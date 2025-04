Dấu hiệu trái tim cảnh báo nguy hiểm '9 phần tử vong'

Đó là thông tin được bác sĩ Nguyễn Đình Hiến, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) nêu tại hội thảo Một số ứng dụng ECMO trong hồi sức cấp cứu do bệnh viện tổ chức ngày 24/4.

Biến chứng sốc tim thường xảy ra trong 24-48 giờ đầu sau cơn nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân không cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong lên tới 90%, nếu can thiệp mạch vành sớm qua da có thể giảm tử vong xuống từ 30-50%.

Nguyên nhân của sốc tim là do nhồi máu cơ tim cấp (chiếm 80% ca sốc tim), các nguyên nhân khác như suy thất trái, suy tim do rối loạn nhịp. Đối với cấp cứu sốc tim, bác sĩ Hiến cho rằng, cần phải phân độ, tiến hành xem nguyên nhân để có thể can thiệp, sốc điện, can thiệp hỗ trợ huyết động…

Bác sĩ chuẩn bị một ca can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Phương Thúy.

Các triệu chứng của sốc tim khác nhau, tùy thuộc vào tốc độ và mức độ huyết áp giảm xuống. Sốc tim có thể bắt đầu bằng các triệu chứng như lú lẫn, thở nhanh hoặc không xuất hiện triệu chứng nào rồi đột nhiên mất ý thức.

Tại hội thảo, các chuyên gia đề cập tới việc can thiệp tim phổi ngoài cơ thể (ECMO) cho người bệnh sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp nhưng cần cá thể hóa, không áp dụng đại trà.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Bá Cường - Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ECMO được can thiệp khẩn cấp với các trường hợp ngừng tim hoăc thất bại với hồi sức tim phổi thông thường để duy trì tưới máu giúp điều trị ngừng tim. Đây được coi là giải pháp cứu sống người ngừng tim kháng trị.

Tuy nhiên, hiện nay chi phí điều trị ECMO còn lớn từ 100-200 triệu đồng, bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần. Tại các quốc gia khác, chi phí ECMO từ 5.000-10.000 USD thậm chí có thể lên tới 500.000 USD nếu điều trị kéo dài.

Can thiệp ECMO cũng đòi hỏi đội ngũ y tế có chuyên môn cao từ 7-8 người, sẵn sàng trực 24/24. Vì vậy, bác sĩ phải cân nhắc kỹ lưỡng về tiêu chí lựa chọn giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả. Ngoài ra, khi thực hiện ECMO, bác sĩ cũng phải giải thích chi tiết với gia đình người bệnh.

Tại hội thảo, bác sĩ Cường chia sẻ, có nam bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng rất nặng và được chỉ định ECMO. Gia đình xin về vì người vợ cho rằng ở nhà đang chăm người con sống thực vật 10 năm, nếu thêm một người tiếp tục sống thực vật sẽ vượt quá sức chịu đựng của họ. Các bác sĩ đã giải thích rất cặn kẽ và may mắn, ca cấp cứu thành công, bệnh nhân hồi tỉnh.