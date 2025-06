Dầu sản xuất thức ăn chăn nuôi bị tuồn vào bếp ăn gia đình: Bộ Công Thương nói gì?

Vụ 'hô biến' dầu sản xuất thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người: Người tiêu dùng cẩn trọng có thật sự được an toàn? GĐXH - Trong bối cảnh người tiêu dùng mua hàng hóa được bày bán ở những địa điểm lớn, uy tín vẫn không tránh khỏi nguy cơ hàng kém chất lượng, thậm chí là hàng giả, gây ảnh hưởng tới sức khỏe thì có lẽ, người mua không thể chỉ trông chờ vào uy tín của thương hiệu, nơi bán, mà cần chủ động trang bị kiến thức về hàng hóa.

Liên quan đến vụ dầu ăn cho người được sản xuất từ dầu thực vật chuyên dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (dầu ăn giả Ofood - PV) mà Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá, đại diện lãnh đạo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, qua thông tin sơ bộ thu thập được đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food đã có bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm dầu thực vật.



Tuy nhiên, Bộ Công Thương chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với doanh nghiệp này. Bộ Công Thương cũng chưa nhận được báo cáo của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan về hành vi sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả Ofood.

Theo đại diện Cục Công nghiệp, hành vi sử dụng nguyên liệu dầu thực vật có nguồn gốc dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất, chế biến thực phẩm tiêu dùng cho người là hành vi cố ý làm sai lệch bản chất, công dụng và mục đích sử dụng của hàng hóa, có dấu hiệu cấu thành hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại khoản 7, điều 3, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Theo đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food - đơn vị có hành vi sản xuất dầu ăn từ dầu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Dầu thực vật dùng cho chăn nuôi không đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không có công dụng, giá trị sử dụng dành cho người tiêu dùng. Khi bị cố tình đưa vào chuỗi sản xuất thực phẩm cho người và gắn nhãn là "dầu thực vật" hoặc "dầu ăn cho người" là sai lệch về bản chất và công dụng; có dấu hiệu giả mạo về công dụng và mục đích sử dụng của hàng hóa.

Ngoài ra, doanh nghiệp gắn nhãn dầu thực vật dùng cho người là hành vi gian lận về bản chất hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng và xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Theo quy định tại điều 65, luật An toàn thực phẩm, điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, UBNDcấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tổ chức tiếp nhận bản tự công bố, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp; thanh, kiểm tra xử lý...

Theo vị lãnh đạo Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương chỉ đạo các Sở Công thương và phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra diện rộng các cơ sở sản xuất dầu ăn, đặc biệt các cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở chưa có chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở thuộc diện miễn chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương đã giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường giám sát chặt chẽ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm dầu ăn trên phạm vi cả nước; tăng cường tuyên truyền cảnh báo người tiêu dùng, công khai các thương hiệu, cơ sở vi phạm.

Ngày 26/6, thông tin về vấn đề này, ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương đã nắm bắt vấn đề và Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ để có hướng xử lý. Theo ông Hùng, quy trình điều tra sẽ gồm nhiều bước, liên quan những đến quy tắc nhập khẩu nguyên liệu, quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm… Hiện Cơ quan Công an đã lập chuyên án và vào cuộc điều tra, sau khi kết luận mới làm rõ trách nhiệm thuộc về ngành nào, địa phương nào. Về vai trò, trách nhiệm của lực lượng quản lý thị trường, ông Hùng cũng cho rằng, việc này cũng chịu chi phối trong bối cảnh các Bộ, ngành và địa phương đang phân cấp quản lý. Ngoài ra, việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) cho sản phẩm đã được phân cấp về các địa phương. Mặt hàng dầu ăn lại là sản phẩm do doanh nghiệp tự công bố chất lượng và tiêu chuẩn vệ sinh ATTP. Chính vì có nhiều đầu mối liên quan, nên cơ quan điều tra cần sớm xem trách nhiệm ở đâu, thuộc về cơ quan hay địa phương, tổ chức cá nhân nào, nhất là khi sản phẩm liên quan đến rất nhiều khâu, nhiều nguồn từ nhập khẩu cho đến gia công và bổ sung vi lượng. Ngoài ra, ông Hùng cũng cho hay, hiện nay vấn đề vệ sinh ATTP đang có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Các đối tượng lợi dụng vào chính sách thuế nhập khẩu dầu thực vật cho động vật đang chỉ chịu mức thuế 0%, nhưng dầu ăn nhập khẩu dùng cho người lại chịu mức thuế đến 8%. Vì thế, chỉ cần các đối tượng có hành vi chế biến sơ sài, hoặc giả thành phần vi chất là đã có thể thu lợi, đây chính là mục tiêu của các đối tượng thực hiện các hành vi phạm pháp, làm rối loạn thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, cần phải nghiêm trị.

