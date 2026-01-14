Mới nhất
Đầu tư khu đô thị xanh, siêu cao cấp - "điểm trũng" hút dòng tiền kiều hối tại Nghệ An

Thứ tư, 15:15 14/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Cuối năm, cận Tết là thời điểm kiều hối chảy mạnh vào thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt tại những địa phương có đông đảo người dân sinh sống và lao động ở nước ngoài.

Với cộng đồng Nghệ Kiều (nhất là tại Canada và Mỹ) dòng tiền đang dịch chuyển có chọn lọc vào các khu đô thị xanh, siêu cao cấp tại Nghệ An – nơi được xem là "điểm trũng" đầu tư tích lũy dài hạn và an cư khi trở về.

Pháp lý mở cửa thúc đẩy dòng kiều hối chảy vào bất động sản

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực tạo bước ngoặt khi mở rộng quyền tiếp cận, sở hữu và giao dịch bất động sản cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, qua đó tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và khơi thông dòng kiều hối quay lại thị trường. Năm 2025, bất động sản tiếp tục là điểm đến nổi bật của kiều hối với hơn 5 tỷ USD đổ vào trong 6 tháng đầu năm và xấp xỉ 8 tỷ USD sau 9 tháng, chiếm khoảng 25% tổng lượng kiều hối, trong đó dòng vốn tập trung rõ nét vào các dự án có pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Đầu tư khu đô thị xanh, siêu cao cấp - &quot;điểm trũng&quot; hút dòng tiền kiều hối tại Nghệ An - Ảnh 1.

Nguồn kiều hối góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản trong nước "sôi động" (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia nhận định, nhóm nhà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang ngày càng thể hiện tư duy đầu tư chuyên nghiệp và chọn lọc hơn. Thay vì chạy theo sóng ngắn, họ ưu tiên những tài sản có giá trị sử dụng thực, khả năng nắm giữ dài hạn và phù hợp với chiến lược tích lũy, truyền đời.

Trong bối cảnh đó, các đô thị trung tâm cấp tỉnh với hạ tầng và chất lượng sống đang tăng tốc, mặt bằng giá còn nhiều dư địa, trở thành "điểm rơi" của dòng kiều hối. Thủ phủ tỉnh Nghệ An nổi lên như một thị trường tiêu biểu nhờ vị thế trung tâm vùng Bắc Trung Bộ và nguồn cung bất động sản siêu cao cấp còn hạn chế, tạo nền tảng để dòng tiền dịch chuyển có chọn lọc vào phân khúc cao cấp và siêu cao cấp gắn với triển vọng tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

Khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden – điểm đến ưu tiên của dòng tiền

Theo các chuyên gia, "khẩu vị" bất động sản của giới "Nghệ Kiều" hiện nay tập chung vào chất lượng sống và giá trị dài hạn. Bất động sản không chỉ là kênh đầu tư, mà còn là nơi trở về, nơi an cư cho gia đình và tài sản bền vững cho các thế hệ sau.

Tại Nghệ An, xu hướng này thể hiện rõ nét khi dòng vốn kiều bào tập trung vào các khu đô thị siêu cao cấp nằm ở vị trí trung tâm, khu đô thị xanh sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh, vừa đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao, vừa có tiềm năng tăng giá bền vững trong trung và dài hạn.

Một Việt kiều tại Canada chia sẻ: "Sau nhiều năm ở nước ngoài, tôi nhận ra bất động sản ở quê nhà không chỉ để đầu tư mà là để chuẩn bị cho ngày trở về. Tôi ưu tiên những khu đô thị xanh, nằm ở trung tâm, pháp lý rõ ràng, vừa yên tâm giá trị gia tăng lâu dài, vừa đảm bảo chất lượng sống cho các gia đình khi cần an cư."

Trong bức tranh đó, Eurowindow Sport Garden nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của dòng kiều hối tại (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Với nhiều Nghệ kiều, vị trí không đơn thuần là khoảng cách di chuyển, mà là tiêu chí phản ánh chất lượng sống, sự thuận tiện trong sinh hoạt và tiềm năng phát triển hạ tầng của khu vực. Eurowindow Sport Garden tọa lạc tại trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, nằm giữa giao điểm đường Trần Nguyên Hãn – Đại lộ Vinh Quang. Từ đây cư dân dễ dàng di chuyển đến Chợ Vinh, siêu thị Go!, trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính chỉ trong bán kính hơn 1km, mở ra cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh sinh lời bền vững, tiềm năng tăng giá cao.

Đầu tư khu đô thị xanh, siêu cao cấp - &quot;điểm trũng&quot; hút dòng tiền kiều hối tại Nghệ An - Ảnh 2.

Khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden được phát triển bởi Eurowindow Holding - nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam (Ảnh Eurowindow Holding)

Điểm khác biệt của Eurowindow Sport Garden nằm ở cách tiếp cận phát triển khu đô thị xanh một cách toàn diện. Dự án quy hoạch cảnh quan xanh bao phủ bởi 7 công viên, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng với hệ thống cây to, cao, tán rộng.

Dự án đáp ứng tiêu chí công trình xanh, sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng với cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Low-E cao cấp có khả năng cản đến 96% tia UV, chống ồn, tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, dự án sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời, thiết kế hệ thống thông gió tự nhiên giúp nâng cao chất lượng không khí trong nhà.

Tại Eurowindow Sport Garden, vận hành xanh được xem là mảnh ghép không thể thiếu để duy trì giá trị dự án theo thời gian. Khu đô thị vận hành xanh thông qua việc sử dụng năng lượng tái tạo – điện mặt trời cho đèn chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa, hệ thống điều hòa tại các sảnh hành lang chung cư. Ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể dùng để tưới cây trong khi các khu đô thị thông thường chỉ đạt loại B. Hệ thống thu gom rác thông minh vận hành bằng điện năng lượng mặt trời, tự động đóng mở, báo đầy về trung tâm, ngăn côn trùng và mùi, giảm ô nhiễm không khí.

Bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chí khu đô thị xanh, Eurowindow Sport Garden sở hữu gần 100 tiện ích nội khu đẳng cấp: Công viên thể thao lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An quy tụ hàng chục bộ môn trong nhà và ngoài trời; wifi miễn phí phủ sóng toàn bộ khu đô thị; trường Mẫu giáo và THCS ngay nội khu; nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, camera an ninh giám sát 24/7,... đáp ứng nhu cầu mọi lứa tuổi.

Đầu tư khu đô thị xanh, siêu cao cấp - &quot;điểm trũng&quot; hút dòng tiền kiều hối tại Nghệ An - Ảnh 3.

Công viên thể thao quy tụ hàng chục bộ môn thời thượng như pickleball, gym, yoga, bể bơi bốn mùa trong cung thể thao hay ngoài trời có sân tập golf, cầu lông, bóng rổ… (Ảnh Eurowindow Holding)

Giới chuyên gia nhận định, khi dòng kiều hối ngày càng mang tính chọn lọc và ưu tiên chất lượng, những khu đô thị xanh siêu cao cấp tại các đô thị trung tâm như (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục là điểm đến của dòng vốn dài hạn. Đây không chỉ là câu chuyện đầu tư tài chính, mà còn phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy sở hữu bất động sản: từ "mua để sinh lời" sang "mua để tích lũy giá trị sống".

Eurowindow

