, về lâu dài khó tích tụ tài lộc, gia chủ dễ tiêu tán tài sản.

Chính vì vậy, người xưa gọi địa thế này là "lộ xung sát" – hàm ý nguy hiểm cả về phong thủy lẫn đời sống thực tế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh những người sinh sống tại đây..

Tam xung thứ 2 - Trước cửa có vật cản lớn hoặc ngõ cụt

Những vật cản như cây to, cột điện, trụ bê tông, tường cao, vật nhọn hoặc trường hợp nhà nằm ở cuối ngõ cụt đều được xem là dạng xung trước cửa.

Về cảm quan, các yếu tố này chắn tầm nhìn khiến lối ra vào bất tiện, tạo cảm giác không gian sống luôn bí bách, tù túng. Theo quan niệm dân gian, ngõ cụt tượng trưng cho sự bế tắc, khó phát triển; còn vật cản lớn trước cửa được xem là chặn luồng sinh khí tốt vào nhà. Các thành viên trong nhà sinh hoạt, công việc dễ bị trì trệ, không được hanh thông.

Dưới góc nhìn khoa học, những không gian này thường thiếu ánh sáng, khó lưu thông không khí, dễ sinh ẩm mốc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần.

Tam xung thứ 3 - Trước cửa nhà bừa bộn, ô nhiễm

Đây là tam xung trước cửa nhà phổ biến nhất và lại thường bị các gia đình bỏ qua. Rác thải, nước đọng, đồ cũ chất đống, khu vực tối ẩm trước cửa nhà… sẽ không tốt về mặt phong thủy.

Tam xung trước cửa nhà và cách hóa giải để tránh mất người , mất tiền bạc - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Người xưa cho rằng, môi trường sống không sạch sẽ sẽ khiến tinh thần nặng nề, sinh hoạt bất ổn. Về lâu dài, sức khỏe giảm sút, công việc trì trệ, chi phí phát sinh nên người xưa mới nói hình ảnh là "mất người, mất tiền".

Hóa giải ra sao khi trước cửa nhà có tam xung?

Theo chuyên gia phong thủy, nếu có thể, khi mua nhà, mua đất, mọi người tránh địa hình ngõ cụt, đường thẳng vào nhà… 

Còn đã lỡ mua, trước cửa nhà có tam xung, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Phong thủy hiện đại có nhiều cách khắc phục, mọi người hãy tham khảo lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy.

Ngoài ra, người xưa cũng dạy rằng, mọi người cần giữ trước cửa nhà sạch sẽ, thông thoáng, loại bỏ những vật cản lớn trước cửa. Không gian trước cửa nhà nên tạo ánh sáng, cây xanh nhỏ phù hợp hoặc xây một bức tường để ngăn chặn tác động của ngoại cảnh… Đồng thời, khi sắp xếp không gian gọn gàng, dễ chịu, không gian sống sẽ thay đổi tích cực, tạo tâm lý thoải mái cho các thành viên.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Xem giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 12/1 - 18/1/2026 để gia chủ được đại cát đại lợi

GĐXH - Khám phá khung giờ đẹp động thổ và khai trương từ 12/1 - 18/1/2026. Xem hướng xuất hành may mắn để công việc suôn sẻ, tài lộc dồi dào.

GĐXH - Khám phá khung giờ đẹp động thổ và khai trương từ 12/1 - 18/1/2026. Xem hướng xuất hành may mắn để công việc suôn sẻ, tài lộc dồi dào.


Top