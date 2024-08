Đau tức bụng dưới, người phụ nữ 42 tuổi ở Phú Thọ đi khám bất ngờ phát hiện buồng trứng đa nang

Đau tức liên tục vùng bụng dưới, chị Đ, 42 tuổi, trú tại huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đi khám phụ khoa phát hiện buồng trứng trái đa nang, khối lớn nhất có kích thước 80*60mm. Chị được bác sĩ tư vấn nhập viện phẫu thuật.

Sau khi nhập viện 1 ngày, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, các khối u lớn nhỏ tại buồng trứng trái bị loại bỏ nhanh chóng bằng dao siêu âm.

Với sự hỗ trợ của thiết bị này ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, người bệnh gần như không mất máu, không tổn thương đến tổ chức xung quanh, ít đau hơn so với phương pháp cắt đốt thông thường.

U nang buồng trứng (ovarian cysts) là những u hình thành trên hoặc trong buồng trứng, có vỏ bọc ngoài, bên trong chứa dịch. U nang buồng trứng có kích thước nhỏ 3-8cm hoặc to đến mức choán hết ổ bụng.

Hầu hết u nang buồng trứng nhỏ, không gây ra triệu chứng, thường vô hại và tự biến mất. Nhưng các khối u nang lớn hơn có thể gây ra rối loạn kinh nguyệt, khó chịu tại chỗ, suy giảm chức năng sinh sản và đôi khi gây suy nhược cơ thể, thậm chí là tử vong do biến chứng.

Một tình trạng liên quan đến u nang buồng trứng là hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Nguyên nhân là do buồng trứng hoặc tuyến thượng thận sản xuất nhiều nội tiết tố nam hơn bình thường khiến u nang phát triển trên buồng trứng. Tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa, bệnh tim, tăng huyết áp và vô sinh.

Tùy vào loại u nang buồng trứng và kích thước khối u mà nó gây ra các triệu chứng khác nhau. Một số loại u nang, ví dụ như u nang bì thường ít có triệu chứng và chỉ được phát hiện tình cờ khi mổ thai hoặc chẩn đoán hình ảnh vùng chậu vì một lý do khác.

U nang nhỏ thường không có triệu chứng hoặc các triệu chứng không rõ ràng. Đôi khi u nang gây chảy máu. Nang to hơn sẽ gây ra các triệu chứng như: Đau vùng hạ vị, tiểu khung, đau khi giao hợp, rối loạn kinh nguyệt, sờ thấy khối u nhô lên ở tiểu khung.

Phụ nữ bị u nang buồng trứng khi có dấu hiệu: Đau vùng bụng dưới đột ngột, đau nhói với các mức độ trung bình đến dữ dội kèm theo buồn nôn, nôn hoặc sốt, chóng mặt, suy nhược, ngất xỉu... cần được nhập viện gấp.

- Xoắn nang: Có thể xảy ra khi đang mang thai hoặc sau khi đẻ, đa phần là các khối u có kích thước nhỏ bị xoắn, cần mổ cấp cứu.

- Vỡ nang: Xảy ra sau khi nang bị xoắn hoặc chấn thương bụng dưới, gây chảy máu nghiêm trọng.

- Nhiễm khuẩn nang: Xảy ra khi xoắn nang, khiến nang to ra và dính vào các tạng xung quanh.

- Chèn ép: Khối u lớn đè vào trực tràng, bàng quang, choán hết ổ bụng, chèn ép tĩnh mạch chủ.

Ngoài ra, một số u nang nếu không điều trị sẽ lớn dần lên gây chèn ép các tạng trong ổ bụng hoặc phát triển thành ung thư buồng trứng.

Phần lớn phụ nữ bị u nang buồng trứng vẫn có thể có thai và mang thai bình thường. Tuy nhiên, ngay cả khi không phẫu thuật cắt buồng trứng thì một số trường hợp u nang vẫn có thể khiến phụ nữ khó có thai.

Hai tình trạng u nang buồng trứng thường gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản là: Lạc nội mạc tử cung và hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Nhìn chung, u nang buồng trứng thường được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe. Mặc dù hầu hết u nang buồng trứng lành tính nhưng nó có thể dẫn đến các biến chứng như đau vùng chậu, vỡ nang, xoắn buồng trứng, mất máu cần cấp cứu phụ khoa. Do đó, phụ nữ nên khám sức khỏe phụ khoa định kỳ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, nhằm hạn chế biến chứng của u nang buồng trứng, bao gồm ung thư và tử vong.

