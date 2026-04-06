Công thức món ăn cho người bị ung thư gan

Sữa đậu nành mè đen

Nguyên liệu: 40g đậu nành, 20g mè đen, 10g đường phèn, 1 lít nước lọc.

Cách làm: Rửa sơ đậu nành và ngâm qua đêm, mè đen ngâm khoảng 2 – 4 tiếng; Cho đậu nành, mè đen đã ngâm đem xay với 1 lít nước. Sau khi xay, lọc bỏ bã rồi đem nước đậu mè vừa xây đi đun sôi.

Sữa đậu nành mè đen tốt cho người ung thư gan.

Tiếp tục đun phần nước đã lọc trên lửa vừa. Đồng thời, cho đường phèn vào khuấy đều đến khi đường tan thì tắt bếp.

Đậu nành hạt xào nấm

Nguyên liệu: 200g đậu nành hạt (đã ngâm nở qua đêm và luộc chín), 200g nấm đùi gà, 1 củ hành tây, 2 tép tỏi băm, 1g dầu ô-liu, 5 ml xì dầu, 5g đường, 5 ml dầu mè, tiêu, muối, gia vị.

Cách làm: Rửa sạch tất cả các nguyên liệu và cắt nhỏ theo từng miếng vừa ăn; Cho dầu ô-liu vào chảo, đun nóng trên lửa vừa; Cho hành tây và tỏi vào chảo, xào cho đến khi thơm và hành tây mềm;

Đậu nành hạt là món ăn bổ dưỡng rất tốt cho bệnh nhân bị gan.

Thêm nấm vào chảo, xào trong khoảng 5 phút cho đến khi nấm săn lại; Bắc nồi lên bếp và đun sôi nước. Sau đó, bỏ đậu nành vào luộc chín;

Thêm hạt đậu nành đã luộc vào chảo, sau đó nêm xì dầu và đường. Xào trong vài phút; Sau đó, thêm dầu mè vào chảo và trộn đều. Nêm nếm tiêu, muối và các gia vị khác theo khẩu vị.

Súp tôm nấm bào ngư

Nguyên liệu: 150g tôm, 1/2 củ cà rốt, 100g nấm bào ngư, 1 quả trứng gà, 500 ml nước dùng gà, hành lá, ngò, 5g bột năng, 10 ml dầu ô-liu, muối, hạt nêm.

Cách làm: Tôm rửa sạch, bóc vỏ, bỏ chỉ. Rau củ rửa sạch và cắt theo miếng vừa ăn; Cho dầu ô-liu vào chảo, đun nóng rồi phi thơm hành;

Súp tôm nấm bào ngư, món ăn bồi bổ cho bệnh nhân gan mau hồi phục.

Cho nấm bào ngư vào đảo đều trong 5 phút; Đổ nước dùng gà vào đun sôi. Sau đó, đổ dung dịch bột năng pha loãng vào và khuấy đều; Lần lượt bỏ cà rốt, tôm vào nấu chín;: Đập trứng nồi súp và khuấy đều. Sau đó, nêm nếm gia vị vừa ăn.

Cháo nấm rơm thịt băm

Nguyên liệu: 100g gạo, 200g nấm rơm, 200g thịt lợn, 1 củ cà rốt, 1 tép tỏi băm, 1 quả ớt; 5 nhánh hành lá, 2 nhánh ngò rí, 2 ml dầu ô-liu, 5 ml nước mắm, gia vị thông dụng.

Cách làm: Vo gạo sau đó ngâm từ 1- 2 tiếng. Rau củ quả rửa sạch và cắt miếng vừa ăn; Phi thơm tỏi với dầu ô-liu trên lửa nhỏ. Sau đó, cho thịt vào xào cùng với cà rốt vào xào khoảng 2 phút thì cho nấm rơm vào xào chung. Nêm 5g hạt nêm, 3g đường và 5 ml nước mắm rồi xào tiếp trong 3 phút. Sau đó, tắt bếp;

Cháo nấm rơm thịt băm thêm cà rốt vào khiến bát cháo hấp dẫn hơn.

Phần gạo sau khi ngâm, chắt nước và để ráo trong vòng 15 phút. Cho dầu ô-liu vào nồi. Khi dầu nóng, cho gạo đã ráo nước vào rang từ 3 – 4 phút. Sau đó, đổ 1 lít nước vào nồi và nấu sôi. Khi nước sôi, vớt bọt ra, cho nấm và cà rốt vào.

Nêm thêm 3g hạt nêm, 2g đường rồi khuấy đều tay cho gia vị tan hết. Thêm hành lá, tiêu và nấu thêm khoảng 3 phút nữa thì tắt bếp.

Cháo cá hồi

Nguyên liệu: 200 g cá hồi phi lê, 100 g gạo dẻo, 20 g gạo nếp, 70g đậu xanh, 1 củ gừng, 6 nhánh hành lá, 3 củ hành tím, ngò rí, 2 ml nước mắm, 5 ml dầu ô-liu, gia vị thông dụng.

Cách làm: Ngâm đậu xanh khoảng 2 – 3 tiếng với nước ấm, sau đó rửa sạch. Làm tương tự với gạo nếp; Bắc nồi lên bếp, đổ vào đó 1 lít nước vào nồi. Sau đó, cho gạo dẻo cùng gạo nếp và đậu xanh đã ngâm vào nấu chín cùng 2g muối;

Vừa nấu vừa khuấy đều khoảng 15 – 20 phút. Sau khi thấy gạo và đậu xanh đã chín, tắt bếp; Cá hồi rửa sạch với nước muối loãng, sau đó rửa lại với nước cho sạch rồi để ráo. Thái hạt lựu cá hồi sau đó ướp với 3g đường, 3g hạt nêm, 2 g tiêu trong 15 phút;

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo bạn cho 2 ml canh dầu ô-liu vào. Khi dầu nóng bạn cho 1 ít gừng và hành tím đã xắt mỏng vào đảo đều và phi thơm lên;

Sau đó, cho cá hồi vào xào tơi, bạn đảo đều tay và nấu trên lửa lớn. Xào đến khi thịt cá săn lại, chuyển từ màu cam sang màu xám nhạt là được; Múc cháo ra bát, để phần cá hồi đã xào lên trên và rắc thêm chút hành lá.

Cháo gà cà rốt

Nguyên liệu: 500g ức gà, 1 củ cà rốt, 1/2 củ hành tây, 2 – 3 tép tỏi băm, 1.5 lít nước, 200g gạo nếp, 5 ml dầu ô-liu, muối, tiêu, gia vị theo khẩu vị.

Cách làm: Đun nóng dầu ô-liu trên lửa vừa. Phi thơm hành tây và tỏi; Tiếp theo, thêm cà rốt vào nồi, xào trong khoảng 2-3 phút. Sau đó, thêm gà vào nồi và xào cho đến khi gà chín sơ;

Cháo gà cà rốt là một trong những món ăn rất tốt cho người mắc bệnh ung thư gan.

Đổ nước dùng gà hoặc nước lọc vào nồi và đun sôi. Giảm lửa và nấu gà trong khoảng 30 – 40 phút cho đến khi gà mềm; Trong lúc gà đang nấu, rửa sạch gạo nếp và để ráo. Khi gà đã chín, lấy gà ra khỏi nồi và để nguội.

Cho gạo nếp vào nồi nước dùng gà và nấu cháo trên lửa nhỏ trong khoảng 20 – 30 phút cho đến khi gạo nếp mềm và cháo sệt;

Gỡ thịt gà ra khỏi xương và cắt thành từng miếng nhỏ. Khi cháo đã sệt, thêm thịt gà vào cháo và đun thêm một lát để gia vị thấm vào thịt. Nêm nếm gia vị bằng muối, tiêu và các gia vị khác theo khẩu vị.

