Vòng tay phong thủy hút may mắn cho 12 con giáp ‘hot’ nhất năm 2026

Đá phong thủy là gì?

Đá phong thủy (hay còn gọi là đá năng lượng) là những loại đá quý và bán quý hình thành tự nhiên trong thời gian rất dài. Nhờ quá trình tích tụ năng lượng bền bỉ, các loại đá này được tin rằng mang khả năng bảo vệ, điều hòa cảm xúc và hỗ trợ tăng cường vận may cho người sử dụng.

Ngày nay, đá phong thủy không chỉ xuất hiện trong các thực hành tâm linh mà còn được ứng dụng rộng rãi trong trang sức, phụ kiện và trang trí không gian sống. Một số loại đá phổ biến có thể kể đến như thạch anh, mắt hổ, mã não, ngọc bích, phỉ thúy, tourmaline,... Mỗi loại đá mang ý nghĩa riêng và có sự tương sinh - tương hợp khác nhau với từng mệnh, vì vậy việc lựa chọn phù hợp là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả năng lượng.

Ngày nay, đá phong thủy không chỉ xuất hiện trong các thực hành tâm linh mà còn được ứng dụng rộng rãi trong trang sức,...

Công dụng của đá phong thủy

Nhìn chung, đá phong thủy được cho là có tác động tích cực đến cả không gian sống lẫn đời sống tinh thần. Việc đặt hoặc đeo đá phong thủy có thể giúp tăng dương khí, hạn chế năng lượng tiêu cực, tạo môi trường sống và làm việc hài hòa hơn.

Ở khía cạnh tinh thần, nguồn năng lượng từ đá được tin rằng có thể hỗ trợ thu hút may mắn, tài lộc, cải thiện sự tập trung, tăng sự tự tin và kích thích tư duy sáng tạo. Một số loại đá còn mang tính chữa lành, giúp cân bằng cảm xúc, xoa dịu căng thẳng và mang lại cảm giác bình yên nội tâm.

Xu hướng thị trường vòng tay đá phong thủy năm 2026

Vòng tay phối charm phong thủy độc đáo

Không chỉ dùng hạt đá trơn truyền thống, nhiều khách hàng chuộng vòng tay được phối charm bạc như Tỳ Hưu, Cửu Cung, Lục Tự Đại Minh, Chuông Kim Cang… giúp tăng ý nghĩa tâm linh và giá trị thẩm mỹ.

Nhiều mẫu vòng tay kết hợp giữa đá phong thủy, charm, vàng hay bạc nhận được sự ưa chuộng của người tiêu dùng.

Đá phong thủy cao cấp, kiểm định rõ ràng

Người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng. Do đó, các sản phẩm vòng đá thạch anh phong thủy, thạch anh tóc vàng, kyanite, garnet… thường được kèm giấy kiểm định để khẳng định uy tín.

Phong cách cá nhân hóa

Khách hàng thích vòng tay được thiết kế riêng theo mệnh, cung hoàng đạo hoặc ý nghĩa cá nhân (tình duyên, tài lộc, bình an,...).

Xu hướng kết hợp thời trang và phong thủy

Giới trẻ xem vòng tay đá phong thủy như phụ kiện thời trang. Vì vậy, các mẫu vòng hiện nay được thiết kế hiện đại, dễ phối đồ, vừa mang năng lượng tích cực vừa thể hiện phong cách cá nhân.

5 loại đá phong thủy nên sử dụng trong năm 2026

Thạch anh xanh

Thạch anh xanh (Green Aventurine) thường được xem là biểu tượng của may mắn và cơ hội. Loại đá này được tin là hỗ trợ thu hút tài lộc, thành công và những khởi đầu tích cực, đặc biệt phù hợp với người làm kinh doanh hoặc đang phát triển sự nghiệp. Thạch anh xanh hợp với mệnh Mộc và mệnh Hỏa, trong khi người mệnh Thổ nên cân nhắc khi sử dụng.

Thạch anh xanh thường được xem là biểu tượng của may mắn và cơ hội.

Thạch anh vàng

Với sắc vàng rực rỡ, thạch anh vàng (Citrine) gắn liền với sự thịnh vượng, tài chính và năng lượng tích cực. Loại đá này phù hợp với người mệnh Kim, mệnh Thổ và mệnh Hỏa, đồng thời giúp tăng sự tự tin, kích thích sáng tạo và tạo động lực để nắm bắt cơ hội mới trong năm 2026.

Đá vàng găm

Đá vàng găm (Pyrite) nổi bật với ánh kim vàng đồng, thường được xem là biểu tượng của may mắn và sự sung túc. Trong phong thủy, vàng găm được sử dụng để thu hút vận khí tốt trong kinh doanh, đồng thời hỗ trợ bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực từ môi trường. Loại đá này đặc biệt tương hợp với người mệnh Kim và mệnh Thổ.

Thạch anh hồng

Thạch anh hồng (Rose Quartz) là viên đá đại diện cho tình yêu, sự dịu dàng và kết nối cảm xúc. Không chỉ hỗ trợ thu hút nhân duyên, thạch anh hồng còn giúp chữa lành cảm xúc, cân bằng tâm trạng và mang lại cảm giác an yên. Loại đá này phù hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Thổ, nhưng không được khuyến khích cho mệnh Thủy và mệnh Kim.

Tourmaline đen

Tourmaline đen, hay còn gọi là hắc bích tỷ, được biết đến như một loại đá bảo hộ mạnh mẽ. Với khả năng thanh lọc năng lượng xấu và ổn định tinh thần, tourmaline đen thường được xem là "lá chắn" phong thủy cho người đeo. Loại đá này đặc biệt phù hợp với người mệnh Thủy và mệnh Mộc, giúp duy trì sự vững vàng và tinh thần tích cực trong suốt năm 2026.

Tùy vào nhu cầu, sở thích, người tiêu dùng có thể lựa chọn trang sức đá phong thủy phù hợp.

Gợi ý vòng tay phong thủy cho 12 con giáp năm 2026 có giá trên dưới 1 triệu đồng/chiếc

Tuổi Tý

Tý là tuổi dễ hấp thụ cảm xúc xung quanh khi gặp năm Thủy vượng.

Đá phù hợp: Aquamarine, Selenite, Thạch Anh Khói

Tác dụng: Giữ tinh thần tỉnh táo, giảm áp lực và tạo sự ổn định cảm xúc.

Tuổi Sửu

Sửu mang khí Thổ, khi gặp năm Thủy dễ chậm và thiếu linh hoạt.

Đá phù hợp: Thạch Anh Vàng, Hổ Phách, Mắt Hổ Nâu

Tác dụng: Tăng sinh khí, giúp linh hoạt và hút tài lộc nhẹ nhàng.

Tuổi Dần

Dần là tuổi có khí mạnh và dễ nóng nảy. Năm Thủy vượng tạo tác động cảm xúc lớn.

Đá phù hợp: Thạch Anh Hồng, Hồng Nhật Vân, Aquamarine

Tác dụng: Làm dịu năng lượng, ổn định tâm lý và giúp giao tiếp mềm mại hơn.

Tuổi Mèo (tuổi Mão)

Người tuổi Mèo (tuổi Mão) có vận khí bình hòa, cần đá kích sinh khí và giữ nguồn năng lượng an lành.

Đá phù hợp: Cẩm Thạch, Thạch Anh Trắng, Tourmaline Đa Sắc

Tác dụng: Thu hút may mắn, hỗ trợ phát triển và giữ bình an.

Tùy theo con giáp, người mua có thể lựa chọn một chiếc vòng đá phong thủy phù hợp.



Tuổi Thìn

Thìn có nội lực mạnh nhưng gặp năm Thủy dễ bị tiêu hao.

Đá phù hợp: Thạch Anh Tóc Nâu, Hổ Phách, Giông bão

Tác dụng: Giữ sự tập trung, củng cố bản lĩnh và bảo vệ nội lực.

Tuổi Tỵ

Tỵ cần sự sáng rõ trong năm dễ biến động này.

Đá phù hợp: Larimar, Selenite,

Tác dụng: Hỗ trợ trực giác, giảm căng thẳng và tăng sự sáng suốt.

Tuổi Ngọ

Ngọ gặp năm tuổi nên biến động nhiều. Cần đá bảo hộ mạnh và mang năng lượng bình an.

Đá phù hợp: Mã não xanh lace, Tourmaline Đen, Thạch Anh Khói

Tác dụng: Bảo vệ năng lượng, tránh thị phi và giữ sự cân bằng.

Tuổi Mùi

Mùi dễ lo âu và thiếu tự tin trong năm Thủy vượng.

Đá phù hợp: Thạch Anh Hồng, Thạch Anh Tóc Vàng, Mắt Hổ Nâu Đỏ

Tác dụng: Tăng sự tự tin, cải thiện động lực và hỗ trợ hành động quyết đoán.

Trang sức đá phong thủy ngày càng được ưa chuộng không chỉ bởi mẫu mã, hình thức đẹp mà còn là những năng lượng tích cực mà nó mang tới cho người đeo.

Tuổi Thân

Thân có nhiều cơ hội mới, cần đá giúp sáng tạo và thu hút vận may.

Đá phù hợp: Apatite, Thạch Anh Ưu Linh, Aquamarine

Tác dụng: Kích hoạt cảm hứng, cải thiện mối quan hệ và làm mới tinh thần.

Tuổi Dậu

Dậu dễ căng thẳng khi gặp dòng Thủy vượng.

Đá phù hợp: Ngọc Bích, Thạch Anh Hồng, Cẩm Thạch

Tác dụng: Nuôi dưỡng bình an, cân bằng cảm xúc và tăng hòa hợp.

Tuổi Tuất

Tuất cần củng cố bản lĩnh và sức mạnh nội tâm.

Đá phù hợp: Mắt Hổ Nâu Đỏ, Tourmaline Đen, Hổ Phách

Tác dụng: Tăng quyết tâm, giữ tinh thần ổn định và hỗ trợ tài lộc.

Tuổi Hợi

Hợi có vận khí tốt nhưng dễ bị cảm xúc chi phối.

Đá phù hợp: Thạch Anh Tóc Xanh, Tourmaline Đa Sắc, Aquamarine

Tác dụng: Tăng may mắn, giữ tâm an và nuôi dưỡng tinh thần.