Nếu không may đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh, đừng lo, hãy đọc bài viết sau để có cách hóa giải
GĐXH - Bàn thờ là nơi linh thiêng nên luôn phải sạch sẽ, tránh xa mọi sự ô uế. Tuy nhiên, nhiều gia đình không may lại bị phạm lỗi phong thủy đó là bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau để có cách hóa giải.
Vì sao không được đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh?
Bàn thờ là nơi thờ cúng vô cùng thiêng liêng của mỗi ngôi nhà. Trong khi đó, nhà vệ sinh được xem là nơi giải phóng những thứ không sạch sẽ. Chính vì thế, việc đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh hay đối diện hoặc nhà vệ sinh phía bên trên bàn thờ theo quan niệm phong thủy đều là điều cấm kỵ.
Đặt bàn thờ như vậy sẽ làm ảnh hưởng, vấy bẩn không gian thờ cúng đầy tôn nghiêm và linh thiêng. Từ đó, có thể khiến gia chủ gặp xui xẻo, mất tài lộc và ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ và các thành viên trong gia đình.
Ngoài việc không được đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh thì gia chủ còn cần chú ý phải tránh đặt bàn thờ gần những nơi như nhà tắm, cạnh cầu thang hoặc không đặt đối diện với cửa ra vào. Đó đều là những vị trí làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, thanh tịnh của không gian thờ cúng.
Cách hóa giải lỗi bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh
Sử dụng gương
Có một số gia đình có diện tích nhà hơi khiêm tốn một chút, gia chủ nên cố gắng đặt bàn thờ ở nơi thật cao để tránh xa những nơi không sạch sẽ nhưng vẫn phải đảm bảo yên tĩnh bởi nơi thờ tự luôn đòi hỏi sự yên tĩnh và thanh tịnh. Nếu đặt phòng thờ ở cạnh nhà vệ sinh thì tránh để bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh.
Với gia đình nào sử dụng bàn thờ treo thì cách hóa giải chính là gia chủ nên lắp một chiếc gương quay mặt xuống phía dưới nhằm phản lại tất cả những thứ khí ô uế, không sạch sẽ trở lại phía nhà vệ sinh. Còn với những nhà để bàn thờ ở phía dưới nhà vệ sinh (tức là bàn thờ ở tầng dưới chiếu thẳng với nhà vệ sinh ở tầng trên) thì nên gắn gương lên thẳng trần nhà đặt bàn thờ, điều này cũng sẽ giúp cản những luồng khí ô uế, khiến chúng trở lại nhà vệ sinh.
Thay đổi vị trí của phòng thờ
Với những gia đình có diện tích không quá chật hẹp thì tốt nhất là không nên đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh. Bàn thờ là nơi thờ cúng thiêng liêng, trang trọng nhất trong căn nhà. Theo phong thủy, việc đặt bàn thờ phạm điều cấm kỵ sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, khiến gia chủ gặp xui xẻo, ảnh hưởng đến sức khỏe, hao hụt của cải, gia đình không hòa thuận…
Ngoài ra, gia chủ cũng không nên để bàn thờ gần hành lang, cửa ra vào hay phòng tắm vì những nơi này thường là nơi mang đến cảm giác ồn ào, thiếu sự thanh tịnh cho không gian thờ cúng. Cũng không nên đặt bàn thờ ngược hướng với ngôi nhà, dẫn đến những hậu quả không đáng có.
Thỉnh Ngũ Phúc Hoa Mai, xâu tiền Lục Đế
Nếu do tổng thể kiến trúc của ngôi nhà mà gia chủ bắt buộc phải đặt bàn thờ như vậy cũng như không sử dụng được cách nào hóa giải thì có một cách đơn giản hơn đó là thỉnh Ngũ Phúc Hoa Mai, nghĩa là đặt vật phẩm phong thủy này phía sau bàn thờ để hóa giải sát khí.
Gia chủ cũng có thể đặt xâu tiền Lục Đế (6 đồng xu), tiền Lục Đế gồm có 6 đồng xu cổ hình tròn có nguồn gốc từ 6 vị vua trong triều đại nhà Thanh. Nhờ có nguồn năng lượng thịnh vượng mà khi sử dụng, người dùng sẽ gặp nhiều may mắn, hóa giải những điều xấu.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
