Trước thềm 8/3, hàng hóa dành cho phụ nữ vừa khuyến mại sâu đến 49%, vừa mua 2 tặng 1
GĐXH - Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam (8/3), nhiều sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân và quà tặng được ưu đãi sâu, thu hút đông đảo người tiêu dùng.
Đến hẹn lại lên, khi Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) chỉ còn ít ngày nữa, tại các siêu thị, khu vực quầy mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân đầy ắp các chương trình khuyến mại.
Ngày 28/2, ghi nhận của phóng viên tại một số hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như GO!, WinMart và AEON Mall Hà Đông... cho thấy, không khí mua sắm đã trở nên sôi động.
Đơn cử, tại hệ thống siêu thị GO!, chương trình khuyến mại với thông điệp "8/3 đi GO! sắm quà cực chất – deal chất ngất" được triển khai trên toàn quốc và kéo dài đến hết ngày 11/3/2026.
Theo ghi nhận, nhiều mặt hàng chăm sóc cơ thể và sắc đẹp giảm giá mạnh, mức ưu đãi lên đến 49%.
Các sản phẩm sữa tắm, tẩy tế bào chết giúp dưỡng da mềm mịn; dầu gội, dầu xả nuôi dưỡng tóc; nước súc miệng, kem đánh răng; cùng các dòng skincare như sữa rửa mặt, mặt nạ, kem dưỡng da… đều được áp dụng mức giá ưu đãi.
Đáng chú ý, sản phẩm tẩy tế bào chết Dove giảm 40% còn 132.000 đồng/hộp; combo kem dưỡng Olay giảm 40% còn 549.000 đồng/combo; bánh kem trái tim giảm 22% còn 85.000 đồng/bánh - trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều khách hàng nam đang tìm quà tặng cho vợ, mẹ hoặc đồng nghiệp nữ.
Bên cạnh đó, siêu thị này còn áp dụng chính sách bán hàng đồng giá hấp dẫn như 79.000 đồng/chai sữa tắm dưỡng thể (giảm 47%); lô 2 hộp kem đánh răng giảm 33%; đồng giá 99.000 đồng cho sữa rửa mặt, dầu gội/xả; 149.000 đồng cho nước tẩy trang, kem chống nắng kèm quà tặng.
Đại diện siêu thị cho biết, năm nay các hộp quà tặng được thiết kế sẵn, bao bì bắt mắt, giảm giá 38-40%, thậm chí áp dụng hình thức mua 2 tính tiền 1 nhằm kích cầu ngay từ đầu tháng 3.
Tại WinMart, khu vực mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân cũng được mở rộng diện tích trưng bày. Nhiều sản phẩm gắn nhãn "Giá tốt mừng 8/3" với mức giảm từ 20-45%.
Các combo quà tặng gồm sữa tắm, dầu gội, nước hoa mini được đóng gói sẵn, thuận tiện cho khách mua nhanh.
Trong khi đó, tại AEON Mall Hà Đông, không chỉ siêu thị tổng hợp mà nhiều gian hàng mỹ phẩm, phụ kiện, thời trang trong trung tâm thương mại cũng đồng loạt triển khai ưu đãi.
Các thương hiệu chăm sóc da, trang điểm đưa ra chương trình tặng quà kèm, tích điểm nhân đôi hoặc giảm giá trực tiếp trên hóa đơn. Khu vực bánh ngọt, hoa tươi và quà lưu niệm ghi nhận lượng khách tăng dần vào cuối tuần.
Chị Thu Hà (quận Hà Đông) chia sẻ: "Năm nay hàng hóa khá đa dạng, nhiều mức giá phù hợp. Tôi tranh thủ mua sẵn bộ chăm sóc da đang giảm gần 40% để tặng mẹ, vừa thiết thực vừa tiết kiệm".
Theo ghi nhận của phóng viên, nhóm khách hàng nam giới chiếm tỷ lệ đáng kể trong những ngày cận 8/3, chủ yếu tìm kiếm sản phẩm làm đẹp, bánh kem và quà tặng tiện lợi. Các siêu thị tăng cường nhân viên tư vấn tại quầy mỹ phẩm để hỗ trợ chọn sản phẩm phù hợp.
Với mức giảm giá sâu cùng hình thức bán đồng giá, mua 2 tính tiền 1 và nhiều quà tặng kèm, thị trường bán lẻ trước thềm 8/3 đang bước vào cao điểm.
Nhiều đơn vị kỳ vọng sức mua sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày cuối tuần và sát dịp lễ, góp phần kích cầu tiêu dùng quý I/2026.
