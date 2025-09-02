Bát hương có dấu hiệu bất thường này cần phải thay ngay, càng giữ càng mất lộc

Bát hương bị xê dịch

Vị trí của bát hương trên bàn thờ phải luôn được giữ vững chắc, không xê dịch. Nếu như bát hương bị lệch chỗ mà không được chỉnh trở lại ngay vị trí ban đầu, điều này có thể gây ra sự mất cân bằng, ảnh hưởng đến tài lộc và sự ổn định của gia đình.

Bát hương là một vật linh thiêng trên bàn thờ gia tiên.

Vì vậy, việc duy trì vị trí và sự ngăn nắp cho bát hương là điều cần thiết, đặc biệt trong những dịp cuối năm khi việc lau dọn bàn thờ được tiến hành.

Bát hương tự nhiên bốc cháy

Người ta tin rằng đây là điềm báo xui xẻo, cảnh báo gia chủ trong thời gian tới sẽ gặp biến cố, cần hết sức cẩn trọng trong mọi công việc.

Về khoa học với nhiều người, bát hương bốc cháy đơn giản là do ai đó thắp hương chưa dập tắt hết lửa nên bắt lửa sang các que hương khác và làm búng cháy lên. Chân nhang được làm từ vật liệu khô, nên dễ cháy, do đó chỉ cần còn tàn lửa hoặc quên không dập hết lửa ở que nhang nào nó cũng sẽ dẫn tới việc bát hương bị cháy khi tàn lửa rơi xuống. Nếu thời tiết hanh khô thì càng khiến hiện tượng này xảy ra thường xuyên.

Bát hương bị nứt, vỡ hoặc sứt mẻ

Đây được xem là một trong những dấu hiệu nghiêm trọng nhất. Trong quan niệm dân gian, bát hương là nơi ngự của thần linh, tổ tiên. Vì vậy, nếu bị nứt vỡ hay sứt mẻ, đó được coi là điềm xấu, có thể ảnh hưởng đến âm phần, mồ mả, sức khỏe hoặc tài vận của gia đình.

Trong phong thủy, bát hương là nơi tâm linh được người dân hết sức coi trọng.

Bát hương làm bằng đá

Bát hương làm bằng đá là đại kỵ trong thờ cúng tại gia đình. Chỉ có đền chùa miếu mạo mới sử dụng loại bát hương đá trong thờ cúng.

Gia chủ cố tình sử dụng bát hương bằng chất liệu này sẽ mang lại điều không tốt, có thể tài lộc trong nhà sẽ trôi đi hết. Vì vậy, nên tôn trọng "bề trên" bằng việc chọn bát hương bằng sứ hoặc đồng.

Trong bát hương có cát

Nhiều người không biết thường hay lấy cát bỏ vào bát hương để dễ cắm nhang nhưng đây là một quan niệm sai lầm. Nếu chọn cát bỏ vào bát hương bạn sẽ khó tránh được những tai ương, họa ập đến bên mình và gia đình.

Theo phong thủy quan niệm cát là thứ bụi bặm, ô uế không nên đặt ở nơi linh thiêng. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ. Tốt nhất gia chủ nên lấy tro đun bếp được đun bằng rơm bỏ vào trong đó, có như vậy thì tài lộc mới đầy nhà, vui vẻ hạnh phúc.

Nhiều người không biết thường hay lấy cát bỏ vào bát hương để dễ cắm nhang nhưng đây là một quan niệm sai lầm.

Ngoài ra, về số lượng bát hương trên bàn thờ, mỗi gia đình có thể có những quyết định khác nhau tùy thuộc vào truyền thống và bối cảnh văn hóa riêng. Dù có một, hai hay nhiều bát hương, điều quan trọng nhất là việc giữ gìn sự sạch sẽ, trang nghiêm và đúng cách trong thờ cúng.

Như vậy, việc chú ý đến những dấu hiệu bất thường trên bát hương và kịp thời thay đổi, điều chỉnh không chỉ giúp gia chủ tránh được những điều không may mắn mà còn góp phần thu hút tài lộc, may mắn và sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình. Hãy coi trọng và duy trì những nghi lễ này để đảm bảo một năm mới an lành, thịnh vượng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.