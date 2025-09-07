Đây là lý do tại sao khi chọn đất xây nhà không nên bị khuyết góc
GĐXH - Theo phong thủy bát trạch, ngôi nhà có 8 phương vị tương ứng với 8 cung: Càn, Khảm, Tốn, Chấn, Cấn, Ly, Khôn, Đoài, đại diện cho ngũ hành và các năng lượng trong vũ trụ. Nhà bị khuyết ở phương vị nào cũng gây mất cân bằng năng lượng.
Nhà khuyết góc là gì?
Nhà khuyết góc là nhà bị khuyết thiếu, lõm một góc nào đó khiến mặt bằng không vuông vắn. Trong phong thủy nhà ở, nhà dạng hình vuông, hình chữ nhật là lý tưởng nhất, vừa đầy đặn về trường khí, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và thuận tiện trong thiết kế, bài trí.
Tại sao đất xây nhà không nên khuyết, thiếu một góc nào đó
Ảnh hưởng đến tài vận
Góc khuyết ở các phương vị liên quan đến tài chính có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tích lũy tài sản và phát triển kinh tế của gia đình. Nhà bị khuyết ở hướng Đông Nam (cung Tài Lộc) thường gây khó khăn về tài chính.
Các biểu hiện của tài vận suy giảm khi nhà khuyết góc liên quan đến tài lộc: Khó tích lũy tiền bạc dù có thu nhập tốt. Chi tiêu không kiểm soát, tiền ra nhiều hơn tiền vào. Đầu tư thường không mang lại hiệu quả như mong đợi. Gặp các sự cố bất ngờ gây tổn thất tài chính.
Ngoài hướng Đông Nam, góc khuyết ở hướng Tây Bắc cũng ảnh hưởng đến người trụ cột trong gia đình. Điều này tạo áp lực lên người đứng đầu, khiến họ gặp nhiều khó khăn trong công việc, ảnh hưởng đến thu nhập và tài chính chung.
Để hóa giải vấn đề tài vận, gia chủ có thể đặt các vật phẩm phong thủy liên quan đến tài lộc như tỳ hưu, thiềm thừ, hoặc trồng cây xanh tại vị trí góc khuyết.
Tác động đến sự nghiệp
Sự nghiệp và công danh là một trong những khía cạnh quan trọng chịu ảnh hưởng từ nhà khuyết góc. Nhà khuyết hướng Bắc (cung Sự Nghiệp) làm giảm cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Các tác động đến sự nghiệp khi nhà bị khuyết góc ở phương vị liên quan: Khó thăng tiến trong công việc dù có năng lực. Thường xuyên gặp trở ngại và cản trở không mong muốn. Công việc không ổn định, dễ bị gián đoạn. Thiếu sự hỗ trợ từ cấp trên và đồng nghiệp
Khi nhà khuyết ở hướng Nam (cung Danh Tiếng), gia chủ có thể gặp vấn đề về uy tín và vị thế xã hội. Điều này ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và khả năng xây dựng mối quan hệ trong công việc.
Để cải thiện sự nghiệp, gia chủ có thể bổ sung các yếu tố tương sinh với phương vị bị khuyết, như đặt đèn sáng ở hướng Nam hoặc để vật phẩm bằng đá ở hướng Bắc.
Ảnh hưởng đến quan hệ gia đình
Mối quan hệ gia đình là yếu tố quan trọng trong cuộc sống, và cũng dễ bị ảnh hưởng bởi nhà khuyết góc. Nhà khuyết góc Tây Nam (cung Tình Duyên) dễ gây bất hòa vợ chồng và ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình.
Những biểu hiện của mối quan hệ gia đình bị ảnh hưởng: Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, thiếu sự đồng cảm. Mối quan hệ giữa các thành viên trở nên căng thẳng. Thiếu sự gắn kết và hòa hợp trong gia đình. Khó khăn trong việc duy trì không khí ấm áp, hạnh phúc.
Khi nhà khuyết góc Đông (cung Gia Đạo) sẽ ảnh hưởng đến con trai trưởng trong gia đình. Người này có thể thiếu bản lĩnh, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và dễ bị bệnh tật hoặc thương tích.
Để cải thiện mối quan hệ gia đình, gia chủ có thể trồng cây xanh tại vị trí góc khuyết, đặt tranh ảnh gia đình hạnh phúc, hoặc bổ sung các vật phẩm tượng trưng cho sự hòa hợp như tượng uyên ương.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9 giúp gia chủ phát lộc phát tàiỞ - 3 giờ trước
GĐXH – Xem ngày giờ, khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 8/9 - 14/9, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn tham khảo dưới đây.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'cỗ máy tạo hit' với nhiều ca khúc về quê hương, đất nước, sống trong căn nhà 'đen huyền bí'Ở - 3 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hiện tại đang sống trong căn hộ được trang trí tỉ mỉ với đầy đủ tiện nghi sử dụng.
Ông bà xưa truyền: Trồng 3 loại cây này trước cổng, con cháu dễ gặp quý nhân phù trợỞ - 3 giờ trước
Trong phong thủy, cổng nhà là nơi đón khí vào. Ông bà xưa dặn: trồng đúng loại cây trước cổng không chỉ làm đẹp nhà mà còn giúp gia đạo yên ổn, con cháu dễ gặp quý nhân phù trợ, phúc lộc đầy ắp theo thời gian.
Chỉ cần đặt thứ này trong nhà, ruồi không dám bén mảng tớiỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Ruồi không chỉ gây khó chịu, mà chúng còn là trung gian truyền nhiều mầm bệnh gây hại tới sức khỏe con người. Dưới đây là một số mẹo đuổi, diệt ruồi đơn giản mà hiệu quả.
Ban công trồng cây này, đảm bảo chiêu tài hút lộcỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Cây cảnh không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, giúp tâm tình gia chủ được thư giãn, vui vẻ mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Nhiều cây cảnh mang điềm lành, giúp chiêu tài, hút lộc, gia đình làm ăn phát đạt, thịnh vượng.
Một thiết kế trong nhà tắm tưởng 'cả đời phải có', giờ nhà nào cũng đua nhau bỏ!Ở - 10 giờ trước
Thay vì sử dụng thiết kế truyền thống, các gia đình hiện đại nhắm đến giải pháp thay thế hữu ích hơn.
Hoa hậu diễu hành từ A50 đến A80: Ngoài 20 tuổi đã mua nhà mặt phố tặng bố mẹỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Dù gia đình không vất vả nhưng Tiểu Vy luôn nghĩ đến cho cha mẹ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm 23 tuổi, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã mua 1 căn nhà mặt phố ở quê để báo hiếu bố mẹ.
Những con vật này bỗng dưng ghé đến nhà có thể là “lời nhắn” báo hiệu sự cố sắp xảy raỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Khi một số loài vật bỗng dưng ghé đến nhà bạn, ở lì không chịu đi, đừng vội vui mừng. Nhiều khi, đó chính là lời nhắn nhủ ngầm của đất trời về biến cố sắp xảy ra.
Cúng online mùa Vu Lan: Con cháu xa quê vẫn trọn đạo hiếuỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Cúng online mùa Vu Lan đang trở thành lựa chọn phổ biến giúp con cháu bày tỏ lòng hiếu kính. Dịch vụ cúng giỗ online giúp gia đình an tâm và tiết kiệm thời gian. Khách hàng có thể chọn lễ vật trên website và nhận báo cáo hình ảnh, video.
Ông bà dặn dò: 4 đồ cũ kỹ càng giữ càng thịnh, 3 đời con cháu ăn thành tài, sống cảnh vinh hoa phú quýỞ - 1 ngày trước
Không phải cái gì mới cũng tốt, và cũng không phải cái gì cũ cũng vô dụng.
Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?Ở
GĐXH - Có nhiều người chỉ sắp xếp được cúng cô hồn vào chính Rằm tháng 7. Họ thắc mắc liệu các cô hồn lang thang có nhận được đồ cúng, và hạn chót cúng cô hồn vào giờ nào để 'họ' được hưởng?