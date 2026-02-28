Cách đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản chi tiết, mới nhất theo Thông tư 86

Hồ sơ đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản gồm: bản sao hợp đồng cho thuê và phụ lục (nếu có), bản sao Căn cước công dân, cùng tờ khai theo mẫu quy định. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê hoặc đăng ký trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn.

Trường hợp đăng ký mã số thuế cá nhân, người nộp thuế đăng nhập Cổng dịch vụ công bằng tài khoản VNeID, chọn thủ tục hành chính mã 1.010241 và thực hiện khai thông tin theo biểu mẫu điện tử.

Quy định thuế cho thuê tài sản năm 2026

Từ năm nay, hoạt động cho thuê phòng trọ được xếp vào nhóm "cho thuê tài sản" thay vì dịch vụ lưu trú. Đáng chú ý, lệ phí môn bài đối với hoạt động này đã được bãi bỏ từ ngày 1/1, giúp giảm chi phí cho người dân.

Về nghĩa vụ thuế: Doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm: được miễn thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn phải khai báo doanh thu theo thời hạn quy định.

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: nộp 5% thuế VAT trên tổng doanh thu và 5% thuế thu nhập cá nhân trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng.

Ngoài ra, cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê tại các địa phương khác nhau được phép kê khai gộp trong một hồ sơ tại nơi có địa điểm cho thuê chính. Hệ thống thuế sẽ tự động phân bổ nghĩa vụ cho từng địa phương.

Cơ quan thuế lưu ý, người cho thuê nhà không bắt buộc thành lập hộ kinh doanh, nhưng việc đăng ký mã số thuế và kê khai, nộp thuế là thủ tục bắt buộc theo quy định hiện hành.

Những loại thuế phải nộp khi có nhà cho thuê GĐXH - Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội, cá nhân và hộ gia đình phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản có thể phải thực hiện nghĩa vụ thuế nếu đạt ngưỡng chịu thuế theo quy định.