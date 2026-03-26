Dây chuyền đá phong thủy vừa đẹp vừa sang khiến chị em phải mê mẩn, sẵn lòng mở ví

Năm 2026 ghi nhận xu hướng trang sức tiếp tục thay đổi và phát triển. Dây chuyền đá phong thủy, là một phụ kiện không thể thiếu của phái đẹp, cũng không nằm ngoài cuộc chơi này. Với vô vàn kiểu dáng, chất liệu và phong cách, việc lựa chọn một chiếc dây chuyền ưng ý trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Với rất nhiều mẫu mã sản phẩm có trên thị trường thì vào 2026 chứng kiến sự bùng nổ của xu hướng trang sức đá quý, đặc biệt là dây chuyền.

Đá phong thủy là gì?

Đá phong thủy, hay đá năng lượng, là những loại đá quý hoặc bán quý được hình thành trong tự nhiên qua hàng nghìn, thậm chí hàng triệu năm. Trải qua quá trình biến đổi kéo dài như vậy nên các loại đá này thường được tin là mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào, có khả năng bảo vệ người sở hữu khỏi những điều không may và hỗ trợ tăng cường vận khí.

Trong những năm gần đây, đá phong thủy ngày càng trở nên phổ biến. Không chỉ xuất hiện trong các thực hành tâm linh, đá còn được khai thác để chế tác trang sức phong thủy và ứng dụng trong nghệ thuật trang trí nội thất với mục đích thu hút may mắn và nguồn năng lượng tích cực cho cả người sở hữu lẫn không gian sống.

Một số loại đá phong thủy được ưa chuộng hiện nay là thạch anh, mắt hổ, ngọc bích, phỉ thúy, mã não, hồng ngọc, Hematite, Tourmaline… Mỗi loại đều sở hữu đặc điểm và ý nghĩa riêng, đồng thời được cho là có mối liên hệ tương sinh, tương hợp hoặc tương khắc với mệnh tuổi của người sử dụng. Vì vậy, khi lựa chọn đá phong thủy, bên cạnh sở thích và mục đích cá nhân, bạn cũng nên cân nhắc màu sắc và đặc tính của đá để hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn.

Lợi ích khi đeo dây chuyền đá phong thủy

Đá phong thủy thể hiện sự gắn kết giữa thiên nhiên với niềm tin vào sức mạnh vũ trụ. Dây chuyền đá phong thủy đã trở thành phụ kiện được yêu thích nhờ hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc như:

Đem lại may mắn: Dây chuyền đá phong thủy được cho là có khả năng thu hút năng lượng tích cực, mang đến may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Mỗi loại đá gắn với một ý nghĩa riêng, ví dụ, đá mắt hổ giúp gia tăng sự tự tin và thành công còn đá ngọc bích hoặc mã não giúp người đeo luôn cảm thấy bình yên và an toàn.

Bảo vệ sức khỏe: Đá phong thủy không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn mang lại những lợi ích sức khỏe quý giá nhờ khả năng điều hòa năng lượng tự nhiên của cơ thể. Đá thạch anh, mã não hay ngọc bích được cho là giúp tăng cường sức đề kháng và mang lại cảm giác thư thái cho người đeo.

Tăng cường tài lộc: Đá phong thủy như citrine (thạch anh vàng), pyrite (đá kim sa) hay hổ phách được biết đến với khả năng thu hút tài lộc và thịnh vượng. Đeo các mẫu dây chuyền đá phong thủy này có thể giúp bạn ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn và cải thiện tài chính cá nhân.

Tăng cường tình yêu và hạnh phúc: Các loại đá phong thủy như thạch anh hồng và moonstone (đá mặt trăng) được coi là biểu tượng của tình yêu, sự hòa hợp và gắn kết bền chặt. Chúng không chỉ giúp người đeo có được tình cảm chân thành, trọn vẹn, mà còn hỗ trợ duy trì một cuộc sống hạnh phúc và vững bền theo thời gian.

Gợi ý mẫu dây chuyền đá phong thủy vừa đẹp vừa sang không nên bỏ qua

Dây chuyền đá phong thủy trắng

Dây chuyền phong thủy đá trắng là một sản phẩm trang sức độc đáo, được thiết kế dựa trên những nguyên lý phong thủy cổ xưa nhằm mang đến nhiều lợi ích tinh thần cho người sử dụng.

Sản phẩm này được chế tác từ những viên đá quý như thạch anh trắng, phỉ thúy, hay thạch anh tím, được kết hợp tinh tế với những họa tiết tinh xảo. Những loại đá quý này được cho là có khả năng tăng cường sự cân bằng năng lượng, mang đến sự bình an và may mắn cho chủ nhân.

Ngoài ra, thiết kế của dây chuyền phong thủy đá trắng cũng rất tinh tế và trang nhã. Từng chi tiết được tạo tỉ mỉ, tạo nên một món trang sức vừa đẹp mắt, vừa mang ý nghĩa sâu sắc về mặt phong thủy. Người đeo sẽ cảm thấy tự tin và thu hút mọi ánh nhìn.

Dây chuyền vàng hồng 18K đính đá Moonstone

Dây chuyền được chế tác từ vàng hồng 18K, biểu tượng của sự sang trọng, nhẹ nhàng và lãng mạn. Mặt dây chuyền đính đá Moonstone đem lại may mắn về đường tình duyên. Thiết kế mềm mại, uyển chuyển, tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng và vẻ đẹp tràn đầy sức sống.

Màu vàng hồng của dây chuyền phù hợp với mệnh Thổ, mang lại sự ổn định và cân bằng. Bên cạnh đó, màu cam của đá chính rất hợp với mệnh Hỏa, giúp tăng cường năng lượng và may mắn. Thiết kế dây chuyền sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung, năng động, góp phần khẳng định sự tự tin và cá tính của bản thân.

Giá tham khảo: 15.340.000 VNĐ

Dây chuyền vàng 24K đính đá Peridot hoa tulip

Mặt dây chuyền nổi bật với thiết kế hoa tulip độc đáo, tượng trưng cho sự nổi tiếng, giàu có và tình yêu hoàn hảo. Đá chính Peridot có màu xanh lá đặc trưng, mang hơi thở của một thảo nguyên bao la tươi mát. Thiết kế tái hiện từng đường nét uyển chuyển của thiên nhiên, là vũ điệu ánh sáng tôn lên vẻ đẹp thanh cao, sang trọng của nữ chủ nhân.

Dây chuyền rất phù hợp với người mệnh Mộc, bởi màu xanh lá của đá chính sẽ bổ sung năng lượng và đem đến cho họ sự may mắn. Ngoài ra, đá Peridot kết hợp thiết kế sợi dây mảnh dài, tạo nên tổng thể dây chuyền như một chiếc vương miện sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng Sư Tử, giúp tôn lên sự mạnh mẽ, quyền lực cho người sở hữu.

Giá tham khảo: 33.070.000 VNĐ

Dây chuyền vàng 24K đính đá Topaz

Điểm nhấn của dây chuyền nằm ở chi tiết hoa thanh tú bằng vàng mảnh mai, được chạm khắc đầy tinh tế, tượng trưng cho tâm hồn trong sáng, niềm tin vào những điều tốt đẹp và sự thanh bình trong cuộc sống. Đá Topaz xanh dương mang vẻ đẹp bí ẩn như một giọt nước biển sâu thẳm gợi lên vẻ đẹp trí tuệ, giúp thúc đẩy sự sáng tạo.

Theo phong thủy, đá Topaz xanh dương đặc biệt phù hợp với người mang mệnh Thủy và Mộc. Dây chuyền sẽ càng nổi bật khi kết hợp cùng phong cách thời trang thanh lịch, đơn giản với những màu sắc nhẹ nhàng như trắng, xanh pastel hoặc be. Đây là món trang sức lý tưởng để tôn vinh nét đẹp tâm hồn và sự tự tin của người phụ nữ.

Giá tham khảo: 34.490.000 VNĐ

Dây chuyền vàng 24K đính đá Ruby

Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu vàng lấp lánh cùng sắc đỏ mê hoặc từ đá Ruby càng làm tô điểm thêm vẻ đẹp kiêu sa cho các quý cô thời thượng.

Đá đỏ trên dây chuyền thuộc hành Hỏa là sự bổ trợ hoàn hảo cho những người mang mệnh Hỏa (tương hợp) và Thổ (tương sinh). Đây sẽ là phụ kiện nổi bật và tỏa sáng rực rỡ khi kết hợp với trang phục đầm dạ hội hoặc váy dự tiệc mang tông màu ấm. Dây chuyền là biểu tượng cho sự may mắn, tình yêu và năng lượng tích cực, tôn lên vẻ đẹp quý phái, sang trọng của người phụ nữ.

Giá tham khảo: 55.770.000 VNĐ

Dây chuyền vàng 24K đính đá Peridot cỏ ba lá

Trung tâm của thiết kế là hình ảnh cỏ ba lá, tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc, thu hút nguồn năng lượng tích cực cho chủ nhân. Nổi bật trong đó là viên đá Peridot, mang lại cảm giác bình yên, thư thái và gợi nhớ đến những cánh rừng xanh mát. Sợi dây chuyền được thiết kế mềm mại, tinh tế, mỗi mắt xích đều được chế tác tỉ mỉ thể hiện tài năng và tâm huyết của người thợ kim hoàn.

Với hình ảnh cỏ ba lá và màu sắc tươi sáng, thiết kế này rất phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, lãng mạn. Dây chuyền trở nên nổi bật khi kết hợp cùng áo sơ mi hoặc váy công sở màu trung tính, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch. Đặc biệt, đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những người mệnh Hỏa hoặc mệnh Mộc, giúp tăng cường sự tự tin và may mắn cho họ.

Giá tham khảo: 49.890.000 VNĐ