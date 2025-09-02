Mới nhất
Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc

Thứ ba, 19:13 02/09/2025 | Phong thủy
GĐXH - Cách bố trí bàn làm việc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc và tinh thần. Cùng bài viết sau tìm hiểu cách bày trí hợp phong thủy, giúp bạn luôn có không gian làm việc tốt, tràn đầy năng lượng.

Đặt bàn làm việc ở đâu trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc?

Trong phòng riêng

Nếu bạn có một căn phòng riêng để làm việc, đó là lựa chọn tốt nhất. Một không gian riêng tư giúp bạn tập trung hơn, tránh bị làm phiền bởi các yếu tố xung quanh.

Vị trí lý tưởng: Nên đặt bàn quay lưng vào tường và hướng mặt ra cửa, nhưng không trực diện với cửa. Điều này giúp bạn kiểm soát không gian, tạo cảm giác an toàn và tăng sự tự tin khi làm việc.

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc - Ảnh 1.

Nếu bạn có một căn phòng riêng để làm việc, đó là lựa chọn tốt nhất. Một không gian riêng tư giúp bạn tập trung hơn, tránh bị làm phiền bởi các yếu tố xung quanh.

Kết hợp cây xanh: Đặt một chậu cây nhỏ trên bàn hoặc gần bàn làm việc sẽ giúp thanh lọc không khí, giảm căng thẳng và tăng năng lượng tích cực.

Gần cửa sổ (nhưng không quay lưng lại)

Cửa sổ là nguồn sáng tự nhiên tốt, giúp mắt thoải mái hơn khi làm việc. Tuy nhiên, bàn làm việc không nên đặt quay lưng hoàn toàn vào cửa sổ vì sẽ khiến bạn dễ bị mất tập trung và có cảm giác bất an.

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc - Ảnh 2.

Chọn vị trí có ánh sáng gàn cửa sổ để bàn làm việc.

Hướng tốt nhất: Đặt bàn chếch với cửa sổ, sao cho ánh sáng từ bên cạnh chiếu vào bàn làm việc. Điều này giúp bạn vừa tận dụng ánh sáng tự nhiên vừa tránh được cảm giác mất kiểm soát không gian.

Trong phòng ngủ

Nếu không gian nhà bạn hạn chế và bạn buộc phải làm việc trong phòng ngủ, hãy cố gắng tách biệt khu vực làm việc với khu vực nghỉ ngơi.

Sử dụng vách ngăn hoặc kệ sách: Một vách ngăn nhẹ hoặc giá sách có thể giúp bạn phân chia không gian rõ ràng hơn.

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc - Ảnh 3.

Đặt bàn làm việc tại phòng ngủ giúp các sinh hoạt thoải mái hơn.

Chọn góc làm việc gọn gàng, tránh đặt gần cửa ra vào: Điều này giúp bạn tập trung hơn và không bị ảnh hưởng bởi sự di chuyển của người khác.

Trong phòng khách

Một số người thích làm việc trong phòng khách vì có không gian rộng rãi và sáng sủa hơn. Tuy nhiên, phòng khách là nơi nhiều người qua lại, dễ gây mất tập trung.

Chọn một góc yên tĩnh, ít bị ảnh hưởng: Tránh ngồi gần tivi hoặc khu vực có nhiều người trò chuyện.

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc - Ảnh 4.

Tránh ngồi gần tivi hoặc khu vực có nhiều người trò chuyện.

Sử dụng bàn làm việc có ngăn kéo hoặc giá đỡ: Giúp bạn tổ chức đồ đạc gọn gàng, tránh tạo cảm giác lộn xộn trong không gian sinh hoạt chung.

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc

Yếu tố phong thủy

Ngoài vị trí đặt bàn, phong thủy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút tài lộc và may mắn:

Hướng bàn làm việc tốt nhất: Theo phong thủy, bàn làm việc nên quay về các hướng Sinh Khí, Diên Niên, Thiên Y hoặc Phục Vị tùy vào mệnh của bạn.

Tránh đặt bàn đối diện nhà vệ sinh: Khu vực này có nhiều uế khí, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần làm việc.

Bày trí bàn làm việc hợp lý: Một số vật phẩm phong thủy như cây kim tiền, tượng kỳ lân, quả cầu phong thủy có thể giúp kích hoạt tài lộc.

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc - Ảnh 5.

Tránh đặt bàn đối diện nhà vệ sinh: Khu vực này có nhiều uế khí, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần làm việc.

Sử dụng màu sắc hợp mệnh: Nếu bạn mệnh Kim, nên dùng màu trắng, vàng; mệnh Mộc nên dùng xanh lá; mệnh Thủy hợp màu xanh dương, đen; mệnh Hỏa hợp màu đỏ, cam; mệnh Thổ hợp màu nâu, vàng đất. Chọn chất liệu bàn làm việc hợp phong thủy:

Mệnh Kim: Chọn bàn kim loại hoặc kính để tăng sự quyết đoán, may mắn.

Mệnh Mộc: Bàn gỗ tự nhiên giúp sáng tạo, phát triển sự nghiệp.

Mệnh Thủy: Kết hợp kính và kim loại để thu hút tài lộc, hanh thông công việc.

Mệnh Hỏa: Bàn gỗ màu đỏ, cam hoặc góc cạnh tăng năng lượng tích cực.

Mệnh Thổ: Bàn gỗ công nghiệp, đá, gốm màu vàng, nâu giúp ổn định, thăng tiến.

Một số lưu ý khác để tăng hiệu suất làm việc

Giữ bàn làm việc luôn sạch sẽ: Một bàn làm việc gọn gàng giúp bạn có tâm trạng tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn.

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc - Ảnh 6.

Một bàn làm việc gọn gàng giúp bạn có tâm trạng tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn.

Bố trí ánh sáng hợp lý: Nếu làm việc vào ban đêm, hãy sử dụng đèn bàn có ánh sáng vàng nhẹ để bảo vệ mắt.

Hạn chế đặt quá nhiều đồ trên bàn: Chỉ giữ những vật dụng cần thiết để tránh cảm giác bừa bộn.

Chỉnh sửa ghế ngồi và chiều cao bàn hợp lý: Đảm bảo tư thế ngồi thoải mái để tránh đau lưng, mỏi cổ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Vì sao trong 12 ngày rằm người xưa sợ nhất ngày Rằm tháng 7?Vì sao trong 12 ngày rằm người xưa sợ nhất ngày Rằm tháng 7?

GĐXH - Trong văn hóa dân gian của người Việt và một số nước đều có quan niệm tương đồng về tháng 7 âm lịch, khi cho rằng, đây chính là thời điểm cửa địa ngục được phóng thích. Vì vậy, tháng này được coi là tháng của ma quỷ.

Huyền Trang (T/h)
