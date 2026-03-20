Tin vui của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là 1 trong 125 đại biểu trúng cử HĐND TP. Hà Nội

Sáng 20/3, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Trong số những người trúng cử có doanh nhân Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995) , Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang là con trai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) và hiện giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn T&T Group – tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành tại Việt Nam.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang và vợ - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Bên cạnh vai trò trong lĩnh vực kinh doanh, doanh nhân còn được biết đến là Chủ tịch Hà Nội FC, góp phần vào sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Việc tham gia quản trị ở nhiều lĩnh vực giúp anh tích lũy kinh nghiệm đa chiều, từ tài chính, đầu tư đến quản lý tổ chức.

Năm 2022, doanh nhân Đỗ Vinh Quang kết hôn với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Gia đình nhỏ của hai người duy trì hình ảnh kín đáo nhưng ổn định, đồng thời gắn bó với các hoạt động kinh doanh và xã hội.

Trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Đỗ Vinh Quang được giới thiệu tại đơn vị bầu cử thuộc khu vực ngoại thành. Sự tham gia của ông được xem là đại diện cho lớp doanh nhân trẻ bước vào lĩnh vực chính trị địa phương, mang theo kỳ vọng về đổi mới tư duy quản trị và tăng cường kết nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp.

Chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị công bố kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Và có tên trong danh sách đại biểu trúng cử là doanh nhân Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà.



Doanh nhân Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994, quê Quảng Trị) là một trong những doanh nhân trẻ nổi bật trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông. Doanh nhân 9X hiện đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cấp cao tại doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Sơn Hải – đơn vị có nhiều dự án giao thông quy mô lớn trên cả nước.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, là con trai của doanh nhân Nguyễn Viết Hải, anh đã sớm tham gia điều hành doanh nghiệp và tích lũy kinh nghiệm quản trị từ thực tiễn.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương và vợ - Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Tháng 10/2025, ông kết hôn với Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Sau hôn lễ, cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và xã hội.

Trong kỳ bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031, doanh nhân Nguyễn Viết Vương có tên trong danh sách ứng cử tại tỉnh Quảng Trị. Việc một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng tham gia cơ quan dân cử được kỳ vọng sẽ đóng góp góc nhìn thực tiễn vào quá trình hoạch định và triển khai chính sách phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt ở các địa phương còn nhiều dư địa phát triển như khu vực miền Trung.