Để thời kỳ mãn kinh nhẹ nhàng hơn, phụ nữ U40 nên biết những điều này
GĐXH - Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh. Sau mãn kinh, phụ nữ còn sống thêm 20-30 năm, tương đương 1/3 cuộc đời nhưng phải đối mặt với nhiều vấn đề gây suy giảm chất lượng cuộc sống.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, rất nhiều phụ nữ mãn kinh ở Việt Nam đang chịu đựng giai đoạn này một cách âm thầm vì thiếu thông tin cơ bản về các triệu chứng rối loạn mãn kinh, gây tác động tiêu cực đến sức khỏe và chất lượng sống.
Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, chị em phụ nữ cần có các biện pháp dự phòng từ sớm cho giai đoạn này. Nghĩa là không đợi cho đến khi bước vào tuổi mãn kinh mới lấp lại các khoảng trống, mà phải có ý thức bổ sung ngay các yếu tố cần thiết để duy trì sức khỏe của người phụ nữ và hạn chế tối đa những ảnh hưởng do suy giảm nội tiết gây ra.
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