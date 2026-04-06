Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Công thức món ăn cho người bị ung thư gan

Thứ hai, 07:10 06/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưới đây là một số công thức món ăn cho người ung thư gan bạn có thể tham khảo cho thực đơn hàng ngày.

Sữa đậu nành mè đen

Nguyên liệu: 40g đậu nành, 20g mè đen, 10g đường phèn, 1 lít nước lọc.

Cách làm: Rửa sơ đậu nành và ngâm qua đêm, mè đen ngâm khoảng 2 – 4 tiếng; Cho đậu nành, mè đen đã ngâm đem xay với 1 lít nước. Sau khi xay, lọc bỏ bã rồi đem nước đậu mè vừa xây đi đun sôi.

Công thức món ăn cho người bị ung thư gan - Ảnh 1.

Sữa đậu nành mè đen tốt cho người ung thư gan.

Tiếp tục đun phần nước đã lọc trên lửa vừa. Đồng thời, cho đường phèn vào khuấy đều đến khi đường tan thì tắt bếp.

Đậu nành hạt xào nấm

Nguyên liệu: 200g đậu nành hạt (đã ngâm nở qua đêm và luộc chín), 200g nấm đùi gà, 1 củ hành tây, 2 tép tỏi băm, 1g dầu ô-liu, 5 ml xì dầu, 5g đường, 5 ml dầu mè, tiêu, muối, gia vị.

Cách làm: Rửa sạch tất cả các nguyên liệu và cắt nhỏ theo từng miếng vừa ăn; Cho dầu ô-liu vào chảo, đun nóng trên lửa vừa; Cho hành tây và tỏi vào chảo, xào cho đến khi thơm và hành tây mềm;

Công thức món ăn cho người bị ung thư gan - Ảnh 2.

Đậu nành hạt là món ăn bổ dưỡng rất tốt cho bệnh nhân bị gan.

Thêm nấm vào chảo, xào trong khoảng 5 phút cho đến khi nấm săn lại; Bắc nồi lên bếp và đun sôi nước. Sau đó, bỏ đậu nành vào luộc chín;

Thêm hạt đậu nành đã luộc vào chảo, sau đó nêm xì dầu và đường. Xào trong vài phút; Sau đó, thêm dầu mè vào chảo và trộn đều. Nêm nếm tiêu, muối và các gia vị khác theo khẩu vị.

Súp tôm nấm bào ngư

Nguyên liệu: 150g tôm, 1/2 củ cà rốt, 100g nấm bào ngư, 1 quả trứng gà, 500 ml nước dùng gà, hành lá, ngò, 5g bột năng, 10 ml dầu ô-liu, muối, hạt nêm.

Cách làm: Tôm rửa sạch, bóc vỏ, bỏ chỉ. Rau củ rửa sạch và cắt theo miếng vừa ăn; Cho dầu ô-liu vào chảo, đun nóng rồi phi thơm hành;

Công thức món ăn cho người bị ung thư gan - Ảnh 3.

Súp tôm nấm bào ngư, món ăn bồi bổ cho bệnh nhân gan mau hồi phục.

Cho nấm bào ngư vào đảo đều trong 5 phút; Đổ nước dùng gà vào đun sôi. Sau đó, đổ dung dịch bột năng pha loãng vào và khuấy đều; Lần lượt bỏ cà rốt, tôm vào nấu chín;: Đập trứng nồi súp và khuấy đều. Sau đó, nêm nếm gia vị vừa ăn.

Cháo nấm rơm thịt băm

Nguyên liệu: 100g gạo, 200g nấm rơm, 200g thịt lợn, 1 củ cà rốt, 1 tép tỏi băm, 1 quả ớt; 5 nhánh hành lá, 2 nhánh ngò rí, 2 ml dầu ô-liu, 5 ml nước mắm, gia vị thông dụng.

Cách làm: Vo gạo sau đó ngâm từ 1- 2 tiếng. Rau củ quả rửa sạch và cắt miếng vừa ăn; Phi thơm tỏi với dầu ô-liu trên lửa nhỏ. Sau đó, cho thịt vào xào cùng với cà rốt vào xào khoảng 2 phút thì cho nấm rơm vào xào chung. Nêm 5g hạt nêm, 3g đường và 5 ml nước mắm rồi xào tiếp trong 3 phút. Sau đó, tắt bếp;

Công thức món ăn cho người bị ung thư gan - Ảnh 4.

Cháo nấm rơm thịt băm thêm cà rốt vào khiến bát cháo hấp dẫn hơn.

Phần gạo sau khi ngâm, chắt nước và để ráo trong vòng 15 phút. Cho dầu ô-liu vào nồi. Khi dầu nóng, cho gạo đã ráo nước vào rang từ 3 – 4 phút. Sau đó, đổ 1 lít nước vào nồi và nấu sôi. Khi nước sôi, vớt bọt ra, cho nấm và cà rốt vào.

Nêm thêm 3g hạt nêm, 2g đường rồi khuấy đều tay cho gia vị tan hết. Thêm hành lá, tiêu và nấu thêm khoảng 3 phút nữa thì tắt bếp.

Cháo cá hồi

Nguyên liệu: 200 g cá hồi phi lê, 100 g gạo dẻo, 20 g gạo nếp, 70g đậu xanh, 1 củ gừng, 6 nhánh hành lá, 3 củ hành tím, ngò rí, 2 ml nước mắm, 5 ml dầu ô-liu, gia vị thông dụng.

Cách làm: Ngâm đậu xanh khoảng 2 – 3 tiếng với nước ấm, sau đó rửa sạch. Làm tương tự với gạo nếp; Bắc nồi lên bếp, đổ vào đó 1 lít nước vào nồi. Sau đó, cho gạo dẻo cùng gạo nếp và đậu xanh đã ngâm vào nấu chín cùng 2g muối;

Công thức món ăn cho người bị ung thư gan - Ảnh 5.

Múc cháo ra bát, để phần cá hồi đã xào lên trên và rắc thêm chút hành lá, thì là vào là có một bát cháo thơm ngon bổ dưỡng.

Vừa nấu vừa khuấy đều khoảng 15 – 20 phút. Sau khi thấy gạo và đậu xanh đã chín, tắt bếp; Cá hồi rửa sạch với nước muối loãng, sau đó rửa lại với nước cho sạch rồi để ráo. Thái hạt lựu cá hồi sau đó ướp với 3g đường, 3g hạt nêm, 2 g tiêu trong 15 phút;

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo bạn cho 2 ml canh dầu ô-liu vào. Khi dầu nóng bạn cho 1 ít gừng và hành tím đã xắt mỏng vào đảo đều và phi thơm lên;

Sau đó, cho cá hồi vào xào tơi, bạn đảo đều tay và nấu trên lửa lớn. Xào đến khi thịt cá săn lại, chuyển từ màu cam sang màu xám nhạt là được; Múc cháo ra bát, để phần cá hồi đã xào lên trên và rắc thêm chút hành lá.

Cháo gà cà rốt

Nguyên liệu: 500g ức gà, 1 củ cà rốt, 1/2 củ hành tây, 2 – 3 tép tỏi băm, 1.5 lít nước, 200g gạo nếp, 5 ml dầu ô-liu, muối, tiêu, gia vị theo khẩu vị.

Cách làm: Đun nóng dầu ô-liu trên lửa vừa. Phi thơm hành tây và tỏi; Tiếp theo, thêm cà rốt vào nồi, xào trong khoảng 2-3 phút. Sau đó, thêm gà vào nồi và xào cho đến khi gà chín sơ;

Công thức món ăn cho người bị ung thư gan - Ảnh 6.

Cháo gà cà rốt là một trong những món ăn rất tốt cho người mắc bệnh ung thư gan.

Đổ nước dùng gà hoặc nước lọc vào nồi và đun sôi. Giảm lửa và nấu gà trong khoảng 30 – 40 phút cho đến khi gà mềm; Trong lúc gà đang nấu, rửa sạch gạo nếp và để ráo. Khi gà đã chín, lấy gà ra khỏi nồi và để nguội.

Cho gạo nếp vào nồi nước dùng gà và nấu cháo trên lửa nhỏ trong khoảng 20 – 30 phút cho đến khi gạo nếp mềm và cháo sệt;

Gỡ thịt gà ra khỏi xương và cắt thành từng miếng nhỏ. Khi cháo đã sệt, thêm thịt gà vào cháo và đun thêm một lát để gia vị thấm vào thịt. Nêm nếm gia vị bằng muối, tiêu và các gia vị khác theo khẩu vị.

Công thức món ăn cho người bị ung thư gan - Ảnh 7.Bị sỏi thận ăn rau muống được không?

GĐXH - Bị sỏi thận ăn rau muống được không là vấn đề chung của nhiều người bệnh. Rau muống chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, dễ chế biến và thơm ngon. Tuy nhiên một số người không nên ăn loại rau này.

Công thức món ăn cho người bị ung thư gan - Ảnh 8.Bị sỏi thận có nên ăn rau mồng tơi không?

GĐXH - Mặc dù là một loại rau giàu dinh dưỡng, rất tốt cho hệ tiêu hóa nhưng người bị sỏi thận có nên ăn rau mồng tơi không? Hãy cùng tìm lời giải đáp trong bài viết sau.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ăn - 2 giờ trước

Món ăn đường phố quen thuộc của người miền Tây Nam Bộ dường như có một phiên bản tương tự tại Thượng Hải với vẻ ngoài vô cùng độc đáo.

Ăn - 19 giờ trước

Nhiều bà nội trợ có thói quen khi nấu cơm thường cho thêm giấm trắng và dầu ăn, hoặc giấm trắng, dầu mè và muối.

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Đối với bệnh nhân ung thư gan, các dưỡng chất có tác dụng bảo vệ và phục hồi tế bào chính là "liều thuốc quý" từ tự nhiên, trong đó có các thực đơn dinh dưỡng sau.

Ăn - 1 ngày trước

Đằng sau vẻ ngoài có phần kinh dị ấy lại là một loại sản vật quý hiếm bậc nhất vùng biển Quảng Ninh với mức giá đắt đỏ ngang ngửa vàng ròng.

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, đầy bụng, tăng cân khó kiểm soát. Đáng chú ý, chỉ cần điều chỉnh một vài món ăn quen thuộc với cách chế biến hợp lý, cơ thể có thể cải thiện rõ rệt.

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Điều quan trọng nhất không phải là tìm kiếm thực phẩm "hoàn hảo", mà là hiểu rõ thực phẩm mình ăn, từ đó lựa chọn và chế biến một cách thông minh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Sau tuổi 40, cơ thể không còn "dễ tính" với những thói quen ăn uống cũ. Những điều từng không gây ảnh hưởng rõ rệt trước đây, theo thời gian có thể tích lũy và trở thành nguy cơ cho sức khỏe.

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 bắt đầu nhận ra: cùng một bữa cơm như trước đây, nhưng cảm giác sau khi ăn đã khác. Dễ đầy bụng hơn, ăn xong thấy nặng người, có hôm còn khó ngủ.

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể không thay đổi một cách ồn ào, nhưng lại "lên tiếng" theo cách rất riêng: dễ mệt hơn sau bữa ăn, khó tiêu hơn, tăng cân nhanh hơn, ngủ kém hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể bắt đầu "kén chọn" hơn với cách ăn uống. Điều đáng nói là, nhiều thói quen tưởng chừng bình thường lại chính là thứ mà cơ thể ở độ tuổi này "ngại nhất".

Ăn - 1 ngày trước

Đây là một công thức đơn giản, đậm đà hương vị, và nước dùng thì cực kỳ ngon khi ăn kèm với cơm. Bạn sẽ ăn sạch đến từng giọt cuối cùng!

Xem nhiều

Ăn

GĐXH - Hâm nóng thức ăn là công việc quen thuộc của khá nhiều gia đình. Nhưng nhiều người luôn lo sợ thức ăn sẽ trở nên dai và khó chịu. Bài viết dưới đây giúp bạn những tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng.

Ăn
Ăn
Ăn
Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top