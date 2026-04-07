Thịt lợn có 4 đặc điểm này, rẻ mấy cũng đừng vội mua: Cẩn thận “rước bệnh” về nhà
GĐXH - Không phải miếng thịt nào trông “đẹp mắt” hay có giá rẻ cũng an toàn.
Giữa một khu chợ truyền thống buổi sáng, câu nói của một người từng làm nghề mổ lợn khiến không ít người phải giật mình: “Nhìn qua là biết quá nửa số thịt trên sạp kia không nên ăn”. Thực tế, thịt lợn là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và xuất hiện gần như mỗi ngày trên mâm cơm của người Việt. Nhưng chính sự quen thuộc ấy lại khiến nhiều người chủ quan, bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo quan trọng về chất lượng thịt.
Không phải miếng thịt nào trông “đẹp mắt” hay có giá rẻ cũng an toàn. Nếu không tinh ý, bạn hoàn toàn có thể mua phải thịt kém chất lượng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác khi chọn mua thịt lợn.
Điều đầu tiên cần quan sát chính là màu sắc
Một miếng thịt lợn tươi ngon thường có màu hồng nhạt hoặc đỏ tươi tự nhiên, bề mặt khô ráo, thớ thịt mịn. Ngược lại, nếu thịt có màu đỏ sẫm, tím tái hoặc xuất hiện các mảng xám, xanh lạ thường thì rất có thể đó là thịt đã để lâu hoặc đến từ con lợn không khỏe mạnh. Đây là dấu hiệu cho thấy quá trình phân hủy đã bắt đầu, vi khuẩn phát triển mạnh, ngay cả khi nấu chín cũng khó đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Không ít người khi mua thịt thường bỏ qua phần kết cấu bên trong
Những miếng thịt có cảm giác sần sùi, lổn nhổn như hạt nhỏ – đặc biệt ở vùng cổ hoặc vai – cần phải tránh xa. Đây có thể là các hạch bạch huyết, nơi tích tụ vi khuẩn và độc tố trong cơ thể động vật. Việc tiêu thụ phần thịt này không chỉ làm giảm chất lượng bữa ăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, thậm chí lây nhiễm mầm bệnh.
Bên cạnh thị giác, khứu giác cũng là “công cụ” quan trọng khi chọn thịt
Thịt lợn tươi có mùi nhẹ, đặc trưng của đạm động vật. Nếu ngửi thấy mùi chua, mùi hắc hoặc mùi thối dù miếng thịt vẫn có vẻ ngoài bắt mắt, đó là dấu hiệu rõ ràng của thịt đã hỏng hoặc bị xử lý bằng hóa chất để che giấu tình trạng thật. Đặc biệt trong thời tiết nóng, thịt rất dễ bị ôi thiu, nên càng cần thận trọng hơn.
Một dấu hiệu khác thường bị bỏ qua là độ đàn hồi của thịt
Khi ấn nhẹ vào miếng thịt tươi, bề mặt sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Ngược lại, nếu thịt mềm nhão, rỉ nước hoặc vết lõm không phục hồi, rất có thể thịt đã bị “bơm nước” hoặc xử lý bằng hóa chất để tăng trọng lượng và giữ màu. Có những trường hợp thịt nhìn rất tươi nhưng khi sờ lại khô cứng bất thường, đó cũng có thể là dấu hiệu của việc sử dụng hàn the hoặc chất bảo quản độc hại.
Hãy chọn mua thịt ở nơi uy tín
Không chỉ dừng lại ở việc nhận biết, cách mua thịt cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe gia đình. Người tiêu dùng nên ưu tiên chọn mua tại những địa điểm có nguồn gốc rõ ràng, có dấu kiểm dịch. Tránh mua thịt xay sẵn vì rất khó kiểm soát chất lượng, thay vào đó nên chọn miếng thịt nguyên và nhờ xay trực tiếp tại chỗ. Đồng thời, hạn chế mua quá nhiều để tích trữ lâu ngày, bởi thịt tươi luôn là lựa chọn tốt nhất.
Trong bối cảnh thực phẩm ngày càng đa dạng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc trang bị kiến thức chọn lựa không chỉ giúp bữa ăn ngon hơn mà còn là cách bảo vệ sức khỏe một cách chủ động. Một chút tinh ý khi đi chợ có thể giúp bạn tránh được những nguy cơ không đáng có, bởi đôi khi, thứ “rẻ” nhất lại chính là cái giá đắt nhất cho sức khỏe.
