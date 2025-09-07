Đây là lý do tại sao khi chọn đất xây nhà không nên bị khuyết góc

Nhà khuyết góc là gì?

Nhà khuyết góc là nhà bị khuyết thiếu, lõm một góc nào đó khiến mặt bằng không vuông vắn. Trong phong thủy nhà ở, nhà dạng hình vuông, hình chữ nhật là lý tưởng nhất, vừa đầy đặn về trường khí, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và thuận tiện trong thiết kế, bài trí.

Tại sao đất xây nhà không nên khuyết, thiếu một góc nào đó

Ảnh hưởng đến tài vận

Góc khuyết ở các phương vị liên quan đến tài chính có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tích lũy tài sản và phát triển kinh tế của gia đình. Nhà bị khuyết ở hướng Đông Nam (cung Tài Lộc) thường gây khó khăn về tài chính.

Các biểu hiện của tài vận suy giảm khi nhà khuyết góc liên quan đến tài lộc: Khó tích lũy tiền bạc dù có thu nhập tốt. Chi tiêu không kiểm soát, tiền ra nhiều hơn tiền vào. Đầu tư thường không mang lại hiệu quả như mong đợi. Gặp các sự cố bất ngờ gây tổn thất tài chính.

Ngoài hướng Đông Nam, góc khuyết ở hướng Tây Bắc cũng ảnh hưởng đến người trụ cột trong gia đình. Điều này tạo áp lực lên người đứng đầu, khiến họ gặp nhiều khó khăn trong công việc, ảnh hưởng đến thu nhập và tài chính chung.

Để hóa giải vấn đề tài vận, gia chủ có thể đặt các vật phẩm phong thủy liên quan đến tài lộc như tỳ hưu, thiềm thừ, hoặc trồng cây xanh tại vị trí góc khuyết.

Tác động đến sự nghiệp

Sự nghiệp và công danh là một trong những khía cạnh quan trọng chịu ảnh hưởng từ nhà khuyết góc. Nhà khuyết hướng Bắc (cung Sự Nghiệp) làm giảm cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Để cải thiện sự nghiệp, gia chủ có thể bổ sung các yếu tố tương sinh với phương vị bị khuyết, như đặt đèn sáng ở hướng Nam hoặc để vật phẩm bằng đá ở hướng Bắc.

Các tác động đến sự nghiệp khi nhà bị khuyết góc ở phương vị liên quan: Khó thăng tiến trong công việc dù có năng lực. Thường xuyên gặp trở ngại và cản trở không mong muốn. Công việc không ổn định, dễ bị gián đoạn. Thiếu sự hỗ trợ từ cấp trên và đồng nghiệp

Khi nhà khuyết ở hướng Nam (cung Danh Tiếng), gia chủ có thể gặp vấn đề về uy tín và vị thế xã hội. Điều này ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và khả năng xây dựng mối quan hệ trong công việc.

Ảnh hưởng đến quan hệ gia đình

Mối quan hệ gia đình là yếu tố quan trọng trong cuộc sống, và cũng dễ bị ảnh hưởng bởi nhà khuyết góc. Nhà khuyết góc Tây Nam (cung Tình Duyên) dễ gây bất hòa vợ chồng và ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình.

Những biểu hiện của mối quan hệ gia đình bị ảnh hưởng: Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, thiếu sự đồng cảm. Mối quan hệ giữa các thành viên trở nên căng thẳng. Thiếu sự gắn kết và hòa hợp trong gia đình. Khó khăn trong việc duy trì không khí ấm áp, hạnh phúc.

Để cải thiện mối quan hệ gia đình, gia chủ có thể trồng cây xanh tại vị trí góc khuyết, đặt tranh ảnh gia đình hạnh phúc, hoặc bổ sung các vật phẩm tượng trưng cho sự hòa hợp như tượng uyên ương.

Khi nhà khuyết góc Đông (cung Gia Đạo) sẽ ảnh hưởng đến con trai trưởng trong gia đình. Người này có thể thiếu bản lĩnh, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và dễ bị bệnh tật hoặc thương tích.

