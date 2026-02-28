Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu năm 2026
GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ vẫn duy trì ở mức ổn định.
Diễn biến giá nhà trọ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa
Hiện nay, không chỉ chung cư, nhà riêng, biệt thự, liền kề ngay cả giá cho thuê phòng trọ trên địa bàn 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa hiện cũng đang được duy trì ở mức khá ổn định, dao động từ 1,4 – 5,5 triệu đồng/tháng/căn.
Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ rộng 22m2, tại ngõ 1, đường Thái Thịnh, phường Đống Đa (tức phường Thịnh Quang, quận Đống Đa cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 3,5 triệu đồng/tháng.
Tại ngõ 19 Đông Tác, đường Đông Tác, phường Kim Liên, căn chung cư mini rộng 30m2 hiện đang được cho thuê với giá 5,2 triệu đồng/tháng.
Căn phòng rộng 20m2 tại đường Hồ Ba Mẫu, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám ( tức phường Khâm Thiên, quận Đống Đa cũ) hiện đang được cho thuê với giá 3,5 triệu đồng/m2.
Tại đường Láng, phường Láng (tức phường Láng Thượng, quận Đống Đa cũ) căn phòng trọ rộng 30m2 hiện đang được cho thuê với giá 5,5 triệu đồng/tháng.
Căn phòng trọ rộng 12m2, tại đường Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa hiện đang được cho thuê với giá 1,4 triệu đồng/tháng.
Hiện nay, theo khảo sát, lượng phòng trọ, chung cư mini cho thuê trên địa bàn 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa khá rầm rộ.
5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập
1. Phường Đống Đa
Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.
2. Phường Kim Liên
Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.
3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
4. Phường Láng
Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.
5. Phường Ô Chợ Dừa
Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.
