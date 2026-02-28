Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Trước thềm 8/3, hàng hóa dành cho phụ nữ vừa khuyến mại sâu đến 49%, vừa mua 2 tặng 1

Thứ bảy, 15:41 28/02/2026 | Giá cả thị trường
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam (8/3), nhiều sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân và quà tặng được ưu đãi sâu, thu hút đông đảo người tiêu dùng.

Khuyến mại hấp dẫn cho Phụ nữ Trước 8 / 3 với giá cả thị trường giảm sâu - Ảnh 1.Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.

Đến hẹn lại lên, khi  Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) chỉ còn ít ngày nữa, tại các siêu thị, khu vực quầy mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân đầy ắp các chương trình khuyến mại. 

Ngày 28/2, ghi nhận của phóng viên tại một số hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như GO!, WinMart và AEON Mall Hà Đông... cho thấy, không khí mua sắm đã trở nên sôi động.

Đơn cử, tại hệ thống siêu thị GO!, chương trình khuyến mại với thông điệp "8/3 đi GO! sắm quà cực chất – deal chất ngất" được triển khai trên toàn quốc và kéo dài đến hết ngày 11/3/2026. 

Theo ghi nhận, nhiều mặt hàng  chăm sóc cơ thể và sắc đẹp giảm giá mạnh, mức ưu đãi lên đến 49%.

Khuyến mại hấp dẫn cho Phụ nữ Trước 8 / 3 với giá cả thị trường giảm sâu - Ảnh 2.

Tại hệ thống siêu thị GO!, chương trình khuyến mại với thông điệp "8/3 đi GO! sắm quà cực chất – deal chất ngất" được triển khai trên toàn quốc và kéo dài đến hết ngày 11/3/2026.

Các sản phẩm sữa tắm, tẩy tế bào chết giúp dưỡng da mềm mịn; dầu gội, dầu xả nuôi dưỡng tóc; nước súc miệng, kem đánh răng; cùng các dòng skincare như sữa rửa mặt, mặt nạ, kem dưỡng da… đều được áp dụng mức giá ưu đãi. 

Đáng chú ý, sản phẩm tẩy tế bào chết Dove giảm 40% còn 132.000 đồng/hộp; combo kem dưỡng Olay giảm 40% còn 549.000 đồng/combo; bánh kem trái tim giảm 22% còn 85.000 đồng/bánh - trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều khách hàng nam đang tìm quà tặng cho vợ, mẹ hoặc đồng nghiệp nữ.

Bên cạnh đó, siêu thị này còn áp dụng chính sách bán hàng đồng giá hấp dẫn như 79.000 đồng/chai sữa tắm dưỡng thể (giảm 47%); lô 2 hộp kem đánh răng giảm 33%; đồng giá 99.000 đồng cho sữa rửa mặt, dầu gội/xả; 149.000 đồng cho nước tẩy trang, kem chống nắng kèm quà tặng.

Đại diện siêu thị cho biết, năm nay các hộp quà tặng được thiết kế sẵn, bao bì bắt mắt, giảm giá 38-40%, thậm chí áp dụng hình thức mua 2 tính tiền 1 nhằm kích cầu ngay từ đầu tháng 3.

Khuyến mại hấp dẫn cho Phụ nữ Trước 8 / 3 với giá cả thị trường giảm sâu - Ảnh 3.

Tại siêu thị GO!, sản phẩm tẩy tế bào chết Dove giảm 40% còn 132.000 đồng/hộp; combo kem dưỡng Olay giảm 40% còn 549.000 đồng/combo...

Tại WinMart, khu vực mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân cũng được mở rộng diện tích trưng bày. Nhiều sản phẩm gắn nhãn "Giá tốt mừng 8/3" với mức giảm từ 20-45%. 

Các combo quà tặng gồm sữa tắm, dầu gội, nước hoa mini được đóng gói sẵn, thuận tiện cho khách mua nhanh.

Trong khi đó, tại AEON Mall Hà Đông, không chỉ siêu thị tổng hợp mà nhiều gian hàng mỹ phẩm, phụ kiện, thời trang trong trung tâm thương mại cũng đồng loạt triển khai ưu đãi. 

Các thương hiệu chăm sóc da, trang điểm đưa ra chương trình tặng quà kèm, tích điểm nhân đôi hoặc giảm giá trực tiếp trên hóa đơn. Khu vực bánh ngọt, hoa tươi và quà lưu niệm ghi nhận lượng khách tăng dần vào cuối tuần.

Khuyến mại hấp dẫn cho Phụ nữ Trước 8 / 3 với giá cả thị trường giảm sâu - Ảnh 4.

Trong khi đó, tại AEON Mall Hà Đông, không chỉ siêu thị tổng hợp mà nhiều gian hàng mỹ phẩm, phụ kiện, thời trang trong trung tâm thương mại cũng đồng loạt triển khai ưu đãi.

Chị Thu Hà (quận Hà Đông) chia sẻ: "Năm nay hàng hóa khá đa dạng, nhiều mức giá phù hợp. Tôi tranh thủ mua sẵn bộ chăm sóc da đang giảm gần 40% để tặng mẹ, vừa thiết thực vừa tiết kiệm".

Theo ghi nhận của phóng viên, nhóm khách hàng nam giới chiếm tỷ lệ đáng kể trong những ngày cận 8/3, chủ yếu tìm kiếm sản phẩm làm đẹp, bánh kem và quà tặng tiện lợi. Các  siêu thị tăng cường nhân viên tư vấn tại quầy mỹ phẩm để hỗ trợ chọn sản phẩm phù hợp.

Với mức giảm giá sâu cùng hình thức bán đồng giá, mua 2 tính tiền 1 và nhiều quà tặng kèm, thị trường bán lẻ trước thềm 8/3 đang bước vào cao điểm. 

Nhiều đơn vị kỳ vọng sức mua sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày cuối tuần và sát dịp lễ, góp phần kích cầu tiêu dùng quý I/2026.

Khuyến mại hấp dẫn cho Phụ nữ Trước 8 / 3 với giá cả thị trường giảm sâu - Ảnh 5.Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt

GĐXH - Chọn ngày vía Thần Tài mở hàng đầu năm đã là truyền thống của chợ Đồng Xuân, đây cũng là gửi gắm mong muốn một năm mới mua may, bán đắt.

Khuyến mại hấp dẫn cho Phụ nữ Trước 8 / 3 với giá cả thị trường giảm sâu - Ảnh 6.EVNNPC cảnh báo 3 nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh

GĐXH - Ngày 27/2, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phát đi cảnh báo về khả năng hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh, xuất phát từ diễn biến thời tiết thất thường cùng nhu cầu sinh hoạt gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

EVNNPC cảnh báo 3 nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh

EVNNPC cảnh báo 3 nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh

Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt

Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt

Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tài

Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tài

Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần Tài

Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần Tài

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu năm 2026

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ vẫn duy trì ở mức ổn định.

Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa, ‘giải pháp’ nhà ở giá rẻ cho người mua nhà tại Hà Nội

Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa, ‘giải pháp’ nhà ở giá rẻ cho người mua nhà tại Hà Nội

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại khu vực 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp .

Giá vàng hôm nay 28/2: Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn SJC giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay 28/2: Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn SJC giảm nhẹ

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng.

Loạt xe máy điện pin rời, tháo lắp dễ dàng, đi xa tới 165km/lần sạc bán ở Việt Nam giá chỉ từ 17,9 triệu đồng

Loạt xe máy điện pin rời, tháo lắp dễ dàng, đi xa tới 165km/lần sạc bán ở Việt Nam giá chỉ từ 17,9 triệu đồng

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Loạt xe điện đổi pin nhanh tại Việt Nam giúp người dùng thay pin trong vài phút, kéo dài quãng đường gần như không giới hạn và tiết kiệm thời gian.

Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, pin khỏe, đi 81km/1 lần sạc, rẻ hơn cả Vision sẽ bán ở Việt Nam

Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, pin khỏe, đi 81km/1 lần sạc, rẻ hơn cả Vision sẽ bán ở Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế sang trọng như SH Mode, dễ hút khách hơn Vision và LEAD với mức giá hấp dẫn chỉ 29 triệu đồng.

Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn. Thực tế này khiến không ít người mua nhà bất ngờ, còn giới đầu tư thì “giật mình”.

Giá bạc hôm nay (27/2): Sau vía Thần Tài, bạc tăng tốc, có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (27/2): Sau vía Thần Tài, bạc tăng tốc, có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau cao điểm ngày vía Thần Tài, thị trường bạc trong nước vẫn duy trì nhịp tăng. Ghi nhận sáng 27/2 cho thấy, giá bán dao động phổ biến từ 92 – 94,9 triệu đồng/kg, cá biệt có thời điểm tiệm cận mốc 95 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 27/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao sau ngày Thần Tài?

Giá vàng hôm nay 27/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao sau ngày Thần Tài?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 184 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng.

Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc, rẻ chưa từng có, vẫn xịn như iPhone 18 Pro Max, xứng danh iPhone Pro Max cũ đáng mua nhất

Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc, rẻ chưa từng có, vẫn xịn như iPhone 18 Pro Max, xứng danh iPhone Pro Max cũ đáng mua nhất

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max cũ đang rất rẻ tại Việt Nam vẫn không bị lạc hậu trước iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt.

Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH Mode

Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH Mode

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 160cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá từ 70 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía cả SH và SH Mode.

Xem nhiều

Xe ga 125cc giá 49 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn cả Air Blade

Xe ga 125cc giá 49 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn cả Air Blade

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc đang khiến Honda SH Mode phải lép vế bởi thiết kế đậm chất châu Âu, mức giá hấp dẫn chỉ 49 triệu đồng.

Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH Mode

Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH Mode

Giá cả thị trường
Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc, rẻ chưa từng có, vẫn xịn như iPhone 18 Pro Max, xứng danh iPhone Pro Max cũ đáng mua nhất

Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc, rẻ chưa từng có, vẫn xịn như iPhone 18 Pro Max, xứng danh iPhone Pro Max cũ đáng mua nhất

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 28/2: Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn SJC giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay 28/2: Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn SJC giảm nhẹ

Giá cả thị trường
Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết

Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top