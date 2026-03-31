Cặp đôi đang hot nhất phim giờ vàng VTV chụp ảnh cưới, khán giả cười ngất

Bộ phim giờ vàng Không giới hạn trên VTV1 tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả, không chỉ bởi kịch bản kịch tính mà còn nhờ tuyến nhân vật phụ “chiếm sóng” đầy duyên dáng - cặp đôi Linh và Lợi.

Mới đây, ê-kíp sản xuất đã tung clip hậu trường buổi chụp ảnh cưới của hai nhân vật này, nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Không khí buổi chụp hình vừa lãng mạn, vừa hài hước khi Khánh Linh diện váy cưới nhưng vẫn “giữ nguyên” chiếc quần jeans bên trong trong buổi chụp hình ngoài biển. Chi tiết tưởng như ngẫu hứng này lại rất hợp với nét tính cách hồn nhiên, có phần “tưng tửng” của nhân vật.

Cặp đôi Linh - Lợi trong "Không giới hạn" chụp ảnh cưới.

Về phía Minh Lợi, dù có phần lúng túng trước phong cách khác lạ của bạn gái, anh vẫn chiều theo, cố gắng tạo dáng để hoàn thành bộ ảnh cưới một cách trọn vẹn. Hai diễn viên Anh Đào và Tô Dũng hoàn toàn nhập vai, tạo nên những khoảnh khắc “cười ra nước mắt”.



Khánh Linh (Anh Đào thủ vai) là cô gái làng chài hồn nhiên, thẳng tính, giàu năng lượng, trong khi Minh Lợi (do Tô Dũng đảm nhận) lại là đội trưởng dân quân tự vệ cộc cằn, nóng nảy. Sự đối lập trong tính cách khiến hai nhân vật thường xuyên “khắc khẩu”, tạo nên những màn đối đáp nhanh, gọn và đậm chất đời, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Dù liên tục cãi vã, tình cảm giữa Linh và Lợi vẫn phát triển theo cách rất riêng, chân thành mà không kém phần hài hước. Nhiều khán giả nhận xét, mỗi khi cặp đôi này xuất hiện, nhịp phim trở nên sinh động hơn hẳn. Chính sự “tấu hài” tự nhiên cùng diễn xuất duyên dáng đã giúp họ trở thành cặp đôi được yêu thích nhất phim.

Đáng chú ý, Không giới hạn là lần thứ hai Anh Đào và Tô Dũng hợp tác sau Lối về miền hoa, nhưng là lần đầu tiên họ vào vai người yêu. Sự ăn ý ngoài đời cùng quá trình làm việc lâu năm giúp cả hai dễ dàng tạo nên những tương tác chân thực trên màn ảnh.

Tô Dũng và Anh Đào nhận được nhiều lời khen về diễn xuất trong "Không giới hạn".

Chia sẻ về vai diễn, Anh Đào cho biết ban đầu cô chỉ xem Khánh Linh là tuyến nhân vật phụ, góp phần “làm mềm” câu chuyện. Tuy nhiên, sự yêu mến của khán giả dành cho nhân vật lại vượt ngoài mong đợi. Theo nữ diễn viên, chính tính cách thẳng thắn, sống bản năng và luôn bảo vệ người thân đã tạo nên sức hút riêng cho Khánh Linh.

Để hóa thân trọn vẹn, Anh Đào đã chấp nhận “làm xấu” mình: từ làn da rám nắng đến trang phục đều được cô tự tay lựa chọn tại chợ đồ cũ. Nữ diễn viên tiết lộ, chỉ cần trang phục mới quá sẽ “lộ diễn”, vì vậy cô ưu tiên những món đồ cũ kỹ, thậm chí đôi giày hồng gây chú ý trong phim cũng là đồ mượn của người thân.

Trong khi đó, Tô Dũng chia sẻ việc đóng cặp cùng Anh Đào mang lại nhiều cảm hứng bởi cả hai có nhiều cảnh thoại thú vị, không áp lực. Những tình huống hài hước trong phim phần lớn đến từ chính sự “khó tính” của nhân vật Lợi, tạo nên chất riêng cho mối quan hệ này.

Tập cuối bộ phim Không giới hạn sẽ lên sóng vào tối 31/3.

Nữ MC quê Cần Thơ vừa nhận giải tại Miss World Vietnam 2025 là ai? GĐXH - MC Phan Hải Như của chương trình "360 độ Miền Tây" (VTV10) vừa nhận giải Người đẹp du lịch tại Miss World Vietnam 2025.

Lam Anh đi cùng người đàn ông bí ẩn GĐXH - Sau khi Hà Lê được giải cứu, Minh Kiên quan tâm chăm sóc cho cô hơn, trong khi đó xuất hiện một người đàn ông bí ẩn bên cạnh Lam Anh.



